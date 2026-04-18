Які інновації зроблять лінійку iPhone 18 Pro унікальною?

Компанія Apple готує значні зміни в циклі випуску своїх пристроїв. Починаючи з 2026 року, вихід нових моделей розділять на два етапи: у вересні дебютують преміальні версії разом із новим складним смартфоном, а базові моделі з'являться лише навесні 2027 року. Це робить очікування професійної лінійки ще більш виправданим, оскільки вона першою отримає найсучасніші технології, пише 24 Канал.

Новий процесор

Однією з головних причин дочекатися новинки є перехід на новий рівень продуктивності завдяки чипу A20 Pro. Цей процесор буде виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом компанії TSMC, що дозволить значно збільшити щільність транзисторів.

Очікується, що швидкість роботи зросте приблизно на 15 відсотків, а енергоефективність покращиться на 30 відсотків порівняно з попереднім поколінням.

Окрім цього, нова технологія пакування дозволить інтегрувати оперативну пам'ять безпосередньо в кристал разом із центральним та графічним процесорами, що суттєво прискорить роботу штучного інтелекту.

Нові камери

Камери iPhone 18 Pro зазнають фундаментальних змін, про які першим повідомив Digital Chat Station. Вперше в історії iPhone основна камера на 48 мегапікселів отримає змінну діафрагму. Це дозволить користувачам вручну регулювати отвір об'єктива, як на професійних дзеркальних камерах, забезпечуючи кращий контроль над глибиною різкості та якістю знімків при різному освітленні.

Додатково Apple планує змінити постачальника сенсорів, почавши співпрацю з Samsung для створення тришарових матриць, які швидше реагують на дії користувача та забезпечують ширший динамічний діапазон.

Кращий екран

Дисплей пристрою також зміниться. Хоча розміри залишаться на рівні 6,3 та 6,9 дюйма, виріз Dynamic Island може стати значно компактнішим, пише MacRumors. Розглядаються варіанти звуження вирізу на 35 відсотків – до 13,5 міліметра – завдяки перенесенню частини компонентів Face ID під поверхню дисплея. Також обговорюється можливість повної заміни вирізу на крихітний отвір для камери в куті екрана.

Батарея

Автономність стане ще одним аргументом на користь моделі Pro Max. Ємність акумулятора в цій версії може зрости до 5100 або 5200 міліампер-годин. Це зробить корпус смартфона дещо товщим, а його вага збільшиться до 243 грамів, що є рекордом для пристроїв компанії, проте це виправдано кращою витривалістю.

Повноцінне підключення до супутника

Революційним оновленням стане впровадження повноцінного супутникового 5G-інтернету, писало раніше видання The Information. Якщо раніше супутник використовувався лише для екстрених повідомлень, то нові моделі дозволять отримувати повноцінний доступ до мережі у місцях, де немає наземних веж зв'язку. Цьому сприятиме і власний модем Apple C2, який замінить чипи Qualcomm і забезпечить кращу інтеграцію з іншими компонентами смартфона.

Дизайн

Дизайн моделей iPhone 18 Pro стане більш цілісним. Хоча загальна форма не зміниться, Apple працює над тим, щоб мінімізувати візуальну різницю між склом задньої панелі та металевою рамкою, створюючи ефект безшовної конструкції.

Серед нових кольорів тестується глибокий червоний варіант, хоча класичного чорного кольору в палітрі може не бути другий рік поспіль, про що раніше повідомляв Марк Гурман з Bloomberg.

Крім того, кнопка керування камерою стане простішою та надійнішою: Apple планує прибрати ємнісний шар, залишивши лише датчик тиску, що зменшить вартість ремонту та спростить конструкцію.