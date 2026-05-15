Чому OpenAI хоче подати до суду на Apple?

OpenAI розробляє стратегію для судової тяганини з Apple. Компанія вже залучила зовнішню юридичну фірму для аналізу варіантів дій, що можуть включати офіційне повідомлення про порушення умов контракту. Основною причиною невдоволення OpenAI стало те, що інтеграція ChatGPT в операційні системи Apple не принесла очікуваного притоку нових підписників і не забезпечила чат-боту належної помітності, пише Neowin.

Керівництво OpenAI розраховувало, що глибоке впровадження їхніх технологій у Siri та інші додатки Apple стане потужним каналом доходу перед запланованим виходом на біржу. Проте на практиці функції ChatGPT виявилися обмеженими та важкодоступними для пересічного користувача.

Ми зробили все з точки зору продукту. Вони – ні. І що гірше, вони навіть не доклали чесних зусиль,

– прокоментував ситуацію на умовах анонімності один із керівників OpenAI.

За його словами, під час укладання угоди у 2024 році Apple не розкривала деталі реалізації продукту:

Вони в основному сказали: "OpenAI потрібно зробити стрибок віри і довіритися нам",

– додав представник стартапу, зазначивши, що в результаті угода стала провальною для компанії.

Технічна реалізація також викликає питання. Користувачам iPhone часто доводиться спеціально вимовляти слово "ChatGPT" у командах для Siri, а самі відповіді з'являються у невеликих вікнах з обмеженою інформацією.

Дослідження OpenAI показали, що власники пристроїв Apple частіше обирають окремий додаток ChatGPT, ніж користуються інтегрованими сервісами. Це призвело до того, що плани OpenAI отримувати мільярди доларів щорічно від передплат через iOS так і залишилися нереалізованими, пише Bloomberg.

У Apple теж є претензії

З іншого боку, у Apple також накопичилися претензії до партнера. Компанію, що наразі перебуває під керівництвом Тіма Кука, серйозно турбують стандарти конфіденційності даних в OpenAI, звертає увагу TechCrunch. Крім того, напруженість посилилася через вихід OpenAI на ринок апаратного забезпечення.

Стартап придбав компанію, яку заснував легендарний дизайнер Джоні Айв, а також найняв колишніх топ-менеджерів Apple, таких як Танг Тан та Еванс Хенкі, для розробки альтернативи iPhone – пристроїв на базі штучного інтелекту, серед яких буде смартфон. В Apple вже понад рік висловлюють обурення тим, як OpenAI переманює інженерів, пропонуючи їм пакети акцій вартістю в мільйони доларів, що значно перевищує пропозиції виробника смартфонів.

Apple шукає альтернативу

На тлі цього конфлікту Apple вже почала шукати альтернативи. Нещодавно стало відомо, що компанія уклала багаторічну угоду з Google на суму близько 1 мільярда доларів на рік для використання моделей Gemini в наступному поколінні Apple Intelligence.

Технологія ШІ від Google забезпечить найбільш здатну основу,

– заявив генеральний директор Apple Тім Кук у лютому.

Крім того, у новій операційній системі iOS 27, презентація якої очікується 8 червня 2026 року на конференції WWDC, Siri отримає оновлену систему "Розширень". Це дозволить користувачам самостійно обирати між різними моделями ШІ, включаючи Claude від Anthropic та Google Gemini, що фактично позбавить OpenAI статусу ексклюзивного партнера.

Для Apple це не вперше

Історія Apple показує, що компанія часто розриває стосунки з партнерами, коли вони стають занадто впливовими або конкуруючими. Так сталося з Google Maps у 2012 році, технологією Flash від Adobe у 2010 році та сервісом Spotify, який роками скаржився на несправедливі умови App Store, пригадує 24 Канал.

Для OpenAI цей конфлікт додається до низки інших юридичних проблем, зокрема судового розгляду з Ілоном Маском, який звинувачує компанію у відмові від її початкової некомерційної місії.

Поки що OpenAI сподівається врегулювати суперечку з Apple поза судом, але ми можемо припустити, що будь-які юридичні кроки, ймовірно, розпочнуться лише після завершення процесу з Маском.

Тим часом ринок відреагував на новини про розкол миттєво: акції Apple впали на 1,2 відсотка до позначки 295,38 долара за акцію, зазначив Марк Гурман у своїй статті для Bloomberg.

як починалася співпраця OpenAI та Apple

Як пригадує 24 Канал, співпраця між OpenAI та Apple почалася на тлі ШІ-буму, який вибухнув після стрімкого успіху ChatGPT наприкінці 2022 року. Саме тоді стало очевидно, що Apple небезпечно відстає у сфері генеративного штучного інтелекту. Поки Microsoft вкладала мільярди доларів у OpenAI, а Google поспіхом запускала Bard (потім перейменований на Gemini), Apple не показувала власних ШІ-продуктів.

Офіційно партнерство Apple та OpenAI оголосили під час конференції WWDC 2024 у червні 2024 року. Тоді Apple представила платформу Apple Intelligence і підтвердила інтеграцію ChatGPT в iOS, iPadOS та macOS.

