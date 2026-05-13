Цифровые двойники – одна из технологий, что за последние годы перешла от экспериментальных решений к практическому применению в критически важных отраслях. В частности, в энергетике. В индустрии, где сложность систем сочетается с высокой ценой ошибки, этот подход открывает новые возможности для прогнозирования. Как цифровые двойники меняют работу таких объектов и какие задачи они решают – Ренан Джованини, Energy Business CTO в GlobalLogic GlobalLogic, эксклюзивно рассказал редакции 24 Канала.

Что такое цифровой двойник и почему о нем все говорят

Цифровой двойник – это не просто 3D-модель или дашборд с данными. Это виртуальная реплика физического объекта, лица или процесса, которую можно использовать для моделирования его поведения, чтобы лучше понять, как он работает в реальной жизни.

По оценкам исследования McKinsey мировой рынок технологии цифровых двойников будет расти примерно на 60% ежегодно в течение следующих пяти лет, достигнув 73,5 миллиарда долларов к 2027 году.

Ключевыми драйверами развития являются усложнение инфраструктуры, потребность в прогнозном обслуживании, все большая интеграция IoT и GenAI, а также рост требований к безопасности.

Где применяются цифровые двойники

Еще несколько лет назад цифровые двойники оставались скорее концептом для презентаций и пилотных проектов. Однако сейчас это полноценный рабочий инструмент:

В энергетике цифровые модели реакторов позволяют тестировать сценарии без риска для реального объекта.

В аэрокосмической отрасли их используют для моделирования миссий и поведения техники еще до запуска, пишет Business Insider.

У производстве оптимизируют заводы на уровне каждой операции, сокращая время запуска новых линий и уменьшая потери.

Отдельное направление – моделирование инфраструктуры города: цифровые двойники применяют для планирования транспортных потоков, энергопотребления и даже климатических сценариев.

В Европе уже создают цифровую копию Земли для прогнозирования изменений климата.

Фактически, цифровой двойник становится универсальным способом работать со сложными системами: видеть их в реальном времени, прогнозировать поведение и тестировать решения до того, как они повлияют на физический мир,

– прокомментировали 24 Каналу в GlobalLogic.

Кейс: как цифровой двойник работает на атомной электростанции

Один из примеров современного применения цифровых двойников – проект GlobalLogic реализован нами для атомной электростанции. Задача была амбициозной: создать виртуальную модель для одной из самых зарегулированных индустрий в мире. Двойник должен был обеспечить защищенный виртуальный доступ к объектам и ускорить принятие решений. В результате, созданная платформа стала полноценной иммерсивной копией атомной станции со своим функционалом:

Виртуальный офис для всей команды. Инженеры могут совместно работать над проектом в реальном времени. Чтобы это было безопасно и соответствовало строгим протоколам заказчика, команда разработала собственную архитектуру "сервер-клиент".

Доступность через веб-браузер. Никаких VR-шлемов и сверхмощного железа. Стабильную работу со сложными 3D-моделями обеспечила умная оптимизация, которая обрабатывала только то, что инженер видит в конкретный момент. В частности, это frustum culling – отсечение невидимых объектов, и occlusion – метод, который "приказывает" компьютеру не рисовать то, чего вы не видите за стенами.

Автоматическое создание документации – для протоколов встреч, технических инструкций и еженедельных отчетов, что освободило время для стратегических задач.

Отдельный слой – использование GenAI, которое помогает интерпретировать данные и быстрее находить нужную информацию.

Решение дало ощутимый операционный эффект уже на первых этапах внедрения, одновременно заложив основу для дальнейшей цифровой трансформации,

– говорят в GlobalLogic.

В частности, удалось:

Сократить потребность в выездах полевых инженеров на 20%.

Ускорить доступ к технической инженерной документации на 50%.

Существенно уменьшить расходы на командировки и задержки, связанные с инспекциями.

Улучшить координацию с поставщиками.

Запустить дистанционное обучение через иммерсивные виртуальные среды.

В долгосрочной перспективе проект также создал основу для перехода к data-driven модели управления электростанцией. Система заменила фрагментированный подход (различные инструменты, разрозненные данные) на целостную модель управления. В среде, где задержка или ошибка имеет критические последствия, этот выигрыш во времени становится критическим.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение цифровых двойников является сложным процессом. Среди ключевых барьеров: интеграция с существующими системами, качество и структурированность данных, требования к безопасности, а также масштабирование. В случае атомной энергетики эти факторы усиливаются регуляторными ограничениями.

