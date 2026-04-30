Google продолжает расширять возможности Google Photos, добавляя инструменты на базе искусственного интеллекта. Новое обновление превращает обычную фотогалерею в персональный каталог одежды, который формируется автоматически. Об этом пишет Digitaltrends.

Как работает цифровой гардероб в Google Photos?

Система анализирует фотографии пользователя и находит вещи, которые он носит. На основе этого создается цифровой шкаф – полный список одежды, что уже есть в гардеробе. Таким образом, приложение фактически собирает в одном месте все образы, которые ранее были разбросаны по фото.

После формирования коллекции одежду можно сортировать по категориям. Например, просматривать только верхнюю одежду или аксессуары. Это также помогает найти вещи, о которых пользователь мог забыть, но которые все еще нравятся.

Кроме просмотра, функция позволяет создавать новые сочетания. Вещи можно комбинировать между собой и хранить в виде отдельных подборок – своеобразных мудбордов для различных ситуаций. Это могут быть образы для работы, событий или путешествий.

Одной из ключевых возможностей стала виртуальная примерка. Пользователь выбирает конкретные элементы одежды и запускает режим "Try it on", после чего получает предварительный вид образа на себе. Также есть возможность поделиться вариантами с друзьями.

Фактически это цифровая примерочная, которая позволяет быстро тестировать различные комбинации без реального переодевания. Благодаря этому можно значительно быстрее определиться с тем, что надеть.

Как пишет The Verge, Функция пригодится в пригодится в повседневной жизни, особенно когда трудно выбрать образ. Она также помогает во время сборов в путешествие – можно заранее сложить готовые комплекты и избежать лишнего багажа.

Новый инструмент выглядит как развитие предыдущей функции "Try It On" от Google, которая позволяла примерить одежду перед покупкой. Теперь акцент смещен на вещи, которые уже есть у пользователя.

Запуск функции запланирован на лето. Сначала она появится на Android, а позже станет доступной и для iOS. Точную дату релиза пока не называют.