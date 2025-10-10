Редакция 24 Канала получила возможность заглянуть за кулисы этой эволюции вместе с руководительницей европейского региона GlobalLogic, Юлией Штукатуровой. Благодаря своему опыту в прикладной математике и многолетней работе в ІТ, Юлия является свидетелем и активной участницей этой революции.

В этом интервью мы исследуем, как GlobalLogic, будучи частью глобальной группы Hitachi, интегрирует ИИ в свою стратегию, трансформируя как собственные процессы, так и бизнес своих клиентов по всему миру.

При чем здесь математика?

Путь Юлии начался с Винницкого национального технического университета: сначала это была степень магистра по автоматике компьютерных систем управления, а затем – и кандидата технических наук по специальности математического моделирования.

Юлия рассказывает, что это была прикладная математика, а ее исследования касались того, что сейчас мы понимаем под понятием искусственный интеллект.

Это были темы связанные с распознаванием человеческой речи и оценкой качества ее распознавания – почти начало развития таких технологий. И параллельно с обучением, буквально после первого курса я уже пошла работать в IT-компанию.

В 2005 году Юлия переехала в Киев, а уже в 2008 году присоединилась к GlobalLogic.

В GlobalLogic она начала свою деятельность как проектный менеджер. Впоследствии она решила попробовать себя в сфере взаимодействия с клиентами, заняв позицию аккаунт-менеджера. Эта роль была больше ориентирована на бизнес-аспекты и меньше на технологические. Однако, как она сама отмечает:

"В конце концов я поняла, что именно проектный менеджмент в инженерной отрасли – это мое дело. Поэтому я вернулась в эту сферу, и все время росла вместе с компанией".

На вопрос о влиянии математики на ее карьеру, Юлия подчеркивает значение научного подхода, который применяет в своей работе практически ежедневно.

Этот опыт помог мне понять, что нет задач, которые не решаются. Ты не паникуешь, ты просто знаешь, что есть научный подход, как правильно поделить эту задачу на маленькие кусочки – и шаг за шагом постепенно все решается.

Чем занимается GlobalLogic и при чем тут ИИ?

GlobalLogic – это компания, которая разрабатывает технологические решения для различных индустрий, в частности, сосредотачиваясь на автомобилестроении, здравоохранении, промышленности и телекоммуникациях. Стратегия GlobalLogic направлена на развитие бизнеса в 10 европейских странах, обеспечение его непрерывности и поддержку инженерных талантов.

Компания является частью группы Hitachi, и в рамках этой группы GlobalLogic считается "двигателем цифровой трансформации". По словам Юлии, как Hitachi, так и GlobalLogic имеют системный подход к внедрению ИИ-технологий.

Сегодня компания стремится помочь клиентам на их пути к так называемым "Intelligent Enterprise" (умный бизнес, умное предприятие). Это – цифровая трансформация, базирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, машинном обучении, работе с данными и тому подобное.

Юлия отмечает, что ключевое преимущество предприятия – это вся информация, которой оно владеет.

Мы помогаем систематизировать эти данные, сделать предприятие "умным". Это означает обеспечение прозрачности данных, принятие более эффективных решений на их основе и создание новых бизнес-моделей путем использования этих данных.

Один из ключевых инструментов для реализации этой стратегии – набор решений VelocityAI. Ее разработали инженеры GlobalLogic при поддержке инвестиций от Hitachi. Цель – трансформация процессов разработки и внедрения искусственного интеллекта на предприятиях.

VelocityAI – это набор решений, среди которых:

Первый компонент – VelocityAI SDLC (SDLC: Software Development Lifecycle). Он включает набор инструментов, что помогает интегрировать ИИ в разработку программного обеспечения на всех этапах – от тестирования до создания требований для ПО. Такой подход позволяет повышать эффективность работы различных ИТ-специалистов и ускорять разработку.

Второй компонент – это Enterprise AI, "искусственный интеллект на уровне предприятия". Здесь ИИ имплементируется уже на уровне бизнес-процессов, бэк-офисных операций, взаимодействия с клиентами и т.д. Юлия отмечает, что существует очень много отраслей где можно применить искусственный интеллект, включая производство и поддержку жизнедеятельности предприятия.

Если коротко, то Velocity AI – это не просто очередная технология, а следующий шаг в эволюции бизнеса, и Юлия верит, что она изменит правила игры.

Поэтому GlobalLogic не только использует искусственный интеллект для оптимизации своих внутренних процессов, но и активно помогает другим компаниям превратиться в "умные предприятия", используя данные и новейшие технологии ИИ для повышения эффективности и создания новых возможностей.

Какие отрасли меняет ИИ уже сегодня?

По словам Юлии, технологии искусственного интеллекта изменят все (или практически все) отрасли нашей жизни.