GlobalLogic – это международная компания в сфере цифровой инженерии и разработки программного обеспечения, которая работает по модели инженерного аутсорсинга и создания цифровых продуктов для крупных корпораций.

Она была основана в 2000 году и изначально развивалась как инженерный сервис для разработки сложных программных систем для клиентов из США и Европы. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Хосе, Калифорния, что подчеркивает ее американское происхождение и ориентацию на североамериканский рынок как ключевое направление бизнеса.

Со временем GlobalLogic превратилась в глобального игрока в сфере digital engineering. После приобретения компанией Hitachi она стала частью крупной японской корпорации, что значительно усилило ее финансовую стабильность и позволило масштабировать присутствие в различных регионах мира. Компания работает примерно в 20+ странах и объединяет десятки тысяч инженеров, которые занимаются разработкой программного обеспечения, ИИ-решений, встроенных систем и цифровых платформ для бизнеса, указано на сайте IT Ukraine Association.

География GlobalLogic построена вокруг распределенной модели инженерных центров. Основные разработочные хабы размещены в США, Индии, странах Восточной и Центральной Европы, а также в Латинской Америке. В США и Западной Европе расположены преимущественно клиентские и управленческие офисы, тогда как крупные инженерные центры выполняют основной объем разработки. Среди стран с наиболее развитым присутствием – Украина, Индия, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Израиль, Канада и Аргентина.

Компания активно расширялась через открытие новых центров и поглощение технологических фирм. В частности, в середине 2010-х годов GlobalLogic приобрела несколько специализированных компаний в Европе, что позволило ей усилить экспертизу во встроенных системах, дизайне цифровых продуктов и разработке программного обеспечения для индустрий вроде автомобилестроения, медиа и телекоммуникаций. Такая стратегия сделала ее не просто аутсорсинговой компанией, а полноценным глобальным инженерным партнером для крупных брендов.

Сегодня бизнес-модель GlobalLogic базируется на создании сложных цифровых продуктов для клиентов из финансового сектора, здравоохранения, телекоммуникаций, медиа, автомобильной и промышленной индустрии. Компания работает не как классический аутсорсер, а как инженерный партнер, который сопровождает продукт на всех этапах – от дизайна до масштабирования и поддержки.

GlobalLogic в Украине: история и ключевые проекты

Украинское подразделение GlobalLogic является одним из крупнейших инженерных хабов компании в Европе и входит в ключевые центры разработки глобальной сети. По масштабу оно относится к топовым IT-работодателям страны и насчитывает тысячи инженеров, работающих в различных технологических доменах – от embedded-разработки до облачных платформ и искусственного интеллекта.

Географически украинские офисы GlobalLogic распределены между несколькими городами, в частности Киевом, Харьковом, Львовом и Николаевом. Во Львове компания имеет несколько локаций, которые работают как полноценные инженерные центры, где ведется разработка для международных клиентов.

Что создают в Украине

Основной профиль работы украинских команд – это разработка программных продуктов для глобальных рынков. Инженеры вовлечены в проекты в сферах автомобильной индустрии, телекоммуникаций, медицинских технологий, медиа, финансовых сервисов и промышленной автоматизации. Значительная часть работы связана с разработкой embedded-систем, облачных сервисов, ИИ-решений и сложных платформ для крупных международных корпораций.

Украинский офис выполняет не только исполнительную роль, но и участвует в полном цикле разработки продуктов – от архитектуры до внедрения и поддержки. Это включает работу с крупными enterprise-клиентами, где инженеры отвечают за критически важные части цифровых систем, включая инфраструктуру, данными и интеграциями.

Отдельно стоит отметить, что украинское подразделение является одним из ключевых в структуре компании с точки зрения инженерной мощности. Оно входит в число крупнейших центров разработки GlobalLogic в мире и обеспечивает значительную часть европейских проектов компании, особенно в сферах automotive, healthcare и communications.

Искусственный интеллект

В последние годы украинские команды также активно привлекаются к направлению искусственного интеллекта и цифровой трансформации бизнеса. Это включает разработку ИИ-платформ, систем обработки больших данных и инструментов автоматизации для корпоративных клиентов. Компания позиционирует эти направления как стратегические, и украинские инженеры участвуют в их масштабировании.

Отдельным аспектом является то, что украинский офис работает в модели распределенного глобального сотрудничества: команды в Украине взаимодействуют с клиентами из США, Европы и Азии, интегрируясь в международные продуктовые команды. Это означает, что значительная часть проектов не локализована, а является частью глобальных продуктов, которые используются в разных странах мира.

