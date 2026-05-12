Как новый налог может повлиять на общество?

На фоне глобального бума искусственного интеллекта Южная Корея переосмысливает свою экономическую модель. В правительстве страны предлагают ввести механизмы, которые бы позволили обществу разделить успех технологических гигантов, таких как Samsung Electronics и SK hynix. Обе компании стали ключевыми поставщиками высокоэффективных чипов памяти, питающих мировую инфраструктуру ИИ, и отчитываются о рекордных прибылях. Однако это стремительное обогащение отдельных корпораций вызывает беспокойство из-за потенциального углубления социальной поляризации, пишет Bloomberg.

Ким Йон Бом, старший секретарь президента по вопросам политики, в своей заметке в Facebook отметил, что страна прекращает функционировать как традиционная экспортная экономика. По его мнению, Южная Корея трансформируется в "экономику технологической монополии", где дефицит микросхем обеспечивает стабильные сверхприбыли.

Для смягчения социальных последствий этого перехода Ким предложил концепцию "национального дивиденда":

Использование части сверхприбылей для обеспечения социальной стабильности нынешнего поколения и смягчения переходных расходов – это не просто перераспределение, но и тип расходов на поддержку системы,

– прокомментировал Ким Йон Бом.

Предлагаемый налог или дивиденд планируют направить на решение ряда социальных задач. Среди них – поддержка стартапов для молодежи, программы базового дохода для сельских и рыболовных общин, финансирование художников и укрепление пенсионной системы для пожилых людей.

Подобные призывы звучат и в правящей Демократической партии, отмечает Tech Xplore. Например, законодатель Мун Гим Джу заметил, что успех полупроводниковой отрасли частично построен на "жертве и терпении фермеров и рыбаков", а значит, часть доходов должна вернуться в региональные общины.

Рынок реагирует

Эти заявления вызвали мгновенную и бурную реакцию на финансовых рынках.

Во вторник индекс Kospi продемонстрировал резкие колебания: сначала он упал на 5,1 процента, что эквивалентно потере более 300 миллиардов долларов рыночной стоимости за время, который обычно длится футбольный матч.

Впоследствии падение несколько замедлилось до 2,3 процента после того, как Ким Йон Бом уточнил, что речь идет скорее об использовании "избыточных налоговых поступлений", чем о немедленном введении нового налога на прибыль.

В офисе президента Ли Чжэ Мёна позже добавили, что эти высказывания являются личным мнением советника и пока не являются предметом официальных дискуссий, пишет Nikkei Asia.

Ситуация осложняется внутренними конфликтами внутри самих корпораций. Профсоюз Samsung Electronics требует отмены ограничений на бонусы за результаты работы и предлагает систему, при которой 15 процентов операционной прибыли будет направляться на выплаты работникам, пишет AFP.

В прошлом месяце, как писал 24 Канал, десятки тысяч людей собрались возле главного хаба Samsung, требуя большей доли в доходах от ИИ. Это происходит на фоне прогнозов, согласно которым Samsung Electronics может получить 330 триллионов вон (около 220 миллиардов долларов) операционной прибыли в этом году, что выведет ее на второе место в мире по прибыльности после Nvidia. SK hynix также ожидает рекордные 239 триллионов вон прибыли в 2026 году.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы являются сигналом того, как азиатские экономики пытаются закрепить право собственности на бум ИИ. Кристи Тан, инвестиционный эксперт в Franklin Templeton Institute, в комментарии для Bloomberg Television подчеркнула: "Эта концепция заключается в перераспределении преимуществ ИИ и прогресса среди граждан".

В то же время инвесторы остаются настороженными, опасаясь, что именно они могут в конце концов заплатить за эти социальные инициативы.

Несмотря на тревогу на рынке, Южная Корея продолжает наращивать инвестиции в сферу искусственного интеллекта, планируя утроить расходы в этом году, чтобы войти в тройку мировых лидеров вместе с США и Китаем.

Искусственный интеллект уже начинает менять экономику так же радикально, как когда-то это сделали паровые машины, электричество или интернет. Но проблема заключается в том, что выгоды от этой технологии распределяются неравномерно, объясняет 24 Канал. Основную прибыль сегодня получают владельцы моделей ИИ, дата-центров, облачной инфраструктуры, полупроводниковых компаний и крупных цифровых платформ.

Обычные работники нередко оказываются в ситуации, когда технология повышает производительность бизнеса, но не увеличивает их доходы. Более того, некоторые исследования показывают, что ИИ во многих случаях не упрощает работу и не уменьшает ее количества, а наоборот приводит к росту нагрузок без роста зарплат.

Причинно-следственная связь здесь довольно прямая. Компания внедряет ИИ, автоматизирует часть процессов, сокращает расходы на персонал, увольняя людей, и тем самым увеличивает прибыль. Если раньше для выполнения определенного объема работы нужно было 100 работников, то после автоматизации может остаться 40 – 50. Остальные люди либо теряет работу, либо переходит на менее оплачиваемые должности.

