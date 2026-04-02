Долгое время просмотр Google Photos на телевизоре оставался неудобной задачей. Пользователям приходилось транслировать изображение со смартфона, использовать заставки или искать другие обходные варианты. Теперь ситуация изменилась – сервис получил нативную поддержку на телевизорах Samsung. Об этом пишет Digitaltrends.

Как работает Google Photos на телевизорах Samsung?

Официально подтверждено, что Google Photos интегрируется непосредственно в систему телевизоров, позволяя открывать библиотеку фото и видео без дополнительных действий. Достаточно войти в учетную запись Google – и все снимки автоматически появятся на экране.

Речь идет не о простом просмотрщике файлов. На старте пользователям доступна функция "Memories", которая автоматически группирует фото и видео в подборки по людям, местам и событиям. Это тот самый формат, который уже знаком со смартфонов, но адаптирован для большого дисплея.

Фактически телевизор превращается в цифровую фоторамку для гостиной. При этом Samsung получает эту функцию раньше, чем даже устройства на Android TV, где полноценного приложения Google Photos до сих пор нет.

На первый взгляд, нововведение может показаться незначительным, но оно закрывает давнюю проблему. Несмотря на популярность Google Photos, сервис долгое время не имел удобного способа просмотра на телевизорах. Теперь фото становятся полноценной частью ТВ-опыта, а не дополнительной опцией.

Как пишет Sammobile, ожидается, что в течение 2026 года возможности расширятся. В частности, появятся инструменты редактирования на базе ИИ, тематические слайдшоу и функция создания коротких видео из снимков. Это сделает взаимодействие более динамичным и персонализированным.

В итоге, речь идет не только о просмотре фото на большом экране, а об изменении роли телевизора – он постепенно становится более личным устройством для ежедневного использования.