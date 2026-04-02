У браузерах на базі Chromium, зокрема Google Chrome, Microsoft Edge та Vivaldi, вже давно використовується так зване відкладене завантаження – lazy loading. Проте до цього часу воно повноцінно працювало лише для зображень і iframe, залишаючи відео та аудіо поза системною оптимізацією. Про це пише Digitaltrends.

Як новий підхід до завантаження змінить роботу сайтів?

Нова ініціатива змінює це. Завдяки пропозиції розробника Helmut Januschka браузери отримають нативну підтримку lazy loading для мультимедійних елементів. Це означає, що відео та аудіо зможуть завантажуватися лише тоді, коли користувач фактично до них доскролить.

Зазвичай при відкритті сторінки браузер намагається одразу завантажити весь контент – від зображень до відео, реклами та інших елементів. Це створює додаткове навантаження і уповільнює роботу. Lazy loading дозволяє уникнути цього, відкладаючи завантаження елементів, які не знаходяться у видимій частині екрана.

Раніше сайти вже використовували подібний підхід для відео та аудіо, але через JavaScript. Для цього застосовували, наприклад, механізм Intersection Observer, який відстежує появу елементів у зоні видимості. Однак такий спосіб є складнішим, менш стабільним і не завжди ефективно працює разом із внутрішніми оптимізаціями браузера.

Нове рішення значно простіше: достатньо додати HTML-атрибут loading="lazy" безпосередньо до відео або аудіо. У цьому випадку сам браузер бере на себе управління завантаженням.

Це дає одразу кілька переваг. Браузер може оптимізувати процес залежно від швидкості інтернету, уникати зайвих затримок через виконання JavaScript, а також краще взаємодіяти з іншими механізмами оптимізації. У результаті сторінки відкриваються швидше і працюють плавніше.

Крім того, нова функція робить поведінку мультимедійних елементів узгодженою із зображеннями та iframe, що спрощує розробку і підвищує передбачуваність роботи сайтів.

Розробка цієї можливості вже пройшла кілька етапів: її реалізували на початку 2026 року, інтегрували у тестові збірки в лютому, а в березні вона перейшла до фінальної стадії впровадження. Останні зміни в коді вказують на те, що функцію можуть увімкнути за замовчуванням у стабільних версіях, зокрема у релізі Chrome 148.

У підсумку, навіть невелике технічне оновлення може суттєво вплинути на повсякденний досвід користування інтернетом, зробивши його швидшим і більш ефективним.