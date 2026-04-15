Что такое Google I/O и когда ждать событие в 2026 году?

Google I/O – это масштабная ежегодная конференция для разработчиков, которую проводит компания Google. Событие обычно проходит в мае в Калифорнии и служит главной площадкой для презентации новых программных продуктов, сервисов и технологических видений компании. Она не предназначена для обычных пользователей, однако все равно транслируется в прямом эфире для всех и привлекает внимание владельцев устройств на Android. Обычно компания касается только программного обеспечения, но были случаи, когда нам давали и короткие анонсы аппаратных устройств, пишет 24 Канал.

Как показывает официальный сайт Google, в этом году конференция будет проходить 19 – 20 мая в формате прямых трансляций, охватывающих главные доклады и специализированные технические сессии. Мероприятие начнется во вторник, 19 мая, с основной презентации Google Keynote, которая продлится с 10:00 до 11:45 по тихоокеанскому времени (20:00 – 21:45 в Украине).

Позже в тот же день состоится доклад для разработчиков, где будут представлены более глубокие технические детали новых инструментов и платформ. Обычно эта часть уже не транслируется для всех, поскольку включает темы, касающиеся непосредственно разработки.

О чем будут говорить в 2026 году?

Центральной темой нынешнего события снова станет развитие искусственного интеллекта, в частности переход к эре агентного ИИ, пишет 9to5google. Компания планирует продемонстрировать полный стек своих технологий, включая новейшие возможности мультимодальных моделей, генерацию медиаконтента и робототехнику.

Особое внимание уделят семье открытых моделей Gemma, представляя новые приложения и инструменты для их масштабирования. Разработчики получат доступ к инфраструктуре, которая позволяет создавать интеллектуальных агентов и использовать инновационные методы программирования, известные как вайбкодинг. Кроме этого, Google планирует обсудить будущее квантового искусственного интеллекта с участием ведущих экспертов отрасли.

Операционная система Android 17 также готовится к обновлению под лозунгом адаптивности во всем. Новая концепция предполагает, что пользователи смогут плавно переключаться между смартфонами, автомобилями, телевизорами и устройствами дополненной реальности. Основным двигателем для создания таких интерфейсов остается Jetpack Compose, который теперь оптимизирован для различных формфакторов, включая складные устройства и настольные компьютеры. В Android 17 также появятся новые возможности для работы с медиа и камерами, а автоматизация на основе ИИ поможет пользователям быстрее выполнять повседневные задачи.

Обновления коснутся и браузера Chrome, который в 2026 году станет еще более функциональным и интеллектуальным. Разработчики представят новые инструменты Chrome DevTools, предназначенные специально для работы с искусственным интеллектом. В сфере вебдизайна основной фокус сместится на нативные возможности CSS и HTML, что позволит создавать сложные анимации, которые активируются при прокрутке страницы, и плавные переходы между просмотрами с минимальным количеством кода.

Платформы для разработчиков также переживают трансформацию. Firebase эволюционирует в агентно-ориентированную систему, что позволяет быстро создавать полноценные приложения благодаря интеграции с Google AI Studio и новыми облачными инструментами.

Фреймворк Flutter получит обновление под названием GenUI, которое позволит генерировать адаптивные интерфейсы непосредственно во время работы программы.

Наконец, готовят новейшие инструменты и обновления в Google Play, разработаны для того, чтобы помочь компаниям развивать бизнес.

Все эти нововведения направлены на то, чтобы сделать процесс разработки более эффективным, а конечные продукты – умнее и удобнее для пользователей во всем мире.