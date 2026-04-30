Google продовжує розширювати можливості Google Photos, додаючи інструменти на базі штучного інтелекту. Нове оновлення перетворює звичайну фотогалерею на персональний каталог одягу, який формується автоматично. Про це пише Digitaltrends.

Дивіться також 5 ідей, які Google варто "вкрасти" в інших компаній для базової версії Android

Як працює цифровий гардероб у Google Photos?

Система аналізує фотографії користувача та знаходить речі, які він носить. На основі цього створюється цифрова шафа – повний список одягу, що вже є у гардеробі. Таким чином, застосунок фактично збирає в одному місці всі образи, які раніше були розкидані по фото.

Після формування колекції одяг можна сортувати за категоріями. Наприклад, переглядати лише верхній одяг або аксесуари. Це також допомагає знайти речі, про які користувач міг забути, але які все ще подобаються.

Окрім перегляду, функція дозволяє створювати нові поєднання. Речі можна комбінувати між собою та зберігати у вигляді окремих добірок – своєрідних мудбордів для різних ситуацій. Це можуть бути образи для роботи, подій або подорожей.

Однією з ключових можливостей стала віртуальна примірка. Користувач обирає конкретні елементи одягу та запускає режим "Try it on", після чого отримує попередній вигляд образу на собі. Також є можливість поділитися варіантами з друзями.

Фактично це цифрова примірочна, яка дозволяє швидко тестувати різні комбінації без реального перевдягання. Завдяки цьому можна значно швидше визначитися з тим, що вдягнути.

Як пише The Verge, Функція стане у пригоді в повсякденному житті, особливо коли важко обрати образ. Вона також допомагає під час зборів у подорож – можна заздалегідь скласти готові комплекти і уникнути зайвого багажу.

Новий інструмент виглядає як розвиток попередньої функції "Try It On" від Google, яка дозволяла приміряти одяг перед покупкою. Тепер акцент зміщено на речі, які вже є у користувача.

Запуск функції запланований на літо. Спочатку вона з’явиться на Android, а пізніше стане доступною і для iOS. Точну дату релізу поки не називають.