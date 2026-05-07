Невже епоха нав'язливого пошуку закінчується?

Одним із найбільш стійких запитів від власників смартфонів Pixel протягом багатьох років була можливість видалити пошуковий рядок Google з головного екрана. Хоча цей елемент може бути зручним для деяких людей, він виявляється абсолютно марним для тих, хто віддає перевагу альтернативним пошуковим системам чи браузерам. На щастя для спільноти, з'явилися вагомі докази того, що корпорація Google нарешті планує надати користувачам таку можливість, пише Android Authority.

Під час детального аналізу випуску Android 17 QPR1 beta 2 дослідники виявили нові рядки коду в Pixel Launcher, які безпосередньо стосуються налаштувань пошукового рядка. Зокрема, ці рядки вказують на майбутню здатність показувати або приховувати цей елемент на головному екрані пристрою.

На основі знайдених даних навіть створили макет інтерфейсу за допомогою штучного інтелекту Gemini, щоб продемонструвати, як саме може виглядати відповідний перемикач у меню налаштувань.



Так може виглядати перемикач у меню налаштувань / Зображення Android Authority

Таке нововведення є довгоочікуваним доповненням для лінійки Pixel, оскільки деякі користувачі вимагали цієї функції буквально роками.

Цей запит має великий сенс, якщо ви використовуєте альтернативну пошукову систему або просто хочете чистіший головний екран,

– прокоментували експерти видання Android Authority, яке першим ексклюзивно повідомило про знахідку.

Крім того, значна частина аудиторії зауважує, що використання звичайного браузера є більш зручним і функціональним для пошуку в інтернеті, а рядок пошуку в меню додатків володіє потужнішими можливостями.

Раніше користувачам доводилося шукати складні обхідні шляхи для розв'язання цієї проблеми. Одним із найпопулярніших рішень було встановлення альтернативного лаунчера, але це означало відмову від Pixel Launcher і пов'язаних з ним унікальних функцій. Оскільки такий варіант був далеким від ідеалу, пряма підтримка відключення пошукового рядка в стандартному лаунчері стане справжнім проривом у питаннях зручності.

Google уже активно тестує Android 17, а фінальний реліз очікується у другому кварталі 2026 року – найімовірніше в червні. Першими стабільну версію традиційно отримають смартфони Pixel, пише TechCrunch.

Компанія змінила цикл розробки Android. Замість окремих Developer Preview тепер використовується постійний канал Canary, через який нові функції та API надходять розробникам одразу після внутрішнього тестування. Google офіційно запустила першу бета-версію Android 17 13 лютого 2026 року, за даними Android Developers.

Зараз система перебуває на фінальному етапі бета-тестування. Наприкінці квітня Google випустила Android 17 Beta 4, яку назвали "останньою запланованою бетою". Це означає, що основні функції вже зафіксовані, а компанія займається оптимізацією, стабільністю та виправленням помилок перед релізом, повідомляє Android Central.

Що нового в Android 17?

Одним із головних напрямків Android 17 стала адаптація додатків під великі екрани. Google фактично змушує розробників нормально підтримувати планшети, складні смартфони та віконний режим. У Android 17 програми більше не зможуть жорстко блокувати певну орієнтацію або співвідношення сторін на великих дисплеях. Це має покращити роботу Android на foldable-пристроях та планшетах.

Google також серйозно переробляє продуктивність системи. Android 17 отримує новий механізм роботи з пам'яттю, зменшення пропущених кадрів у анімаціях і швидше очищення сміття в ART Runtime. У Beta 4 з'явилася функція "App memory limits", яка обмежує надмірне використання оперативної пам'яті застосунками для покращення автономності та стабільності.

Велику увагу приділили камерам і мультимедіа. Android 17 додає нові API для плавного перемикання між модулями камер без фризів та ривків. Також заявлена підтримка кодека VVC (H.266), який має забезпечити кращу якість відео при меншому розмірі файлів. Google покращує керування гучністю між додатками та роботу фонового аудіо.

У системі також з'являються нові функції інтерфейсу. Серед них:

системний App Lock для блокування окремих застосунків PIN-кодом або біометрією;

нові ефекти розмиття та оновлений дизайн Material 3;

окремі перемикачі Wi-Fi та мобільного інтернету;

оновлений запис екрана;

мінімалістичний режим домашнього екрана;

нові жести для Pixel;

покращена багатозадачність через "App Bubbles", пише TechRadar.

Ще один важливий напрямок – інтеграція ШІ. Очікується, що Android 17 отримає глибшу взаємодію з Gemini та нові AI-функції на рівні системи. Частину можливостей Google, ймовірно, покаже під час презентації "The Android Show: I/O Edition" у травні 2026 року.

