Android 17 Beta 3 стала доступною приблизно через місяць після попереднього тестового релізу. Перша бета вийшла ще 13 лютого, і тепер система офіційно досягла стадії platform stability – етапу, коли ключові API та поведінка системи більше не змінюються. Про це пише GSMarena.

Які нововведення отримав Android 17 Beta 3?

Оновлення вже можна встановити на пристрої Google Pixel 6 і новіші моделі, включно з планшетом Pixel Tablet та складаним смартфоном Pixel Fold. Користувачі, які беруть участь у бета-програмі, отримають прошивку через OTA.

Разом із Beta 3 Google випустила і березневий патч безпеки Android. У компанії також розповіли про низку змін і нових функцій, які з’явились у системі.

Як повідомляється на сайті Android, серед ключових нововведень – підтримка формату зображень RAW14, що може бути корисним для мобільної фотографії. Також з’явилась можливість приховувати підписи додатків на головному екрані, що дозволяє зробити інтерфейс більш мінімалістичним.

Окрему увагу приділили доступності: система отримала більш гнучкі налаштування маршрутизації звуку для слухових апаратів. Крім цього, було оновлено панель керування записом екрана, а також покращено масштабування віджетів на пристроях із великими дисплеями.

Очікується, що фінальна версія Android 17 стане доступною вже в червні, якщо графік релізів залишиться без змін.