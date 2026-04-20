Чому Google готова пожертвувати потужністю флагмана?

Традиційно моделі з приставкою Pro відрізнялися від базових версій більшим обсягом оперативної пам'яті. Наприклад, у десятому поколінні Pixel звичайний смартфон має 12 гігабайтів пам'яті, тоді як версія Pro оснащена 16 гігабайтами. Проте у випадку з майбутнім Pixel 11 Pro ситуація може змінитися. Згідно з наявною інформацією, Google розглядає можливість встановлення лише 12 гігабайтів оперативної пам'яті у професійну модель, пише PhoneArena.

Головна причина такого рішення полягає у бажанні втримати ціну пристрою на рівні 999 доларів. Ця сума вважається важливою психологічною межею, перетин якої автоматично переводить гаджет у категорію наддорогих ультрапреміальних пристроїв.

Основним чинником, що змушує технологічного гіганта економити, стало явище, яке аналітики називають "чипфляцією". Це стрімке зростання вартості напівпровідникових компонентів, мікросхем та модулів пам'яті.

Головним рушієм цього процесу став бурхливий розвиток штучного інтелекту. Сучасні дата-центри потребують величезної кількості оперативної пам'яті для навчання та роботи нейромереж. Оскільки попит на світовому ринку значно перевищує виробничі потужності, а розробники ШІ готові платити більше, ціни на комплектуючі продовжують зростати.

Крім того, великі виробники комп'ютерної техніки активно викуповують доступні запаси пам'яті у постачальників, що створює додатковий дефіцит для мобільного сегмента, пише Notebookcheck.

Що роблять конкуренти?

На фоні дій конкурентів стратегія Google виглядає досить ризикованою. Компанія Samsung, наприклад, обрала інший шлях і підняла ціни на свої флагмани Galaxy S26 та Galaxy S26 Plus на 100 доларів порівняно з попередниками. Тепер ці моделі коштують 899 доларів та 1099 доларів відповідно.

При цьому корейський виробник зберіг обсяг оперативної пам'яті та навіть збільшив базовий обсяг вбудованого сховища до 256 гігабайтів. Існують припущення, що для компенсації витрат на пам'ять Samsung могла замінити титановий корпус на алюмінієвий у своїх новинках, повідомляє SamMobile.

Які наслідки це матиме для Pixel 11 Pro?

Зменшення обсягу оперативної пам'яті у Pixel 11 Pro може мати серйозні наслідки для довговічності смартфона. Google обіцяє підтримувати свої пристрої оновленнями впродовж семи років, що для нової серії означає роботу до 2033 року. Враховуючи, як швидко розвиваються функції на базі штучного інтелекту, як-от Magic Cue або Camera Coach, 12 гігабайтів пам'яті можуть стати критично малим обсягом вже через кілька років.

Штучний інтелект вимагає значних ресурсів для обробки даних у реальному часі, і те, що сьогодні працює швидко, у майбутньому може спричиняти затримки та нестабільну роботу інтерфейсу. Для професійних користувачів, які розраховують на максимальну продуктивність протягом тривалого часу, такий крок може стати причиною відмови від покупки.

Одним із варіантів вирішення проблеми могло б стати випуск двох версій Pro-моделі: базової з 12 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 – 256 гігабайтів за ціною 999 доларів, а також преміальної з 16 гігабайтами пам'яті та обсягом сховища від 512 гігабайтів до 1 терабайта за 1099 доларів. Це дозволило б компанії задовольнити запити різних категорій покупців.