Серед смартфонів, які вже тестують Android 17 Beta, – Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, Pixel Fold і Pixel Tablet. Деякі виробники також почали власні developer-програми. Наприклад, Xiaomi уже відкрила тестування Android 17 для окремих флагманів із HyperOS 3.3.

Pixel 11 уже близько: що відомо про майбутні смартфони

Серія Google Pixel 11, за всіма витоками та інсайдами, має вийти у серпні 2026 року. Google, схоже, збереже той самий графік, який компанія використовувала для Pixel 9 і Pixel 10. Очікується одразу чотири моделі: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та складаний Pixel 11 Pro Fold.

Офіційного анонсу поки немає, але зараз про Pixel 11 вже відомо значно більше, ніж зазвичай на такому ранньому етапі. Причина – масштабний витік специфікацій, рендерів та характеристик Tensor G6.

Головне оновлення – новий Tensor G6

Найважливіша зміна серії Pixel 11 – процесор Tensor G6. Це перший Tensor, який Google майже повністю відокремлює від спадщини Samsung Exynos. Чип нібито вироблятиметься на 2-нанометровому техпроцесі TSMC, що має дати суттєво кращу енергоефективність, нижчий нагрів і кращу автономність, пише Tom's Guide.

У попередніх Pixel користувачі регулярно скаржилися на перегрів, нестабільний зв'язок і високий розряд батареї. Саме ці проблеми Google, схоже, намагається вирішити в Pixel 11.

Tensor G6 також отримає нову архітектуру ARM із конфігурацією 1 + 4 + 2 ядер. За витоками, продуктивність CPU повинна помітно зрости, особливо в AI-завданнях і багатозадачності.

Втім, є й суперечливий момент – GPU. Декілька джерел стверджують, що Google використовує відносно стару графіку PowerVR C-Series. Через це частина спільноти вже критикує Pixel 11, вважаючи, що смартфон поступатиметься конкурентам у мобільних іграх.

Нарешті новий модем

Ще одна велика зміна – відмова від модемів Samsung. Pixel 11 нібито отримає MediaTek M90. Для Pixel це може бути навіть важливіше за новий процесор. Саме модеми Samsung були однією з найбільших проблем Pixel останніх років – користувачі часто скаржилися на поганий сигнал, нестабільний 5G і високе енергоспоживання. Новий модем має покращити якість зв'язку та автономність, вважає DigitBin.

На Reddit користувачі вже називають це "найважливішим оновленням Pixel за багато років". (Reddit)

Нові камери та "Pixel Glow"

Google не планує радикально змінювати дизайн. Смартфони залишаться схожими на Pixel 9 і Pixel 10, але отримають тонші рамки, оновлений блок камер і повністю чорну скляну панель камери. Основна камера Pixel 11 може отримати новий 50-мегапіксельний сенсор. Також очікуються покращення нічної відеозйомки, AI-обробки фото та стабілізації, за інформацією Android Central.

Одним із найдивніших витоків стала функція "Pixel Glow". За чутками, Google може прибрати температурний сенсор із задньої панелі та замінити його RGB-підсвіткою або LED-матрицею в стилі Nothing Phone. Поки незрозуміло, чи це реальна функція, чи ранній прототип.



Google Pixel 11 / Зображення Onleaks/Android Headlines

Android 17 і глибша інтеграція ШІ

Pixel 11 стане першим смартфоном із Android 17 "з коробки". Google робить великий акцент на Gemini AI та локальних AI-функціях.

Очікуються:

розширений AI-помічник Gemini;

локальна обробка частини AI-завдань без хмари;

нові функції редагування фото й відео;

AI-сортування повідомлень і дзвінків;

покращені голосові функції;

нові генеративні можливості для системи, повідомляла раніше PhoneArena.

Безпека стане ще важливішою

Pixel 11 нібито отримає новий чип безпеки Titan M3. Google продовжує робити ставку на захист даних, ізоляцію ключів шифрування та захист платежів.

Також ходять чутки про повернення повноцінного 3D Face Unlock на основі інфрачервоних сенсорів, але останні витоки суперечливі. Деякі джерела стверджують, що Google могла скасувати цю функцію.

Що викликає сумніви

Попри багатообіцяючі зміни, частина витоків викликала негативну реакцію.

Деякі моделі Pixel 11 можуть отримати менші батареї, ніж Pixel 10. Також є інформація про скорочення обсягу оперативної пам'яті в базовій моделі через глобальний дефіцит пам'яті.

Зараз Pixel 11 виглядає не як революція, а як спроба Google нарешті виправити слабкі місця Pixel – модем, перегрів, автономність і стабільність. Якщо витоки правдиві, це може стати найзбалансованішим Pixel за останні роки.