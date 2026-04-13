Чим Apple планує здивувати ринок розумних окулярів?

Серед варіантів, що проходять випробування, є велика прямокутна оправа, що нагадує класичну модель Wayfarer, а також більш витончений, тонкий прямокутний дизайн, подібний до того, який зазвичай носить генеральний директор компанії Тім Кук. Окрім цього, розробляються дві версії з округлими формами – більша та менша овальні або круглі оправи, пише Neowin.

Внутрішня кодова назва проєкту – N50. На відміну від гарнітури Vision Pro, ці окуляри не матимуть вбудованих дисплеїв. Натомість основний акцент зроблено на легкості, стилі та функціональності. Для виробництва планують використовувати високоякісний ацетат, що має надати пристрою преміального вигляду та відчуття.

Кольорова палітра також обіцяє бути різноманітною: на етапі тестування перебувають чорний, морський синій та світло-коричневий відтінки.

Однією з ключових особливостей окулярів стане унікальна система камер, повідомляє Bloomberg. Apple розглядає можливість використання вертикально орієнтованих овальних лінз із підсвічуванням навколо них. Такий підхід допоможе зробити гаджет миттєво впізнаваним і відрізнити його від конкурентів.

Окуляри будуть оснащені мікрофонами та динаміками, що дозволить користувачам приймати телефонні дзвінки, слухати сповіщення та насолоджуватися музикою.

Про штучний інтелект не забули

Важливою частиною стратегії є впровадження мультимодального штучного інтелекту. Окуляри працюватимуть на базі значно оновленої Siri, яка має з'явитися в операційній системі iOS 27. Завдяки системі комп'ютерного зору Siri зможе розуміти, що саме бачить користувач, і надавати відповідні підказки, наприклад, маршрути на картах або візуальні нагадування.

Розумні окуляри стануть частиною нової тріади пристроїв зі штучним інтелектом від Apple, до якої також увійдуть оновлені навушники AirPods та спеціальний кулон із вбудованою камерою, пише 9to5mac.

На відміну від Meta, яка співпрацює з компанією EssilorLuxottica для створення оправ, Apple прагне до повної вертикальної інтеграції, розробляючи дизайн самостійно. Компанія планує максимально використати переваги власної екосистеми для зручного редагування та поширення знятого контенту через iPhone.

Коли чекати новинку?

Очікується, що Apple може офіційно анонсувати новинку наприкінці 2026 або на початку 2027 року, зазначає Engadget. Початок масових постачань та продажів заплановано на 2027 рік.

Хоча ринок розумних окулярів усе ще перебуває на початковій стадії, він демонструє стрімке зростання – на 139 відсотків за останній рік, що робить цей напрям надзвичайно перспективним для Apple.