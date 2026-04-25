Яких функцій не вистачає Google Pixel?

Зручність користування смартфоном і враження, які він викликає, часто є результатом сукупності дрібних функцій. Кожна з них окремо може здаватися неважливою та другорядною, не вартою ваги, але збираючись разом, вони стають вагомим аргументом під час вибору нового ґаджета, пише 24 Канал.

На жаль, ми живемо в реальності, де китайські, корейські чи індійські смартфони часто є зручнішими в плані користування операційною системою, хоча є дешевшими і менш якісними, оскільки виробники намагаються завоювати ринок, конкуруючи з великими корпораціями, на кшталт тієї ж Google чи Samsung. Для цього вони не лише пропонують дешевші пристрої, а й вкладаються в їхнє програмне забезпечення, щоб у випадку, коли апаратна частина однакова, користувач зробив вибір на їхню користь через дрібні зручності.

Блокування робочого столу

Уявіть ситуацію: ви тримаєте Google Pixel, поки несете ваш чай чи тарілку, або розмовляєте з кимось, або дістаєте щось із полиці. Коли повертаєтеся до смартфона, деякі ваші іконки переміщені, а віджети видалені. Виявляється, коли ви займалися своїми справами, екран випадково розблокувався, пальці затиснули значки програм і віджети, а потім видалили їх або перемістили в папки до інших.

Щоб такого не відбувалося, деякі Android-смартфони, на кшталт Xiaomi, мають функцію блокування змін головного екрана. Коли ви повністю його налаштували, можна вимкнути можливість подальших змін, щоб переміщення чи видалення елементів було неможливим.

Клонування додатків

Функція клонування застосунків здається настільки логічною і буденною, що аж дивно, чому Google Pixel її не підтримує. Не всі сервіси дозволяють авторизуватися в кількох облікових записах в одному додатку, тому можливість тримати на смартфоні копію тієї чи іншої програми є дуже корисною.

Насправді Pixel має схожу функцію, однак працює вона зовсім інакше, менш зручно. Для того, щоб мати копію додатка, вам потрібно створити прихований простір, який фактично робить новий профіль всього смартфона з копіями всіх основних застосунків (які не можна видалити). Таким чином, ви отримуєте не лише копію тієї програми, яку хочете, а й клони 12 інших, які висітимуть в пам'яті просто так, займаючи дорогоцінне місце. Якщо у вас версія на 1 терабайт, це не проблема, але користувачам зі 128 гігабайтами це буде поганою новиною.

До того ж, щоб отримати доступ до цього таємного профілю, вам потрібно зробити кілька додаткових дій замість того, щоб просто натиснути на значок на робочому столі.

Швидкі скриншоти жестами

Google Pixel не мають окремого значка для швидкого скриншота в панелі швидких налаштувань та жестів. Щоб зробити знімок екрана, вам потрібно або натиснути дві кнопки збоку (що часто призводить до випадкового блокування), або налаштувати постукування по задній панелі (що заблокує функцію для інших можливостей).

Натомість смартфони Xiaomi пропонують управління жестами. Достатньо провести трьома пальцями по крану, щоб зробити швидкий скриншот. Якщо ви затримаєте три пальці на екрані, ви зможете виділити конкретну область для скриншота. Крім того, на верхній висувній панелі керування можна встановити окрему іконку для цього – після натискання панель ховається, а смартфон робить знімок.

Очищення списку запущених програм

Важко сказати, якою логікою керувалися розробники Google, коли розмістили кнопку закриття всіх запущених програм ліворуч від списку. Якщо у вас відкрита одна чи дві програми, це загалом не проблема, адже прогортування можна зробити швидко. Але якщо ви відкриєте 10 чи 20 додатків, вам доведеться довго гортати, щоб добратися до кнопки закриття, або ж закривати кожен застосунок окремо, змахуючи його з екрана.

Натомість кнопка закриття всіх програм була б доречнішою знизу чи хоча б праворуч, тобто в кінці списку, щоб користувач бачив її відразу після відкриття розділу всіх запущених додатків.

Крім того, в Google не потурбувалися про можливість закріплення деяких програм у пам'яті, щоб вони не закривалися разом з усіма під час очищення. Це було б корисно для музичних стримінгів чи відео, адже якщо ви під час прослуховування натиснете кнопку "Очистити все", то закриється і ваш YouTube Music чи Spotify, а це означає негайне припинення програвання музики та відео.

Папки у списку всіх програм

Смартфони Samsung і Xiaomi дозволяють зручно сортувати всі ваші встановлені додатки в загальному списку, який викликається свайпом знизу вгору. Це дозволяє згрупувати їх за темами, функціями чи іншими категоріями. Наприклад, якщо ви не хочете тримати всі програми Google в папці на робочому столі, їх можна зберігати в загальному списку.

Однак в смартфонах Pixel це неможливо, адже всі додатки там подані єдиним списком без жодної можливості сортування.