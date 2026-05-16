Apple продовжує розширювати функціональність iPhone, і в iOS 26 компанія додала низку інструментів, які можуть суттєво змінити щоденний сценарій використання смартфона. Частина цих функцій не афішується під час презентацій, але саме вони часто виявляються найбільш практичними. Про це пише Macrumors.

Які можливості iOS 26 залишаються непоміченими?

Одне з менш очевидних нововведень дозволяє буквально за кілька секунд трансформувати іконку застосунку у віджет прямо на головному екрані.

Для цього достатньо затиснути іконку будь-якого застосунку, після чого система запропонує доступні формати віджетів. Якщо застосунок підтримує кілька варіантів відображення, користувач може одразу вибрати потрібний розмір. Повернути стандартну іконку можна тим самим способом.

Це працює не лише з фірмовими сервісами Apple, а й з багатьма сторонніми програмами.

Карти тепер пам'ятають ваші маршрути

У застосунку "Карти" з'явилася можливість переглядати історію відвіданих місць. Це корисно для тих, хто подорожує, відвідує нові заклади або просто хоче швидко згадати конкретну локацію.

Усі відвідування автоматично групуються за категоріями – наприклад, дозвілля, покупки або ресторани – а також сортуються за містами.

За потреби цю історію можна очистити або повністю вимкнути її запис у налаштуваннях геолокації.

Як пише PCmag, більшість користувачів налаштовують індивідуальні мелодії дзвінків, але iPhone також дозволяє створювати власні шаблони вібрації.

Це особливо корисно, якщо смартфон часто перебуває в беззвучному режимі. Для кожного контакту можна створити унікальний тактильний сигнал – так можна зрозуміти, хто телефонує чи пише повідомлення, навіть не дивлячись на екран.

Налаштування доступне через застосунок "Контакти" у розділі редагування сигналів.

Кнопки швидкого доступу на екрані блокування більше не обмежуються ліхтариком і камерою. Тепер на їхнє місце можна призначити практично будь-який елемент із Центру керування, включно з командами сторонніх застосунків.

Це відкриває можливість, наприклад, запускати нотатки, голосовий запис, розумний дім або навіть власні автоматизації.

Маловідомі жести, які економлять час

Функція Back Tap існує вже кілька років, але багато хто про неї забуває. Вона дозволяє запускати дії подвійним або потрійним постукуванням по задній частині корпусу. Це може бути створення скриншота, увімкнення ліхтарика, запуск Siri або активація складного сценарію через "Команди".

Налаштування знаходиться у розділі спеціальних можливостей.

Стандартний скриншот захоплює лише видиму частину дисплея. Але iPhone може зберігати всю сторінку цілком – навіть якщо вона довша за кілька екранів. Після створення знімка достатньо вибрати вкладку "Повна сторінка" та зберегти результат як документ.

Це особливо зручно для збереження статей, чеків або документів. Якщо додати таймер до Центру керування, він перетворюється на надзвичайно зручний інструмент.

Довге натискання відкриває повзунок, де можна миттєво встановити тривалість від однієї хвилини до двох годин без переходу в застосунок "Годинник".

Інструменти для приватності та контролю

iOS 26 дозволяє приховувати як окремі програми, так і цілі сторінки домашнього екрана.

Такі застосунки не зникають із системи повністю – їх можна знайти через пошук Spotlight або бібліотеку програм – але вони не відволікають і не займають місце на екрані. Це корисно для тимчасового прибирання робочого простору або приховування менш потрібних програм.

Фотографії часто містять метадані з координатами місця зйомки.

Перед надсиланням зображення iPhone дозволяє прибрати інформацію про місцезнаходження як через меню редагування фото, так і безпосередньо в меню поширення. Це простий, але важливий інструмент захисту приватності.

Ще одна маловідома можливість стане в пригоді тим, хто засинає під музику, подкасти або аудіокниги.

У застосунку "Годинник" можна встановити таймер, після завершення якого система автоматично припинить відтворення будь-якого медіаконтенту. Ця функція дозволяє не турбуватися про те, що подкаст або плейлист працюватиме всю ніч.

Попри велику кількість нових функцій, саме такі невеликі інструменти часто найбільше впливають на повсякденний досвід користування iPhone. Вони не змінюють систему кардинально, але роблять її значно зручнішою, швидшою та гнучкішою.