Не уверена, что ИИ заменит людей или профессии. Скорее он изменит и дополнит их. Работа станет другой, повысится эффективность людей: рутинные задачи можно будет поручить ИИ, позволяя специалистам больше фокусироваться на сложных или креативных вопросах.

Медицина – одна из отраслей, где потенциал ИИ уже ощутим, а современные решения становятся все более продвинутыми.

"Есть задачи, которые генеративный искусственный интеллект может помочь решить. В частности, ИИ помогает быстро проанализировать значительный массив медицинских данных и предложить свои выводы. Скажем, врач-терапевт имеет широкие, но неглубокие знания. Профильный специалист – знает глубоко, но только свою сферу. Тогда как ИИ может собрать информацию и широко, и достаточно детализировано. Это может продвинуть медицину вперед, помочь найти лекарства против определенных болезней и достичь других открытий".

В то же время есть и другие направления, в которых перспективы применения искусственного интеллекта постоянно растут. Например GlobalLogic активно задействует цифровые технологии в создании и развитии городов. В частности, ИИ может помочь с анализом видео и спутниковых снимков для создания генерального плана города.

Для повседневного функционирования городов существует термин "Smart City" (Умный город), и GlobalLogic уже реализовала ряд решений на базе ИИ в этой сфере:

Эффективное использование электроэнергии.

Умные системы светофоров и парковок.

Совершенствование любой коммуникации и инфраструктуры в городе.

Решения для электрического транспорта.

Одной из ключевых технологий, которую GlobalLogic применяет в этом направлении, является "Digital Twin" или "цифровой двойник". Это цифровая модель, которая полностью имитирует функционирование объекта: больницы, аэропорта, завода или целого города. Двойники разрабатываются каждый раз индивидуально под конкретный объект.

Такие системы создаются для разных целей:

Мониторинг того, что происходит на реальном объекте, позволяя вносить корректирующие действия.

Моделирование различных сценариев, например, как увеличение населения города с 10 до 15 тысяч повлияет на инфраструктуру – потребность в дополнительных тепловых станциях, светофорах, дорогах и тому подобное.

Мы имеем опыт в создании таких решений для различных клиентов, в частности, для компаний, автоматизирующих большие склады с помощью роботов. Цель таких разработок – нарастить эффективность и перейти к масштабированию,

– объясняет Юлия.

Почему люди не доверяют ИИ?

Применение искусственного интеллекта порождает ряд вызовов. Прежде всего, это вопрос этичности. Существует много противоречий относительно того, насколько ИИ может принимать решения вместо человека, будут ли эти решения соответствовать этическим нормам, и будут ли они базироваться на репрезентативной выборке данных, во избежание дискриминации.

Относительно общественного восприятия, Юлия отмечает, что "люди боятся того, что они не понимают". Первоначальный скептицизм возник из-за того, что ранние технологии ИИ были натренированы на меньших объемах данных, часто ошибались и галлюцинировали.

Однако ситуация постепенно меняется: появляется больше информации о том, как работает ИИ, образование трансформируется, а сам ИИ становится умнее, ведь он тренируется на все больших и больших объемах данных.

"Кроме этики, существуют вызовы, связанные с безопасностью и конфиденциальностью данных. Компании хотят быть уверенными, что при использовании технологий ИИ конфиденциальная информация не будет утекать и оставаться частной".

Как разработчики отвечают на эти вызовы? С точки зрения этики, существует набор правил, обеспечивающих принятие этических решений системой искусственного интеллекта. Это включает концепцию "ethics by design" – определенные принципы, которые закладываются в основу разработки таких систем.

Также важными являются принципы прозрачности данных. Система должна иметь возможность объяснить, какими данными она руководствовалась, почему именно было принято то или иное решение, обеспечивая понятные причинно-следственные связи.

Наша задача как разработчиков – обеспечить, чтобы система не дискриминировала одну группу вместо другой, только из-за того, что она была натренирована на плохой выборке.

Что касается приватности данных – в Европе существует много соответствующих регуляций, таких как GDPR (Общий регламент о защите данных). Юлия Штукатурова отмечает, что введение таких правил накладывает ограничения на этичность и приватность – и это является положительным. Системы должны следовать этим требованиям, проходить аудиты и сертификации.

В то же время Юлия отметила, что такие регуляции также повышают порог входа для небольших стартапов, которым очень трудно соблюдать все эти требования.

"Инновации очень часто создаются именно стартапами. Поэтому важно сохранить баланс: с одной стороны, государство должно регулировать имплементацию ИИ, но с другой – не "убивать" возможность для инноваций".

Какие перспективы Украины стать крупным игроком в области ИИ?

Украина имеет огромный потенциал стать ключевым игроком во многих сферах искусственного интеллекта. По мнению Юлии, мы имеем немалый шанс стать лидером в направлениях "military tech" и цифровизации государственных услуг.