Особенно это касается офисных профессий среднего уровня: операторов поддержки, копирайтеров, дизайнеров, переводчиков, бухгалтеров, младших программистов, аналитиков и административного персонала. Исследования последних лет показывают, что ИИ способен усиливать "поляризацию" рынка труда, когда высококвалифицированные специалисты получают еще больше доходов, а средний класс ослабевает, пишет коллектив ученых в своем исследовании, которое они опубликовали в журнале Springer еще в 2025 году.

Вторая проблема – концентрация капитала. Большие модели ИИ требуют колоссальных объемов данных, дорогих графических процессоров и дата-центров. Это означает, что рынок естественным образом концентрируется вокруг нескольких корпораций, которые имеют достаточно денег для создания такой инфраструктуры.

В результате возникает ситуация, когда технология, которая теоретически должна была бы "демократизировать" знания, наоборот, концентрирует власть и ресурсы в узком кругу компаний и инвесторов. Исследователи уже называют это новой формой "AI divide" – неравенства доступа к качественному ИИ, говорится в другом исследовании на ResearchGate.

Для обычных людей это может означать не только потерю работы. Растет риск появления "дешевого интернета для бедных", заполненного низкокачественным AI-контентом, тогда как доступ к лучшим инструментам и сервисам станет платным.

Уже сейчас передовые модели ИИ часто работают по дорогим подпискам. Если тенденция продолжится, состоятельные люди будут получать более качественное образование, медицину, финансовые консультации и более продуктивные цифровые инструменты, тогда как другие будут пользоваться упрощенными или менее эффективными системами. К такому выводу пришли ученые в исследовании на сервере препринтов arXiv.

Отдельный риск – ослабление переговорной силы работников. Если работодатель знает, что часть персонала можно заменить ИИ или роботами, работникам становится сложнее требовать более высокие зарплаты или лучшие условия. Это может привести к длительному застою доходов даже в странах с развитой экономикой.

Как и почему Южная Корея стала одним из центров развития искусственного интеллекта?

На этом фоне особенно интересно выглядит Южная Корея. Страна за последние годы превратилась в один из главных центров развития ИИ благодаря сочетанию нескольких факторов.

Во-первых, Корея имеет чрезвычайно сильную полупроводниковую индустрию. Компании Samsung Electronics и SK Hynix стали ключевыми поставщиками памяти для AI-серверов в мире. Именно память HBM сейчас критически важна для обучения больших языковых моделей. ИИ-бум уже привел к резкому росту стоимости корейских технологических компаний, пишет Reuters.

Во-вторых, государство активно финансирует отрасль. Правительство Южной Кореи инвестирует миллиарды долларов в суперкомпьютеры, AI-инфраструктуру, робототехнику и научные программы. Только в 2026 году страна утвердила масштабные программы финансирования AI, гуманоидной робототехники и суперкомпьютеров.

В-третьих, страна имеет высокий уровень образования, мощный интернет и производственную базу. Корея давно делала ставку на технологический экспорт, поэтому переход к экономике ИИ стал логическим продолжением предыдущей индустриальной политики.

Дополнительно ситуацию подталкивает демографический кризис: население стареет, а рабочей силы не хватает. Поэтому ИИ и роботы рассматриваются как способ компенсировать нехватку работников, сообщило издание AP News.

Как изменится повседневная жизнь обычных граждан, если часть сверхприбылей от ИИ направят людям?

В то же время в мире все чаще обсуждают другую модель – частичное перераспределение AI-прибылей среди населения. Идея заключается в том, что если автоматизация приносит сверхприбыли корпорациям, часть этих денег можно направлять на пенсии, социальные программы, поддержку молодежи или базовый доход.

В таком случае повседневная жизнь обычных людей могла бы существенно измениться, пишет 24 Канал. Например, люди получали бы гарантированную финансовую "подушку", которая не зависит от наличия работы. Это могло бы уменьшить страх перед автоматизацией, позволить части населения дольше учиться, менять профессии или открывать собственное дело. Молодежь имела бы доступ к более дешевому образованию и жилью через государственные программы. Депрессивные регионы получали бы дополнительное финансирование на инфраструктуру и новые рабочие места. Пенсионные системы могли бы стать более стабильными даже в условиях старения населения.

Есть ли подобные прецеденты в мире?

Сейчас аналогов нет, но похожие модели уже существовали в других сферах. Самый известный пример – Постоянный фонд Аляски в США. Часть доходов от нефти там ежегодно выплачивается жителям штата в виде дивидендов. В Норвегии нефтяные доходы десятилетиями накапливали в государственном фонде, который финансирует социальные расходы и стабилизирует экономику. В некоторых странах тестировали и базовый доход – например, в Финляндии и Канаде. Хотя это не было связано с ИИ, логика похожа: часть богатства экономики перераспределяется для снижения социального напряжения.

Проблема заключается в том, что реализация таких моделей требует политической воли и изменения налоговой системы. Крупные технологические корпорации вряд ли добровольно согласятся делиться сверхприбылями. Но если автоматизация начнет массово вытеснять работников, правительства могут столкнуться с необходимостью создавать новые механизмы перераспределения, иначе риск социальной нестабильности и резкого роста неравенства станет слишком высоким.