Домовленість між компаніями передбачала, що Apple інтегрує моделі OpenAI безпосередньо у свої операційні системи. При цьому користувачам не обов'язково було створювати акаунт OpenAI для базового використання ChatGPT. Apple також наголошувала на конфіденційності – запити не повинні були зберігатися OpenAI, а IP-адреси користувачів маскувалися.

Як саме Apple інтегрувала ChatGPT та загалом штучний інтелект від OpenAI в iPhone та iOS?

Інтеграція ChatGPT у iPhone стала однією з найбільших змін для Siri за багато років. Apple фактично визнала, що власний голосовий асистент більше не може конкурувати з сучасними AI-моделями. Siri отримала можливість передавати складні запити ChatGPT. Наприклад, користувач міг попросити придумати меню вечері, написати текст, проаналізувати документ або пояснити фото – і Siri зверталася до GPT-4o від OpenAI. Перед відправленням даних система питала дозвіл користувача.

Apple також інтегрувала ChatGPT у системні "Writing Tools". Це набір інструментів для генерації, переписування та скорочення текстів прямо в iOS та macOS. Користувачі отримали можливість генерувати листи, редагувати повідомлення, змінювати стиль тексту, робити резюме статей або створювати нові варіанти написаного.

Окремо Apple інтегрувала генерацію зображень через ШІ-функції. З'явилися Genmoji, Image Playground та Image Wand. Genmoji дозволяє створювати кастомні емодзі за текстовим описом, Image Playground – генерувати ілюстрації, а Image Wand – перетворювати грубі ескізи у повноцінні зображення. Частина цих функцій працює на власних моделях Apple, але складніші задачі можуть передаватися зовнішнім AI-сервісам, пише TechCrunch.

Ще однією важливою функцією стала Visual Intelligence – система аналізу зображень і контенту з камери. Apple фактично створює власний аналог Google Lens у поєднанні з AI-моделями. Також з'явилися ШІ-підсумки сповіщень, автоматичні короткі виклади листів, транскрипція аудіо, розумні відповіді в повідомленнях та новий режим "Type to Siri", де з асистентом можна спілкуватися текстом, пише The Guardian.

Apple Intelligence: що нам обіцяла Apple

Apple Intelligence позиціонується як велика ШІ-платформа для всієї екосистеми Apple. Компанія обіцяла "персонального AI-помічника", який розуміє контекст користувача, знає інформацію з додатків, може виконувати дії між програмами та пам'ятає персональні дані. Наприклад, Siri мала б знаходити потрібний файл за описом, автоматично редагувати календар, пересилати матеріали між застосунками або аналізувати те, що зараз відображено на екрані, нагадує MacRumors.

Але саме ці функції стали найбільшою проблемою Apple. Компанія кілька разів переносила реліз "нової Siri". У 2025 році Apple офіційно визнала, що не встигає завершити розробку персоналізованого Siri у рамках iOS 18.

Керівник програмного напрямку Apple Крейг Федерігі пізніше пояснив, що перша архітектура Siri виявилася занадто слабкою та нестабільною. Вона працювала лише в "ідеальних сценаріях", але давала збої у складних або непередбачуваних запитах. Через це Apple вирішила повністю перебудувати систему на новій архітектурі, що затримало запуск приблизно до 2026 року.

Проблеми виявилися настільки серйозними, що всередині Apple ситуацію називали "ганебною" та "незручною". У витоках Bloomberg та обговореннях працівників Siri прямо говорилося, що Apple показала функції раніше, ніж вони були готові до реального використання.

Чому Apple користується послугами інших компаній?

Причина залежності Apple від OpenAI полягає у тому, що компанія фактично пропустила початок сучасної генеративної ШІ-революції, підсумовує 24 Канал. Apple роками робила ставку на локальний машинний інтелект для камер, Face ID та коротких голосових команд Siri, але не вкладалася у великі мовні моделі так агресивно, як конкуренти.

Поки OpenAI, Google, Anthropic та Microsoft будували величезні дата-центри та тренували моделі на сотнях мільярдів параметрів, Apple зосереджувалася на оптимізації "заліза", приватності та енергоефективності. Компанія довго не вірила, що генеративний AI стане центральною частиною індустрії. У результаті до 2024 року Siri виглядала застарілою на фоні ChatGPT, Gemini та Claude, пише TechTarget.

Apple також зіткнулася з нестачею власних AI-моделей світового рівня. Навчання великих моделей коштує десятки мільярдів доларів, потребує величезної кількості GPU та спеціалізованої інфраструктури. У цій гонці Apple значно поступалася Microsoft та Google.

Саме тому компанія була змушена звертатися до партнерів. Спочатку – до OpenAI, а пізніше почали з'являтися повідомлення про тестування моделей Anthropic та Gemini від Google, повідомляє Financial Times.

Фактично Apple зараз намагається надолужити кілька втрачених років. Вона одночасно будує власні AI-моделі, перебудовує Siri, інтегрує сторонні системи та намагається зберегти свій головний принцип – максимальну приватність даних користувача. Але проблема в тому, що сучасний генеративний AI потребує гігантських хмарних обчислень, а це суперечить традиційному підходу Apple до локальної обробки даних на пристрої.