Какие инновации сделают линейку iPhone 18 Pro уникальной?

Компания Apple готовит значительные изменения в цикле выпуска своих устройств. Начиная с 2026 года, выход новых моделей разделят на два этапа: в сентябре дебютируют премиальные версии вместе с новым складным смартфоном, а базовые модели появятся только весной 2027 года. Это делает ожидание профессиональной линейки еще более оправданным, поскольку она первой получит самые современные технологии, пишет 24 Канал.

Новый процессор

Одной из главных причин дождаться новинки является переход на новый уровень производительности благодаря чипу A20 Pro. Этот процессор будет изготовлен по 2-нанометровому техпроцессу компании TSMC, что позволит значительно увеличить плотность транзисторов.

Ожидается, что скорость работы возрастет примерно на 15 процентов, а энергоэффективность улучшится на 30 процентов по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме этого, новая технология упаковки позволит интегрировать оперативную память непосредственно в кристалл вместе с центральным и графическим процессорами, что существенно ускорит работу искусственного интеллекта.

Новые камеры

Камеры iPhone 18 Pro претерпят фундаментальные изменения, о которых первым сообщил Digital Chat Station. Впервые в истории iPhone основная камера на 48 мегапикселей получит переменную диафрагму. Это позволит пользователям вручную регулировать отверстие объектива, как на профессиональных зеркальных камерах, обеспечивая лучший контроль над глубиной резкости и качеством снимков при различном освещении.

Дополнительно Apple планирует сменить поставщика сенсоров, начав сотрудничество с Samsung для создания трехслойных матриц, которые быстрее реагируют на действия пользователя и обеспечивают широкий динамический диапазон.

Лучший экран

Дисплей устройства также изменится. Хотя размеры останутся на уровне 6,3 и 6,9 дюйма, вырез Dynamic Island может стать значительно компактнее, пишет MacRumors. Рассматриваются варианты сужения выреза на 35 процентов – до 13,5 миллиметра – благодаря переносу части компонентов Face ID под поверхность дисплея. Также обсуждается возможность полной замены выреза на крошечное отверстие для камеры в углу экрана.

Батарея

Автономность станет еще одним аргументом в пользу модели Pro Max. Емкость аккумулятора в этой версии может вырасти до 5100 или 5200 миллиампер-часов. Это сделает корпус смартфона несколько толще, а его вес увеличится до 243 граммов, что является рекордом для устройств компании, однако это оправдано лучшей выносливостью.

Полноценное подключение к спутнику

Революционным обновлением станет внедрение полноценного спутникового 5G-интернета, писало ранее издание The Information. Если раньше спутник использовался только для экстренных сообщений, то новые модели позволят получать полноценный доступ к сети в местах, где нет наземных башен связи. Этому будет способствовать и собственный модем Apple C2, который заменит чипы Qualcomm и обеспечит лучшую интеграцию с другими компонентами смартфона.

Дизайн

Дизайн моделей iPhone 18 Pro станет более целостным. Хотя общая форма не изменится, Apple работает над тем, чтобы минимизировать визуальную разницу между стеклом задней панели и металлической рамкой, создавая эффект бесшовной конструкции.

Среди новых цветов тестируется глубокий красный вариант, хотя классического черного цвета в палитре может не быть второй год подряд, о чем ранее сообщал Марк Гурман из Bloomberg.

Кроме того, кнопка управления камерой станет проще и надежнее: Apple планирует убрать емкостный слой, оставив только датчик давления, что уменьшит стоимость ремонта и упростит конструкцию.