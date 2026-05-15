Почему OpenAI хочет подать в суд на Apple?

OpenAI разрабатывает стратегию для судебной тяжбы с Apple. Компания уже привлекла внешнюю юридическую фирму для анализа вариантов действий, которые могут включать официальное уведомление о нарушении условий контракта. Основной причиной недовольства OpenAI стало то, что интеграция ChatGPT в операционные системы Apple не принесла ожидаемого притока новых подписчиков и не обеспечила чат-боту должной заметности, пишет Neowin.

Смотрите также ChatGPT наконец-то может ответить на вопрос, который был ему не под силу все 4 года

Руководство OpenAI рассчитывало, что глубокое внедрение их технологий в Siri и другие приложения Apple станет мощным каналом дохода перед запланированным выходом на биржу. Однако на практике функции ChatGPT оказались ограниченными и труднодоступными для рядового пользователя.

Мы сделали все с точки зрения продукта. Они – нет. И что хуже, они даже не приложили честных усилий,

– прокомментировал ситуацию на условиях анонимности один из руководителей OpenAI.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По его словам, при заключении сделки в 2024 году Apple не раскрывала детали реализации продукта:

Они в основном сказали: "OpenAI нужно сделать скачок веры и довериться нам",

– добавил представитель стартапа, отметив, что в результате сделка стала провальной для компании.

Техническая реализация также вызывает вопросы. Пользователям iPhone часто приходится специально произносить слово "ChatGPT" в командах для Siri, а сами ответы появляются в небольших окнах с ограниченной информацией.

Исследования OpenAI показали, что владельцы устройств Apple чаще выбирают отдельное приложение ChatGPT, чем пользуются интегрированными сервисами. Это привело к тому, что планы OpenAI получать миллиарды долларов ежегодно от подписок через iOS так и остались нереализованными, пишет Bloomberg.

У Apple тоже есть претензии

С другой стороны, у Apple также накопились претензии к партнеру. Компанию, что сейчас находится под руководством Тима Кука, серьезно беспокоят стандарты конфиденциальности данных в OpenAI, обращает внимание TechCrunch. Кроме того, напряженность усилилась из-за выхода OpenAI на рынок аппаратного обеспечения.

Стартап приобрел компанию, которую основал легендарный дизайнер Джони Айв, а также нанял бывших топ-менеджеров Apple, таких как Танг Тан и Эванс Хэнки, для разработки альтернативы iPhone – устройств на базе искусственного интеллекта, среди которых будет смартфон. В Apple уже более года выражают возмущение тем, как OpenAI переманивает инженеров, предлагая им пакеты акций стоимостью в миллионы долларов, что значительно превышает предложения производителя смартфонов.

Apple ищет альтернативу

На фоне этого конфликта Apple уже начала искать альтернативы. Недавно стало известно, что компания заключила многолетнее соглашение с Google на сумму около 1 миллиарда долларов в год для использования моделей Gemini в следующем поколении Apple Intelligence.

Технология ИИ от Google обеспечит наиболее способную основу,

– заявил генеральный директор Apple Тим Кук в феврале.

Кроме того, в новой операционной системе iOS 27, презентация которой ожидается 8 июня 2026 года на конференции WWDC, Siri получит обновленную систему "Расширений". Это позволит пользователям самостоятельно выбирать между различными моделями ИИ, включая Claude от Anthropic и Google Gemini, что фактически лишит OpenAI статуса эксклюзивного партнера.

Для Apple это не впервые

История Apple показывает, что компания часто разрывает отношения с партнерами, когда они становятся слишком влиятельными или конкурирующими. Так произошло с Google Maps в 2012 году, технологией Flash от Adobe в 2010 году и сервисом Spotify, который годами жаловался на несправедливые условия App Store, вспоминает 24 Канал.

Для OpenAI этот конфликт добавляется к ряду других юридических проблем, в частности судебного разбирательства с Илоном Маском, который обвиняет компанию в отказе от ее первоначальной некоммерческой миссии.

Пока OpenAI надеется урегулировать спор с Apple вне суда, но мы можем предположить, что любые юридические шаги, вероятно, начнутся только после завершения процесса с Маском.

Между тем рынок отреагировал на новости о расколе мгновенно: акции Apple упали на 1,2 процента до отметки 295,38 доллара за акцию, отметил Марк Гурман в своей статье для Bloomberg.

Смотрите также Наконец-то новая Siri, улучшение Liquid Glass и гибкое приложение камеры: ключевые изменения iOS 27

Вам также будет интересно узнать: как начиналось сотрудничество OpenAI и Apple

Как вспоминает 24 Канал, сотрудничество между OpenAI и Apple началось на фоне ИИ-бума, который взорвался после стремительного успеха ChatGPT в конце 2022 года. Именно тогда стало очевидно, что Apple опасно отстает в сфере генеративного искусственного интеллекта. Пока Microsoft вкладывала миллиарды долларов в OpenAI, а Google в спешке запускала Bard (потом переименованный в Gemini), Apple не показывала собственных ИИ-продуктов.

Официально партнерство Apple и OpenAI объявили во время конференции WWDC 2024 в июне 2024 года. Тогда Apple представила платформу Apple Intelligence и подтвердила интеграцию ChatGPT в iOS, iPadOS и macOS.

