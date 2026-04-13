Марк Гурман повідомляє, що Apple розглядає новий варіант кольору для iPhone 18 Pro – глибокий червоний, який описують як crimson. За його словами, поки не зрозуміло, чи цей відтінок замінить нинішній Cosmic Orange, чи стане додатковою опцією. Про це пише 9to5mac.

Дивіться також Зустрічайте перші рендери складаного iPhone Ultra, а також дані про акумулятор і товщину

Чи справді iPhone 18 Pro отримає новий червоний колір?

З огляду на популярність помаранчевого варіанту, компанія може залишити його в лінійці. Водночас є сумніви, чи Apple запропонує одразу два схожі кольори, адже вони розташовані близько на колірному колі. За попередніми даними, саме червоний зараз тестують як один із головних варіантів для нових моделей.

Раніше також ходили чутки про фіолетовий або навіть коричневий iPhone, але тепер вважається, що це могли бути лише різні відтінки того ж червоного.

Нову хвилю обговорень спровокував інсайдер Digital Chat Station. Він заявив, що ймовірність появи такого кольору досить висока. Проте його аргумент виглядає непрямим: за його словами, один із флагманів Android уже тестує подібний відтінок.

Це може означати, що конкуренти отримали інформацію про плани Apple і намагаються підготувати власні моделі з подібним дизайном, щоб скористатися потенційним трендом.

Водночас залишається питання, чи справді виробники Android орієнтуються на нові витоки, чи просто реагують на вже опублікований раніше звіт Bloomberg. Якщо це другий варіант, то така "підтримка" чуток не додає їм особливої ваги.

Попри це, практика показує, що конкуренти часто наслідують рішення Apple – зокрема й кольори корпусу. Так було і з Cosmic Orange, який згодом з’явився в інших брендів.

Крім того, деякі виробники намагаються випустити подібні рішення навіть раніше за Apple, щойно з’являється інформація про майбутні новинки.

У підсумку, хоча нове підтвердження виглядає непрямим, сама ідея нового яскравого кольору для Pro-лінійки виглядає логічною. Успіх попередніх експериментів показав, що нестандартні кольори можуть добре продаватися і стати частиною стратегії компанії.