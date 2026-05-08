Google Photos больше не будет поддерживать резервное копирование через десктопное приложение Google Drive. Об этом компания сообщила на своей странице поддержки Google Drive Help и в письмах пользователям.

Ранее приложение Google Drive для Windows и macOS позволяло не только синхронизировать файлы с облачным хранилищем Google Drive, но и автоматически отправлять фото и видео в Google Photos. Для многих это был один из самых простых способов держать медиатеку в резервной копии без отдельных программ и ручных действий.

Теперь Google постепенно отказывается от этой интеграции. Компания уточнила, что уже загруженные через Google Drive фото и видео не исчезнут и останутся доступными в Google Photos.

Что теперь придется делать пользователям?

Изменения будут внедрять в несколько этапов. Начиная с 15 июня, пользователи больше не смогут добавлять новые папки для резервного копирования в Google Photos через приложение Google Drive. В то же время уже настроенные папки еще некоторое время продолжат синхронизацию. Также в программе появятся предупреждения о предстоящем прекращении поддержки функции.

Окончательно поддержку резервного копирования в Google Photos через Google Drive Desktop отключат 10 августа.

Google Drive Desktop перестанет работать в августе / Скриншот 24 Канала

После этого пользователям предложат другой способ – настраивать резервное копирование непосредственно через сайт Google Photos. Для этого нужно открыть веб-версию сервиса и нажать кнопку "+" в верхнем правом углу интерфейса.

Однако у такого подхода есть важное ограничение. Загрузка файлов будет работать только тогда, когда страница Google Photos открыта в браузере, информирует AndroidAuthority. То есть автоматическое фоновое резервное копирование, к которому привыкли пользователи, фактически исчезает.

В качестве альтернативы, Google советует установить веб-приложение Google Photos. Оно может работать в фоновом режиме, но это означает, что теперь пользователям придется держать одновременно активными два отдельных приложения – Google Drive и Google Photos – вместо одного универсального решения.

Почему Google это делает?

Решение убрать резервное копирование Google Photos с десктопного приложения Google Drive выглядит не случайным. В последние годы Google постепенно разделяет свои сервисы и меняет подход к синхронизации файлов и фото.

Еще в 2019 году компания начала сворачивать глубокую интеграцию между Google Drive и Google Photos, отказавшись от автоматической синхронизации библиотек между двумя платформами, как тогда сообщало издание Ars Technica. Тогда в Google объясняли это желанием сделать сервисы "проще и менее запутанными" для пользователей.

В 2021 году Google также окончательно закрыла старое приложение Backup and Sync и перевела пользователей на Google Drive for Desktop – единый клиент для работы с файлами и резервными копиями.

Теперь компания делает еще один шаг в этом направлении – фактически превращая Google Photos в отдельную экосистему со своим веб-приложением и собственными механизмами резервного копирования.

Такой подход хорошо вписывается в современную стратегию Google, где все больше функций переносят в браузерные сервисы и PWA-приложения. Google Photos как раз уже давно существует в формате Progressive Web App – веб-приложения, которое может работать почти как отдельная программа.

Для Google это означает меньше зависимости от классических десктопных программ, проще обновление функций и ниже расходы на поддержку нескольких различных клиентов одновременно. Но для пользователей ПК такая стратегия имеет и минусы – в частности потерю удобного фонового резервного копирования через одно приложение.