Як пише видання Android Authority, посилаючись на скарги користувачів, хвиля обурення свідчить, що компанія почала позначати деякі персональні акаунти як комерційні.

Що таке G Suite Legacy і чому виникла проблема?

Йдеться про користувачів так званого G Suite Legacy – старої, безплатної версії пакету сервісів Google, яка колись дозволяла будь-кому створити акаунт з власною доменною адресою (наприклад, mykhailo@petrenky.com замість стандартного @gmail.com). Багато хто використовував цю можливість для сімейних чи особистих потреб, отримавши обіцянку, що сервіс буде безплатним назавжди. Тепер ця обіцянка опинилася під загрозою.

Варто зазначити, що це не перша спроба компанії монетизувати цих користувачів. У 2022 році Google вже намагався перевести всіх користувачів G Suite Legacy на платні плани Workspace, але після значного суспільного резонансу відступив, дозволивши тим, хто використовує акаунти в особистих цілях, зберегти безплатний доступ.

Логотипи сервісів Google / Фото Dhruv Bhutani / Android Authority

Згідно з повідомленнями, які почали з'являтися на форумі підтримки Google та на Reddit, користувачам дають 45 днів на те, щоб або перейти на платну бізнес-підписку, або оскаржити рішення компанії. Проблема в тому, що процес апеляції, за словами постраждалих, є вкрай непрозорим. Деякі скарги відхиляють автоматично або без будь-яких пояснень, залишаючи людей у невизначеності.

Чи стають безкоштовні сервіси Google менш щедрими?

Схоже, тиск на користувачів G Suite Legacy є частиною ширшої стратегії Google щодо зміни умов своїх безкоштовних пропозицій. Як пише видання Уніан, компанія почала тестувати нове обмеження для нових акаунтів. Замість звичних 15 ГБ безкоштовного хмарного сховища, деякі нові користувачі тепер отримують лише 5 ГБ для Gmail, Google Drive та Google Photos.

Щоб розблокувати стандартні 15 ГБ, користувач має прив'язати до свого облікового запису номер мобільного телефону. За інформацією РБК-Україна, в Google пояснюють цей крок прагненням підвищити безпеку акаунтів та покращити можливості відновлення доступу. Водночас експерти вбачають у цьому спробу боротися з масовим створенням безкоштовних облікових записів, які часто реєструють лише для отримання додаткового місця в хмарі.

Наразі тестування нової політики зафіксовано переважно в країнах Африки, і повний список регіонів компанія не розкриває. Важливо зазначити, що для вже зареєстрованих користувачів умови залишаються незмінними – їхні 15 ГБ безкоштовного сховища не зникнуть. Однак цей експеримент демонструє загальну тенденцію Google до посилення контролю та, можливо, майбутньої монетизації своїх сервісів.

Ця ситуація є тривожним сигналом для мільйонів людей, які покладаються на "безплатні" послуги великих технологічних компаній. Дії Google підривають довіру до довгострокових обіцянок, адже багато користувачів роками будували своє цифрове життя навколо цих акаунтів, зберігаючи там особисті листи, важливі документи та фотографії. Тепер вони опинилися перед складним вибором: платити за те, що обіцяли "безплатно назавжди", проходити через незрозумілу процедуру апеляції або ризикувати втратою доступу до своїх даних.

Цей випадок вкотре доводить, що політика компаній може змінюватися, а безплатні сервіси не завжди залишаються такими назавжди. Це змушує замислитися про цінність цифрових даних та ризики, пов'язані з їх зберіганням на платформах, умови використання яких можуть бути змінені в односторонньому порядку.

Чому Google посилює контроль за своїми сервісами?

Нинішня ситуація з G Suite Legacy є частиною ширшої стратегії Google, спрямованої на монетизацію своєї бази користувачів та посилення контролю над сервісами. Раніше компанія вже вдавалася до подібних кроків в інших продуктах. Наприклад, YouTube почав активно перевіряти, чи всі учасники сімейної підписки Premium мешкають за однією адресою, блокуючи доступ порушникам. Цей крок, аналогічний політиці Netflix, має на меті перетворити користувачів, які діляться акаунтами, на нових платних підписників.

Компанія також не вагається змінювати функціональність продуктів, до якої користувачі звикли роками, якщо це відповідає її новій стратегії. Так, Google прибрала зручну функцію резервного копіювання фото з десктопного застосунку Google Drive, змусивши користувачів переходити на менш зручні вебверсії або встановлювати окремі застосунки. Це демонструє готовність компанії жертвувати зручністю заради поступового розділення своїх сервісів на окремі екосистеми.