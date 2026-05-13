Что такое Googlebook?

Появление Googlebook ознаменовало переход от обычной операционной системы к глубокой интеграции искусственного интеллекта, который компания назвала очень знакомо – Gemini Intelligence. По словам разработчиков, это устройство разработано с нуля для максимальной интеграции с экосистемой Android и технологиями ИИ. 24 Канал собрал все, что нужно знать о новинках.

Хотя официальное название операционной системы пока не было объявлено, мы можем предположить, что это будет секретный проект Aluminium OS, который слили в сеть 12 мая, но не показали на презентации.

Googlebook – новая категория ноутбуков, создана с пользой Gemini в основе, разработана для бесперебойной работы с устройствами в вашей жизни и оснащена премиальным оборудованием,

– прокомментировал анонс на сайте Google старший директор по вопросам ноутбуков и планшетов Алекс Кушер.

Нам пока не показали Googlebook полностью и в деталях, а лишь осторожно продемонстрировали некоторые его части – углы, отдельные элементы, корпус в почти закрытом виде.



Интеллектуальное управление и Magic Pointer

Одной из ключевых особенностей новинки стал инструмент Magic Pointer, разработанный совместно с командой DeepMind. Это интеллектуальный курсор, который понимает контекст того, что происходит на экране и позволяет вам взаимодействовать с этим контентом – текстом, изображениями, документами и тому подобное. Достаточно лишь "покачать" мышкой, и система предложит варианты действий в зависимости от контента.

Например, можно навести курсор на дату в электронном письме, чтобы мгновенно создать встречу, или выделить два изображения (например, фото пустой комнаты и дивана в магазине), чтобы ИИ визуализировал их вместе, или "захватить" часть рецепта, чтобы добавить его ингредиенты в список покупок, показывает 9to5google.

Исследователи стремились использовать ИИ, "чтобы помочь курсору не только понять, на что он указывает, но и почему это важно для пользователя", говорят представители DeepMind. Magic Pointer позволяет превращать пиксели в объекты, с которыми можно взаимодействовать: например, стоп-кадр в видео о путешествиях может мгновенно стать ссылкой для бронирования ресторана.

Пример работы Magic Pointer: смотрите видео

Персонализация через Create My Widget

Еще одной важной функцией является Create My Widget. Это генеративный интерфейс, который позволяет пользователям создавать собственные виджеты с помощью обычных текстовых запросов. Gemini может собирать информацию из разных источников: почты Gmail, календаря и интернета, формируя единую панель управления.

Например, если вы планируете поездку, ИИ может собрать данные о билетах, гостиницы и даже установить таймер обратного отсчета непосредственно на рабочем столе.

Тесная интеграция с экосистемой Android

Googlebook спроектирован так, чтобы стать продолжением вашего смартфона. Функция Cast My Apps позволяет транслировать любые приложения с телефона на большой экран ноутбука в один клик. Это позволяет, например, быстро заказать еду или пройти урок в Duolingo, не отвлекаясь от основной работы на компьютере.

Также реализована система Quick Access, которая дает возможность просматривать, искать и вставлять файлы со смартфона непосредственно через файловый менеджер лэптопа без необходимости предварительного переноса данных.



Аппаратное обеспечение и дизайн

Google сотрудничает с ведущими производителями, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, пишет AndroidAuthority. Все устройства этой категории будут изготовлены из премиальных материалов и будут иметь характерный элемент дизайна – Glowbar (световую панель), которая является одновременно функциональной и эстетической. Интересно, что среди партнеров на старте отсутствует компания Samsung, хотя ранее появлялись слухи о разработке Galaxy Book на базе Android.



Световой индикатор, вероятно, будет показывать оповещения / Фото Google

Относительно технической начинки, вице-президент Google Джон Малетис подтвердил, что платформа будет поддерживать процессоры от Intel, Qualcomm и MediaTek. Это означает, что система будет работать как на архитектуре x86, так и на энергоэффективных ARM-чипах, таких как серия Snapdragon X, пишет 9to5google. Малетис также отметил, что разработчики сейчас занимаются переосмыслением многих привычных функций, из-за чего некоторые из них могут измениться или исчезнуть:

Мы переосмысливаем так много всего,

– добавил Джон Малетис.

