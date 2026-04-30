Компанія Google додала до свого ШІ-інструмента Gemini можливість генерувати файли безпосередньо під час спілкування в чаті. Функцію анонсували у середу, і вона має спростити виконання рутинних завдань, пов’язаних із підготовкою документів. Про це пише CNET.

Як працює нова функція створення файлів у Gemini?

Раніше Gemini міг створювати текст у чаті, але користувачам доводилося вручну копіювати його у потрібний редактор – наприклад, текстовий процесор чи таблицю. Крім цього, часто виникала потреба додатково форматувати матеріал під власні вимоги.

Тепер достатньо сформулювати запит із потрібним форматом файлу – наприклад, "згенеруй PDF" – і система самостійно створить готовий документ. Це значно економить час і зменшує кількість кроків у роботі.

Як пише 9to5google, під час тестування функції Gemini без проблем створив простий список покупок. Після додаткового запиту цей список був автоматично оформлений у PDF-файл. Уже за кілька секунд користувач отримав готовий документ із базовим дизайном, який можна одразу надіслати собі на електронну пошту.

У Google зазначають, що більшість форматів можна завантажити прямо з чату. В окремих випадках файли потрібно експортувати у Google Drive, але це займає лише один клік.

Серед форматів, які підтримує Gemini, є:

– Google Docs

– Google Sheets

– Microsoft Word (.docx)

– PDF

– TXT

– RTF

– Microsoft Excel (.xlsx)

– CSV

– LaTeX

– Markdown

Функція створення файлів поступово стає доступною для всіх користувачів застосунку Gemini у світі.