Какие инновации сделают iOS 27 самым важным обновлением десятилетия?

Центральным элементом iOS 27 станет в корне переработанная Siri, которая превратится в полноценного чатбота и интеллектуального агента, способного конкурировать с ChatGPT, Claude и Gemini. Мы ждали этого несколько лет, но компания Apple все тянула и тянула, проигрывая битву за рынок ИИ. Последние утечки свидетельствуют, что наше ожидание наконец подходит к концу, пишет 24 Канал, который проанализировал слухи и собрал их вместе.

В iOS 27 Siri преимущественно будет работать в Dynamic Island, но впервые появится и отдельное приложение Siri,

– отмечает издание Bloomberg.

Новое приложение позволит пользователям просматривать историю разговоров, создавать новые чаты через кнопку "+" и загружать документы или изображения для анализа. Кроме того, в интерфейсе появится сетка прямоугольников с резюме прошлых обсуждений, пишет MacRumors.

Интеграция с Dynamic Island станет глубже: при активации ассистента будет появляться анимация в форме таблетки, а результаты запросов будут отображаться в виде прозрачных карточек.

Когда пользователи взаимодействуют с Siri, они могут прокрутить прозрачную карточку результатов вниз, чтобы перейти в режим чатбота, который выглядит подобно цепочке текстовых сообщений,

– сообщает журналист Маркус Мендес, который пишет для издания 9to5mac.

Этот режим будет включать мини-карточки для погоды, заметок и будущих встреч. Кроме собственного интеллекта Apple, пользователи смогут выбирать сторонние сервисы, такие как Gemini или ChatGPT, как стандартные инструменты для написания текстов или создания изображений.

Для повышения эффективности Siri компания даже отправила значительную часть инженеров на специальный интенсивный курс обучения.

Apple отправляет значительную часть своих инженеров, работающих над Siri, на многонедельный интенсивный курс, чтобы они научились программировать с использованием искусственного интеллекта",

– сообщало ранее издание The Information.

Это подчеркивает серьезность намерений разработчиков сделать ассистента "всегда активным агентом, который может использовать персональные данные и выполнять действия в различных приложениях".

Apple все еще выбирается из ямы, в которую попала с Liquid Glass

Важной частью обновления станет совершенствование языка дизайна Liquid Glass, пишет 9to5mac. Главная цель изменений – сделать интерфейс более рациональным и легким после того, как многочисленные пользователи раскритиковали новый дизайн после его первого появления.

Одним из заметных изменений станет возвращение к унифицированному дизайну панели вкладок в таких программах, как Apple Music, Podcasts и Apple TV, где поиск снова будет объединен с другими элементами навигации. Также появится новая анимация клавиатуры, которая будто будет выдвигаться снизу экрана, сообщили в MacRumors.

Приложение "Камера" станет более гибким и настраиваемым

Приложение Камера претерпит едва ли не самую большую трансформацию с момента выхода iOS 26.

Apple планирует обновить приложение "Камера", сделав его полностью настраиваемым в рамках более широкого набора изменений в пользовательском интерфейсе, которые появятся в следующем обновлении программного обеспечения для iPhone,

– пишет аналитик Bloomberg Марк Гурман.

Пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие функции отображать в верхней части интерфейса, например, вспышка, экспозицию, таймер или разрешение. Эти элементы управления будут называться виджетами, и их можно будет выбирать из прозрачного лотка, появляющегося снизу. Более того, появится специальный "Siri mode" для камеры, что интегрирует функции визуального интеллекта непосредственно в процесс съемки.

Еще больше изменений

Изменения коснутся и других стандартных программ:

В Safari обновят стартовую страницу, добавив четыре вкладки для быстрого переключения между избранным, закладками, списком чтения и историей.

Приложение "Погода" получит новую панель "Conditions" для удобного мониторинга осадков и ветра на главном экране.

Для творческих пользователей Apple обновит Image Playground, добавив возможность редактировать созданные изображения с помощью текстовых описаний изменений и используя новые модели для достижения большей реалистичности.

Даже настройки главного экрана станут проще благодаря появлению функций отмены и повторения действий (Undo/Redo).

Когда покажут iOS 27?

Официальная презентация iOS 27 состоится 8 июня 2026 года во время основного доклада на WWDC. Релиз финальной версии для всех пользователей традиционно ожидается в сентябре.