Судьба Chromebook

С появлением Googlebook возникает логичный вопрос о будущем линейки Chromebook. Google заверила, что будет продолжать поддерживать существующие устройства в течение их 10-летнего цикла обновлений. Многие современные модели Chromebook также получат возможность перейти на новый интерфейс Googlebook в будущем. Однако компания пока не подтвердила, будут ли выпускаться новые модели именно под брендом Chromebook после запуска новинок осенью 2026 года.

Chrome OS – это отдельный сценарий использования, и он останется,

– прокомментировал президент экосистемы Android Самир Самат в интервью изданию AndroidAuthority.

Ожидается, что первые серийные образцы Googlebook поступят в продажу осенью 2026 года, а больше технических деталей будет раскрыто ближе к дате релиза.



Android 17 засияет в свете Gemini Intelligence: все новые функции и изменения

Корпорация Google также официально представила несколько новых функций и изменений в будущем Android 17, в частности шире раскрыла концепцию Gemini Intelligence – новую парадигму развития, которая превращает смартфон на платформу для персональных ИИ-агентов. Теперь это не просто набор приложений, а система, понимающая контекст действий пользователя и способная самостоятельно выполнять сложные задачи.

Поскольку Android переходит от операционной системы к интеллектуальной системе, ваши устройства становятся еще полезнее благодаря обновлениям, которые сэкономят ваше время,

– прокомментировала вице-президент по управлению продуктами Минди Брукс.

Обновленный дизайн Material 3 Expressive

Одним из самых заметных визуальных изменений станет обновление дизайна Material 3 Expressive, пишет AndroidAuthority. В Android 17 появится значительно больше эффектов размытия в элементах интерфейса: от панели регулировки громкости до меню питания и уведомлений на заблокированном экране.

Кроме того, пользователи наконец получат полный контроль над палитрой Material You. Новый ползунок выбора цвета позволит вручную настраивать оттенки акцентов, а специальные пресеты – "Neutral" (нейтральный), "Soft" (мягкий), "Bright" (яркий) и "Bold" (смелый) – помогут регулировать интенсивность цветовой схемы.



Так будет выглядеть Android 17 / Фото 9to5google/Скриншот 24 Канала



Как заметил ранее 24 Канал, в соцсетях существовало опасение, что Android превратится в iOS с ее Liquid Glass, поскольку в приглашении на презентацию все увидели полупрозрачного робота, но компания быстро заверила, что этого не будет. Она не соврала: аналога "жидкого стекла" не будет, но те или иные "вайбы", которые будто вдохновлены им, все же можно уловить.



Так будет выглядеть Android 17 / Фото AndroidAuthority/Скриншот 24 Канала



Новые эмодзи

Важной частью визуального обновления является переход к 3D-эмодзи. Коллекция Noto 3D содержит более 4 000 обновленных символов, которые имеют эффект глубины и выглядят менее "мультяшными" по сравнению с предыдущими версиями, сообщает AndroidAuthority.

Эти 3D-эмодзи добавляют нотку физичности и помогают преодолеть цифровой разрыв. Это разница между полученным сообщением и ощутимым присутствием,

– объясняют в Google.

Новые эмодзи немного перерисовали, но большой разницы вы не заметите:

Google just gave emoji a massive glow up



Встречайте “Noto 3D” - новое поколение 3D эмодзи Google, которое появится на телефонах Android & Pixel позже в этом году.



Что изменилось:

- Почти 4,000 переработанных эмодзи

- Полная 3D глубина, освещения и текстур

- Более выразительная анимация

- Разработано для.. pic.twitter.com/J1KkkiewBOK - Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) 12 мая, 2026

Gemini Intelligence

Функциональное ядро Gemini Intelligence включает несколько инновационных инструментов. Функция "Rambler" в клавиатуре Gboard использует многоязычные модели Gemini для обработки голосового ввода, пишет AndroidAuthority. Она автоматически удаляет слова-паразиты, повторы и исправляет ошибки диктовки в реальном времени, создавая идеально структурированный текст. Вероятно, как и многие подобные функции, на украинском это не будет работать.

