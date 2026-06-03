Новый этап в покорении неба

2 июня 2026 года в Тулузе, Франция, успешно поднялся в воздух первый экземпляр авиалайнера A350-1000ULR (серийный номер MSN 707). Это первый из двенадцати самолетов, которые заказала австралийская авиакомпания Qantas для своего амбициозного проекта. Во время дебютного испытания воздушное судно находилось в небе в течение 3 часов 43 минут, поднявшись на высоту более 12 497 метров. Руководил полетом специальный экипаж испытателей Airbus, в состав которого вошли пилоты Томас Вильгельм и Энтони Флинн, а также бортинженер Лоран Россиньоль. Об этом событии сообщает официальный пресс-релиз компании Airbus.

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Этот самолет разработали специально для выполнения сверхдлинных рейсов, которые ранее считали технически невозможными. Главная цель – соединить прямым сообщением Сидней с Лондоном и Нью-Йорком. Расстояние этих маршрутов достигает почти 18 520 километров, а продолжительность полета составит до 22 часов без остановки для дозаправки.

Такую впечатляющую автономность обеспечили благодаря интеграции в конструкцию дополнительного заднего центрального бака для горючего. Это техническое решение позволило увеличить дальность полета на 1 852 километра по сравнению со стандартной моделью.

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Airbus A350-1000ULR / Фото Airbus



Airbus A350-1000ULR / Фото Airbus

Проект Sunrise и полеты за пределы возможностей

Авиакомпания Qantas назвала свою инициативу Project Sunrise, символизируя путешествие, во время которого пассажиры смогут увидеть два восхода солнца за один перелет.

Кроме рекордной дальности, самолет получил уникальную конфигурацию салона. В отличие от стандартных лайнеров такой вместимости, A350-1000ULR рассчитан только на 238 пассажиров. Это сделали для того, чтобы обеспечить больший простор и комфорт во время длительного пребывания в ограниченном пространстве.



Airbus A350-1000ULR / Фото Airbus

Салон разделили на четыре класса: первый, бизнес, премиум-эконом и эконом. Особенностью интерьера стала специальная зона хорошего самочувствия (Wellbeing Zone), где пассажиры смогут размяться и отдохнуть.

Несмотря на огромную сложность задачи, Airbus уже начал активную фазу сертификации. В течение следующих двух месяцев специалисты будут проверять работу новой топливной системы, архитектуру вентиляции и температурного контроля в кабине. Также инженеры испытают новую систему охлаждения бортовой кухни с более легкими и эффективными холодильными установками, что критически важно для таких длительных рейсов.

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Влияние на рынок

Появление A350-1000ULR укрепляет позиции Airbus в борьбе за лидерство на мировом рынке:

В прошлом году компания уже достигла важной вехи: модель A320 стала самым массовым пассажирским самолетом в истории, опередив американский Boeing 737, пишет издание УНИАН.

По состоянию на весну 2026 года Airbus выпустил 12 608 единиц самолетов семейства A320, тогда как показатель конкурента остановился на отметке 12 520 единиц.

В целом семья A350 уже собрала 1 579 заказов от 68 клиентов по всему миру.



Airbus A350-1000ULR / Фото Airbus

Сейчас второй экземпляр A350-1000ULR для австралийского заказчика проходит финальную сборку. Его должны передать авиакомпании в апреле 2027 года. После завершения текущей серии тестов первый прототип также переоборудуют под коммерческие спецификации Qantas, чтобы он мог присоединиться к регулярному флоту.