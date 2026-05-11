В сети появились новые подробности относительно будущих моделей Apple Watch. Apple пока не заинтересована во внедрении Touch ID в свои смарт-часы, несмотря на предыдущие слухи о возможном появлении сканера отпечатков пальцев в ближайших поколениях устройства. Об этом пишет китайский инсайдер Instant Digital.

Почему Apple откладывает Touch ID для Apple Watch?

Инсайдер утверждает, что компания решила сосредоточиться на других направлениях развития – прежде всего на увеличении емкости батареи и интеграции новых сенсоров для мониторинга здоровья.

По его словам, добавление Touch ID означало бы необходимость выделить дополнительное внутреннее пространство под датчики и компоненты системы биометрической аутентификации. В компактном корпусе Apple Watch это особенно критично, поскольку каждый миллиметр внутреннего пространства имеет большое значение.

Кроме того, реализация Touch ID увеличила бы себестоимость устройства, а Apple, вероятно, не считает такую функцию достаточно важной по сравнению с автономностью или медицинскими возможностями.

Слухи о Touch ID появлялись ранее

Еще в августе прошлого года сообщалось об обнаруженных журналистами Macworld строки кода, которые намекали на возможную поддержку Touch ID в Apple Watch Series 12 или Apple Watch Ultra 4.

Тогда предполагали, что Apple может реализовать систему двумя способами. Первый вариант – интегрировать сенсор под дисплей. Второй – разместить его в боковой кнопке, аналогично тому, как это сделано в iPad mini и iPad Air.

Однако новые данные свидетельствуют, что компания не спешит с этой функцией. Apple, похоже, устраивает нынешняя система разблокировки через привязанный iPhone, которая уже позволяет быстро проходить аутентификацию без ввода пароля.

Apple делает ставку на здоровье и автономность

Как пишет Macrumors, по информации инсайдеров, модели Apple Watch 2026 года вряд ли получат большие изменения дизайна. Масштабное обновление внешнего вида часов ожидается не ранее 2028 года.

Именно тогда Apple может представить одну из самых амбициозных функций для носимых устройств – неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови.

Компания работает над этой технологией уже много лет, но сейчас она все еще находится на ранних этапах разработки. Главная сложность заключается в том, чтобы получать точные показатели без прокалывания кожи.

Если Apple удастся реализовать такую систему, это может стать одним из важнейших обновлений в истории Apple Watch, особенно для людей с диабетом или тех, кто регулярно контролирует уровень сахара в крови.

На этом фоне Touch ID выглядит менее приоритетным направлением развития. Судя по утечкам, ближайшие годы Apple больше будет концентрироваться на медицинских возможностях, сенсорах и времени автономной работы, чем на расширении способов биометрической аутентификации.