Также появится "Create My Widget", о котором мы говорили в контексте ноутбуков. Напомним, это инструмент, позволяющий создавать уникальные виджеты с помощью текстового описания. Пользователь может просто попросить: "Создай виджет, который показывает прогноз скорости ветра и вероятность дождя", и система сгенерирует соответствующий элемент интерфейса.

Особое внимание уделено автоматизации. Gemini теперь может анализировать содержимое экрана или фотографии для выполнения действий. Например, сделав снимок рекламного буклета туристического тура, можно попросить ИИ: "Найди похожий тур на Expedia для группы из шести человек". Также Gemini в Chrome сможет самостоятельно заполнять сложные формы и бронировать места на парковках или приемы к врачу.

Безопасность: новые функции верификации, поиска и другое

Безопасность в Android 17 выходит на новый уровень. Система получит функцию верификации ОС, которая будет подтверждать, что на устройстве установлена официальная версия Android, а не вредоносная модификация.

Эти злонамеренные версии созданы, чтобы обмануть вас, имитируя официальную ОС, тайно компрометируя целостность вашего устройства,

– предупреждает компания.

Кроме этого, функция "Пометить как потерянный" в Find Hub теперь будет требовать биометрическую аутентификацию даже в случае, если вор знает PIN-код смартфона.

Также Android 17 автоматически блокировать поддельные банковские звонки, проверяя их через официальные приложения финансовых учреждений.

Функция Screen Reactions и улучшения для Instagram

Для создателей контента Google подготовила функцию "Screen Reactions". Она позволяет одновременно записывать изображение с экрана и видео с фронтальной камеры, автоматически накладывая реакцию пользователя на контент.

А благодаря партнерству с Meta, приложение Instagram получит поддержку Ultra HDR, ночной режим Night Sight и улучшенную стабилизацию видео непосредственно в интерфейсе камеры.

Сделайте паузу с Pause Point

Для борьбы с зависимостью от смартфонов вводится функция "Pause Point". Если пользователь слишком долго листает ленту соцсетей, система предложит сделать 10-секундный перерыв для дыхательных упражнений или других действий. Чтобы выключить это напоминание, придется перезагружать телефон, что должно стимулировать осознанное использование гаджета.



Теперь смартфон может напомнить вам об отдыхе / Фото AndroidAuthority/Скриншот 24 Канала

Ожидается, что первые функции Gemini Intelligence станут доступными для владельцев смартфонов Pixel и флагманов Samsung уже этим летом, а более широкое развертывание на другие устройства состоится до конца года.

Android Auto

Android Auto также получает редизайн Material 3 Expressive – новые шрифты, анимации, обои и тому подобное. Ожидается и поддержка виджетов. Переработанный иммерсивный навигационный модуль Google Maps будет ключевой частью этого обновления с полным экраном от края до края.



Android Auto / Фото Google

Технология будет работать на таких автомобилях, как BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata и Volvo, пишет 9to5google. Они получат видео в формате Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Автомобили BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata и Volvo получают пространственный звук благодаря Dolby Atmos.

Новый дизайн получат интеграции YouTube Music, Spotify и других медиаприложений.

Функции Gemini Intelligence на поддерживаемых телефонах можно будет получить через Android Auto позже в этом году.Доступные функции включают ответы Magic Cue и автоматизацию приложений, например, для заказа еды.

Что можно обо всем этом сказать: взгляд 24 Канала

Многие из этих функций и обновлений выглядят мелкими, хотя другие могут стать действительно чем-то полезным и большим. Очевидно, что нам показали лишь маленькую часть того, что компания приготовила, поскольку впереди нас еще ждет значительно более масштабная конференция I/O 2026, где анонсов будет больше.

Наиболее интересным пока выглядит Googlebook, поскольку Gemini Intelligence явно одолжил свое название у Apple Intelligence. Однако последний предлагает буквально революционную функцию кастомных виджетов, в которые можно напихать всего, чего душа пожелает. Также интересно выглядит функция Rambler, но нам лишь остается надеяться, что это будет работать на украинском, потому что, честно говоря, встроенное распознавание языка могло бы быть лучше.