Apple начала активно продвигать идею "новой Siri" в июне 2024 года во время конференции WWDC 2024. Именно тогда компания представила платформу Apple Intelligence и заявила, что Siri получит полноценные функции генеративного искусственного интеллекта, вспоминает 24 Канал.

На презентации Apple показывала ассистента, который якобы понимает контекст пользователя, видит содержимое экрана, анализирует переписку, фотографии, файлы и может выполнять сложные команды между различными приложениями. Компания демонстрировала сценарии, где Siri искала документы из писем, находила конкретные сообщения, запоминала рекомендации друзей и даже могла отвечать на вопросы так же, как обычный чатбот, пишет MacRumors.

Apple тогда создала впечатление, что революционная Siri почти готова. Часть мелких функций Apple Intelligence действительно выпустили в iOS 18, в частности интеграцию с ChatGPT, функцию Type to Siri и новый интерфейс ассистента.

Но самое главное – персонализированная Siri – так и не появилось. Уже в марте 2025 года Apple официально признала, что релиз переносится. Компания заявила, что для запуска "нужно больше времени", а функции появятся "в течение следующего года". Как можно понять, это снова был обман.

Позже стало понятно, что проблема значительно серьезнее. Руководитель программного направления Apple Крейг Федериги объяснил, что первая архитектура новой Siri не соответствовала стандартам качества компании. По его словам, система работала только в "простых сценариях", но начинала ошибаться в более сложных ситуациях. В итоге Apple пришлось фактически перестраивать Siri на новой архитектуре второго поколения. Именно это и вызвало масштабную задержку.

На фоне этого Apple начала получать серьезную критику. Часть пользователей и аналитиков считает, что компания показала функции, которые на самом деле еще не были готовы к запуску. Ситуация даже завершилась коллективным иском в США. В 2026 году Apple согласилась на урегулирование дела на сумму около 250 миллионов долларов из-за претензий по рекламе ИИ-функций Siri для iPhone 15 Pro и iPhone 16, сообщает TechRadar.

Все это сильно ударило по репутации Apple в сфере искусственного интеллекта. Пока Google активно продвигала Gemini, а Microsoft интегрировала Copilot в свои сервисы, Apple выглядела компанией, которая не успевает за рынком. Даже некоторые обещанные инструменты для разработчиков, в частности Swift Assist для Xcode, также так и не были выпущены в заявленные сроки, на что жаловались пользователи на Reddit.

Теперь мы ждем WWDC 2026: что известно о конференции

Теперь главная надежда Apple связана с WWDC 2026. Компания официально подтвердила, что конференция состоится с 8 по 12 июня 2026 года. Главная презентация запланирована на 8 июня в Apple Park в Купертино. Apple покажет iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27.

Главной темой WWDC 2026 почти наверняка станет искусственный интеллект, пишет 24 Канал. За последние месяцы появилось много утечек о том, что Apple готовит "Siri 2.0". Речь идет о новой версии ассистента, которая будет работать значительно ближе к ChatGPT или Gemini. Инсайдеры пишут о полноценном режиме чат-бота с поддержкой длинных диалогов, новый интерфейс Siri, интеграцию в Dynamic Island и даже отдельное приложение Siri.

Кроме того, Apple якобы расширит сотрудничество с Google Gemini. Ожидается, что Gemini поможет реализовать часть функций Apple Intelligence. В утечках также упоминаются ИИ-функции для календаря, здоровья и персональных рекомендаций.

Какие еще функции мы ждем в iOS 27?

Предыдущие утечки упоминали использование Visual Intelligence для анализа объектов в кадре, пишет The Verge.

Также Apple якобы тестирует автоматическое группирование вкладок с помощью ИИ в Safari, по данным Tom's Guide.

Появлялись слухи о поддержке спутниковой 5G-связи для будущих iPhone,, отправке фотографий через спутниковый режим и даже работе Apple Maps через спутник. Часть этих функций может быть эксклюзивной для новых моделей iPhone 18 Pro.

Отдельное направление развития iOS 27 – стабильность системы. Инсайдеры сравнивают будущее обновление с Mac OS X Snow Leopard, то есть Apple может сделать акцент не только на новых функциях, но и на исправлении ошибок, оптимизации и производительности после неоднозначной реакции пользователей на iOS 26.

При этом сейчас нет полной уверенности, что Apple успеет завершить все ИИ-функции до релиза iOS 27 осенью 2026 года. Часть журналистов и пользователей уже открыто сомневается в способности компании быстро догнать конкурентов после серии задержек и переносов Siri.