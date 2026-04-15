Що таке Google I/O і коли чекати подію у 2026 році?

Google I/O – це масштабна щорічна конференція для розробників, яку проводить компанія Google. Подія зазвичай проходить у травні в Каліфорнії та слугує головним майданчиком для презентації нових програмних продуктів, сервісів та технологічних візій компанії. Вона не призначена для звичайних користувачів, однак все одно транслюється в прямому ефірі для всіх і залучає увагу власників пристроїв на Android. Зазвичай компанія торкається лише програмного забезпечення, але були випадки, коли нам давали й короткі анонси апаратних пристроїв, пише 24 Канал.

Як показує офіційний сайт Google, цього року конференція проходитиме 19 – 20 травня у форматі прямих трансляцій, що охоплять головні доповіді та спеціалізовані технічні сесії. Захід розпочнеться у вівторок, 19 травня, з основної презентації Google Keynote, яка триватиме з 10:00 до 11:45 за тихоокеанським часом (20:00 – 21:45 в Україні).

Пізніше того ж дня відбудеться доповідь для розробників, де будуть представлені глибші технічні деталі нових інструментів та платформ. Зазвичай ця частина вже не транслюється для всіх, оскільки включає теми, що стосуються безпосередньо розробки.

Про що говоритимуть у 2026 році?

Центральною темою цьогорічної події знову стане розвиток штучного інтелекту, зокрема перехід до ери агентного ШІ, пише 9to5google. Компанія планує продемонструвати повний стек своїх технологій, включаючи новітні можливості мультимодальних моделей, генерацію медіаконтенту та робототехніку.

Особливу увагу приділять родині відкритих моделей Gemma, презентуючи нові додатки та інструменти для їхнього масштабування. Розробники отримають доступ до інфраструктури, яка дозволяє створювати інтелектуальних агентів та використовувати інноваційні методи програмування, відомі як вайбкодинг. Окрім цього, Google планує обговорити майбутнє квантового штучного інтелекту за участю провідних експертів галузі.

Операційна система Android 17 також готується до оновлення під гаслом адаптивності у всьому. Нова концепція передбачає, що користувачі зможуть плавно перемикатися між смартфонами, автомобілями, телевізорами та пристроями доповненої реальності. Основним рушієм для створення таких інтерфейсів залишається Jetpack Compose, який тепер оптимізовано для різних формфакторів, включаючи складані пристрої та настільні комп'ютери. В Android 17 також з'являться нові можливості для роботи з медіа та камерами, а автоматизація на основі ШІ допоможе користувачам швидше виконувати повсякденні завдання.

Оновлення торкнуться і браузера Chrome, який у 2026 році стане ще більш функціональним та інтелектуальним. Розробники представлять нові інструменти Chrome DevTools, призначені спеціально для роботи зі штучним інтелектом. У сфері вебдизайну основний фокус зміститься на нативні можливості CSS та HTML, що дозволить створювати складні анімації, які активуються при прокручуванні сторінки, та плавні переходи між переглядами з мінімальною кількістю коду.

Платформи для розробників також переживають трансформацію. Firebase еволюціонує в агентно-орієнтовану систему, що дозволяє швидко створювати повноцінні додатки завдяки інтеграції з Google AI Studio та новими хмарними інструментами.

Фреймворк Flutter отримає оновлення під назвою GenUI, яке дозволить генерувати адаптивні інтерфейси безпосередньо під час роботи програми.

Нарешті, готують найновіші інструменти та оновлення в Google Play, розроблені для того, щоб допомогти компаніям розвивати бізнес.

Усі ці нововведення спрямовані на те, щоб зробити процес розробки ефективнішим, а кінцеві продукти – розумнішими та зручнішими для користувачів у всьому світі.