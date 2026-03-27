Android 17 Beta 3 стала доступной примерно через месяц после предыдущего тестового релиза. Первая бета вышла еще 13 февраля, и теперь система официально достигла стадии platform stability – этапа, когда ключевые API и поведение системы больше не меняются. Об этом пишет GSMarena.

Какие нововведения получил Android 17 Beta 3?

Обновление уже можно установить на устройства Google Pixel 6 и более новые модели, включая планшет Pixel Tablet и складной смартфон Pixel Fold. Пользователи, которые участвуют в бета-программе, получат прошивку через OTA.

Вместе с Beta 3 Google выпустила и мартовский патч безопасности Android. В компании также рассказали о ряде изменений и новых функций, которые появились в системе.

Как сообщается на сайте Android, среди ключевых нововведений – поддержка формата изображений RAW14, что может быть полезным для мобильной фотографии. Также появилась возможность скрывать подписи приложений на главном экране, что позволяет сделать интерфейс более минималистичным.

Отдельное внимание уделили доступности: система получила более гибкие настройки маршрутизации звука для слуховых аппаратов. Кроме этого, была обновлена панель управления записью экрана, а также улучшено масштабирование виджетов на устройствах с большими дисплеями.

Ожидается, что финальная версия Android 17 станет доступной уже в июне, если график релизов останется без изменений.