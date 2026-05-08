Google Photos більше не підтримуватиме резервне копіювання через десктопний застосунок Google Drive. Про це компанія повідомила на своїй сторінці підтримки Google Drive Help та в листах користувачам.

Раніше застосунок Google Drive для Windows і macOS дозволяв не лише синхронізувати файли з хмарним сховищем Google Drive, а й автоматично надсилати фото та відео до Google Photos. Для багатьох це був один із найпростіших способів тримати медіатеку в резервній копії без окремих програм і ручних дій.

Тепер Google поступово відмовляється від цієї інтеграції. Компанія уточнила, що вже завантажені через Google Drive фото та відео не зникнуть і залишаться доступними в Google Photos.

Що тепер доведеться робити користувачам?

Зміни впроваджуватимуть у кілька етапів. Починаючи з 15 червня, користувачі більше не зможуть додавати нові папки для резервного копіювання в Google Photos через застосунок Google Drive. Водночас уже налаштовані папки ще певний час продовжать синхронізацію. Також у програмі з'являться попередження про майбутнє припинення підтримки функції.

Остаточно підтримку резервного копіювання до Google Photos через Google Drive Desktop вимкнуть 10 серпня.

Google Drive Desktop перестане працювати у серпні

Після цього користувачам запропонують інший спосіб – налаштовувати резервне копіювання безпосередньо через сайт Google Photos. Для цього потрібно відкрити вебверсію сервісу та натиснути кнопку "+" у верхньому правому куті інтерфейсу.

Однак у такого підходу є важливе обмеження. Завантаження файлів працюватиме лише тоді, коли сторінка Google Photos відкрита в браузері, інформує AndroidAuthority. Тобто автоматичне фонове резервне копіювання, до якого звикли користувачі, фактично зникає.

Як альтернативу, Google радить встановити вебзастосунок Google Photos. Він може працювати у фоновому режимі, але це означає, що тепер користувачам доведеться тримати одночасно активними два окремі застосунки – Google Drive і Google Photos – замість одного універсального рішення.

Чому Google це робить?

Рішення прибрати резервне копіювання Google Photos із десктопного застосунку Google Drive виглядає не випадковим. Останніми роками Google поступово розділяє свої сервіси та змінює підхід до синхронізації файлів і фото.

Ще у 2019 році компанія почала згортати глибоку інтеграцію між Google Drive і Google Photos, відмовившись від автоматичної синхронізації бібліотек між двома платформами, як тоді повідомляло видання Ars Technica. Тоді в Google пояснювали це бажанням зробити сервіси "простішими та менш заплутаними" для користувачів.

У 2021 році Google також остаточно закрила старий застосунок Backup and Sync та перевела користувачів на Google Drive for Desktop – єдиний клієнт для роботи з файлами й резервними копіями.

Тепер компанія робить ще один крок у цьому напрямку – фактично перетворюючи Google Photos на окрему екосистему зі своїм вебзастосунком і власними механізмами резервного копіювання.

Такий підхід добре вписується у сучасну стратегію Google, де дедалі більше функцій переносять у браузерні сервіси та PWA-застосунки. Google Photos якраз уже давно існує у форматі Progressive Web App – вебдодатку, який може працювати майже як окрема програма.

Для Google це означає менше залежності від класичних десктопних програм, простіше оновлення функцій і нижчі витрати на підтримку кількох різних клієнтів одночасно. Але для користувачів ПК така стратегія має і мінуси – зокрема втрату зручного фонового резервного копіювання через один застосунок.