Договоренность между компаниями предусматривала, что Apple интегрирует модели OpenAI непосредственно в свои операционные системы. При этом пользователям не обязательно было создавать аккаунт OpenAI для базового использования ChatGPT. Apple также подчеркивала конфиденциальность – запросы не должны были храниться OpenAI, а IP-адреса пользователей маскировались.

Как именно Apple интегрировала ChatGPT и вообще искусственный интеллект от OpenAI в iPhone и iOS?

Интеграция ChatGPT в iPhone стала одним из крупнейших изменений для Siri за много лет. Apple фактически признала, что собственный голосовой ассистент больше не может конкурировать с современными AI-моделями. Siri получила возможность передавать сложные запросы ChatGPT. Например, пользователь мог попросить придумать меню ужина, написать текст, проанализировать документ или объяснить фото – и Siri обращалась к GPT-4o от OpenAI. Перед отправкой данных система спрашивала разрешение пользователя.

Apple также интегрировала ChatGPT в системные "Writing Tools". Это набор инструментов для генерации, переписывания и сокращения текстов прямо в iOS и macOS. Пользователи получили возможность генерировать письма, редактировать сообщения, изменять стиль текста, делать резюме статей или создавать новые варианты написанного.

Отдельно Apple интегрировала генерацию изображений через ИИ-функции. Появились Genmoji, Image Playground и Image Wand. Genmoji позволяет создавать кастомные эмодзи по текстовому описанию, Image Playground – генерировать иллюстрации, а Image Wand – превращать грубые эскизы в полноценные изображения. Часть этих функций работает на собственных моделях Apple, но сложные задачи могут передаваться внешним AI-сервисам, пишет TechCrunch.

Еще одной важной функцией стала Visual Intelligence – система анализа изображений и контента с камеры. Apple фактически создает собственный аналог Google Lens в сочетании с AI-моделями. Также появились ИИ-итоги уведомлений, автоматические короткие выкладки писем, транскрипция аудио, умные ответы в сообщениях и новый режим "Type to Siri", где с ассистентом можно общаться текстом, пишет The Guardian.

Смотрите также ChatGPT стал "умнее": теперь он будет помнить о вас больше, а ошибаться меньше

Apple Intelligence: что нам обещала Apple

Apple Intelligence позиционируется как большая ИИ-платформа для всей экосистемы Apple. Компания обещала "персонального AI-помощника", который понимает контекст пользователя, знает информацию из приложений, может выполнять действия между программами и помнит персональные данные. Например, Siri должна была бы находить нужный файл по описанию, автоматически редактировать календарь, пересылать материалы между приложениями или анализировать то, что сейчас отображается на экране, напоминает MacRumors.

Но именно эти функции стали самой большой проблемой Apple. Компания несколько раз переносила релиз "новой Siri". В 2025 году Apple официально признала, что не успевает завершить разработку персонализированного Siri в рамках iOS 18.

Руководитель программного направления Apple Крейг Федериги позже объяснил, что первая архитектура Siri оказалась слишком слабой и нестабильной. Она работала только в "идеальных сценариях", но давала сбои в сложных или непредсказуемых запросах. Поэтому Apple решила полностью перестроить систему на новой архитектуре, что задержало запуск примерно до 2026 года.

Проблемы оказались настолько серьезными, что внутри Apple ситуацию называли "позорной" и "неудобной". В утечках Bloomberg и обсуждениях работников Siri прямо говорилось, что Apple показала функции раньше, чем они были готовы к реальному использованию.

Смотрите также Apple готовит новую Siri – она станет похожей на ChatGPT

Почему Apple пользуется услугами других компаний?

Причина зависимости Apple от OpenAI заключается в том, что компания фактически пропустила начало современной генеративной ИИ-революции, подытоживает 24 Канал. Apple годами делала ставку на локальный машинный интеллект для камер, Face ID и коротких голосовых команд Siri, но не вкладывалась в большие языковые модели так агрессивно, как конкуренты.

Пока OpenAI, Google, Anthropic и Microsoft строили огромные дата-центры и тренировали модели на сотнях миллиардов параметров, Apple сосредотачивалась на оптимизации "железа", приватности и энергоэффективности. Компания долго не верила, что генеративный AI станет центральной частью индустрии. В результате к 2024 году Siri выглядела устаревшей на фоне ChatGPT, Gemini и Claude, пишет TechTarget.

Apple также столкнулась с нехваткой собственных AI-моделей мирового уровня. Обучение больших моделей стоит десятки миллиардов долларов, требует огромного количества GPU и специализированной инфраструктуры. В этой гонке Apple значительно уступала Microsoft и Google.

Именно поэтому компания была вынуждена обращаться к партнерам. Сначала – к OpenAI, а позже начали появляться сообщения о тестировании моделей Anthropic и Gemini от Google, сообщает Financial Times.

Фактически Apple сейчас пытается наверстать несколько потерянных лет. Она одновременно строит собственные AI-модели, перестраивает Siri, интегрирует сторонние системы и пытается сохранить свой главный принцип – максимальную приватность данных пользователя. Но проблема в том, что современный генеративный AI требует гигантских облачных вычислений, а это противоречит традиционному подходу Apple к локальной обработке данных на устройстве.