Цифровое государство – это уникальный аспект. Украина действительно является лидером в этой сфере. Многие наши сервисы уже цифровизированы и дерегулированы по сравнению со многими другими странами. И я думаю, что использование искусственного интеллекта только нас усилит.

В сфере "military tech" – всех технологий, связанных с войной (включая технологии нападения, защиты, разминирования, анализа военной ситуации и прогнозирования) – Украина является бесспорным лидером.

"Использование искусственного интеллекта в таких технологиях выведет нас еще больше вперед. И таких отраслей на самом деле много. Я уверена, что потенциал огромный. Вопрос в том, насколько мы его сможем реализовать".

Хотя бизнес преимущественно ориентируется на компании из США, Европы, Азии и Японии, компания активно сотрудничает с украинскими разработчиками бионических протезов. В частности, речь идет и об использовании ИИ.

С 2023 года GlobalLogic сотрудничает с SuperHumans, которые используют украинские разработки, в частности Aspergionics и Polbionics.

Также инженеры GlobalLogic на волонтерских началах работали с All Bionics, отвечая исключительно за программную часть протезов. Эта работа включала обучение протезов на основе данных и разработку приложения для управления протезом. В целом разработка протезирования в Украине быстро развивается и, к сожалению, это происходит из-за войны.

Юлия Штукатурова отметила, что для реализации огромного потенциала Украины в сфере ИИ важным является регуляторный фактор.

Где живет искусственный интеллект?

В разговорах об искусственном интеллекте мы привыкли воспринимать его, как нечто, существующее где-то там в облаке в сети. Однако любой сервис требует собственного "места для жизни", вычислительных мощностей и "мозга" – где хранится все, что нужно для работы.

Таким "домом" для ИИ являются дата-центры. В условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта они играют ключевую роль. Именно дата-центры обеспечивают вычислительные мощности и хранение данных.

Функционирование дата-центров требует значительных энергетических ресурсов и продуманных инфраструктурных решений. Юлия Штукатурова объясняет:

Дата-центр – это очень сложная для функционирования система. Туда должно заходить большое количество электроэнергии, которую нужно где-то взять. Затем ее нужно оптимально использовать внутри дата-центра для того, чтобы охлаждать все помещения, где стоят серверы и все вычислительные мощности.

По словам Юлии Штукатуровой, этот сегмент бизнеса очень стремительно растет из-за спроса в отрасли. Компания Hitachi, например, обладает значительным бизнесом в сфере дата-центров и способна предоставлять комплексные "end-to-end" решения. Это включает подачу электроэнергии, системы охлаждения, собственно вычислительные центры (серверы с GPU/CPU и хранилища данных), а также программное обеспечение, управляющее всей этой экосистемой. И это не только отдельные решения, но и строительство дата-центров "под ключ".

Эти дата-центры используются не только для обеспечения потребностей группы компаний, которая насчитывает полмиллиона специалистов, но и для клиентов. GlobalLogic, в свою очередь, имеет несколько собственных небольших дата-центров для внутренних нужд, но не предоставляет их как коммерческий сервис. В то же время Юлия Штукатурова добавила: "Сфера, в которой GlobalLogic может иметь влияние – это программное обеспечение, которое контролирует всю экосистему".

В этой области особенно важным аспектом является управление избыточной энергией и теплом, образующимся в дата-центрах. Эту энергию можно хранить на батареях, использовать для отопления жилых районов или возвращать в сеть.

Кроме того, Юлия Штукатурова подчеркнула важность максимальной безопасности для окружающей среды всей экосистемы, что включает минимизацию повреждений.

Итог

Как итог хотим отметить, что искусственный интеллект является мощным катализатором изменений в бизнесе, обществе и на рынке труда. Как показывает опыт ведущих компаний, в частности GlobalLogic, главная ценность ИИ заключается не в замене человека, а в трансформации его роли.

Он становится незаменимым партнером, автоматизирующим рутину и высвобождающим человеческий потенциал для решения сложных креативных и стратегических задач – от медицины и управления городской инфраструктурой, до управления и оптимизации решений на предприятиях.

В то же время путь к полноценной интеграции ИИ не лишен вызовов – как на уровне бизнесов, так и государств. Благодаря уникальному опыту Украины в цифровизации государственных услуг и стремительному развитию "military tech", открываются чрезвычайные возможности стать одним из глобальных лидеров в этой области.

Будущее искусственного интеллекта обещает еще более автономные и сложные системы. И хотя вопрос о создании "общего искусственного интеллекта" (AGI) остается открытым, очевидно одно: ИИ уже является неотъемлемой частью нашего настоящего и будущего.

Успех в новой эпохе будет зависеть от нашей способности эффективно сотрудничать с технологиями, которые мы сами создали.