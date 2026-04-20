Почему Google готова пожертвовать мощностью флагмана?

Традиционно модели с приставкой Pro отличались от базовых версий большим объемом оперативной памяти. Например, в десятом поколении Pixel обычный смартфон имеет 12 гигабайт памяти, тогда как версия Pro оснащена 16 гигабайтами. Однако в случае с будущим Pixel 11 Pro ситуация может измениться. Согласно имеющейся информации, Google рассматривает возможность установки только 12 гигабайт оперативной памяти в профессиональную модель, пишет PhoneArena.

Смотрите также Главные причины дождаться iPhone 18 Pro и не покупать старые модели

Главная причина такого решения заключается в желании удержать цену устройства на уровне 999 долларов. Эта сумма считается важной психологической границей, пересечение которой автоматически переводит гаджет в категорию сверхдорогих ультрапремиальных устройств.

Основным фактором, заставляющим технологического гиганта экономить, стало явление, которое аналитики называют "чипфляцией". Это стремительный рост стоимости полупроводниковых компонентов, микросхем и модулей памяти.

Главным двигателем этого процесса стало бурное развитие искусственного интеллекта. Современные дата-центры требуют огромного количества оперативной памяти для обучения и работы нейросетей. Поскольку спрос на мировом рынке значительно превышает производственные мощности, а разработчики ИИ готовы платить больше, цены на комплектующие продолжают расти.

Кроме того, крупные производители компьютерной техники активно выкупают доступные запасы памяти у поставщиков, что создает дополнительный дефицит для мобильного сегмента, пишет Notebookcheck.

Что делают конкуренты?

На фоне действий конкурентов стратегия Google выглядит достаточно рискованной. Компания Samsung, например, выбрала другой путь и подняла цены на свои флагманы Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus на 100 долларов по сравнению с предшественниками. Теперь эти модели стоят 899 долларов и 1099 долларов соответственно.

При этом корейский производитель сохранил объем оперативной памяти и даже увеличил базовый объем встроенного хранилища до 256 гигабайт. Существуют предположения, что для компенсации расходов на память Samsung могла заменить титановый корпус на алюминиевый в своих новинках, сообщает SamMobile.

Какие последствия это будет иметь для Pixel 11 Pro?

Уменьшение объема оперативной памяти в Pixel 11 Pro может иметь серьезные последствия для долговечности смартфона. Google обещает поддерживать свои устройства обновлениями в течение семи лет, что для новой серии означает работу до 2033 года. Учитывая, как быстро развиваются функции на базе искусственного интеллекта, например Magic Cue или Camera Coach, 12 гигабайт памяти могут стать критически малым объемом уже через несколько лет.

Искусственный интеллект требует значительных ресурсов для обработки данных в реальном времени, и то, что сегодня работает быстро, в будущем может вызывать задержки и нестабильную работу интерфейса. Для профессиональных пользователей, которые рассчитывают на максимальную производительность в течение длительного времени, такой шаг может стать причиной отказа от покупки.

Одним из вариантов решения проблемы мог бы стать выпуск двух версий Pro-модели: базовой с 12 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 128 – 256 гигабайт по цене 999 долларов, а также премиальной с 16 гигабайтами памяти и объемом хранилища от 512 гигабайт до 1 терабайта за 1099 долларов. Это позволило бы компании удовлетворить запросы разных категорий покупателей.