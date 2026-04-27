Навіть дорогий смартфон не захищений від проблем, якщо користувач нехтує базовими правилами безпеки та догляду. Є кілька поширених звичок, яких варто уникати, щоб телефон служив довше й працював стабільно, розповідає 24 Канал.

Дивіться також 5 ідей, які Google варто "вкрасти" в інших компаній для базової версії Android

Які помилки найчастіше шкодять Android-смартфону?

Перш за все, варто обережно ставитися до встановлення програм зі сторонніх джерел. Google не радить завантажувати APK-файли поза межами магазину Google Play Store, адже це обходить вбудовані перевірки безпеки.

Хоча багато користувачів встановлюють такі програми через регіональні обмеження або відсутність застосунку в офіційному магазині, ризики залишаються високими. Особливо небезпечними вважаються піратські або зламані версії програм, які часто містять шкідливе ПЗ. Безпечніше користуватися лише перевіреними джерелами та довіряти відомим розробникам.

Ще одна поширена помилка – автоматично погоджуватися на всі дозволи, які запитує новий застосунок. Деякі програми просять доступ до контактів, галереї, мікрофона чи камери, хоча для їхньої роботи це зовсім не потрібно.

Саме необґрунтовані дозволи – перший "червоний прапорець". Вже тут слід двічі подумати, чи варто ставити застосунок взагалі. Якщо ж застосунок точно безпечний, все ж краще не надавати йому доступ до інформації, яку він не використовує для своєї роботи.

Саме через це можуть виникати проблеми зі стеженням за користувачем, витоком особистих даних або навіть крадіжкою інформації. Краще уважно перевіряти, що саме запитує програма, а також використовувати режим "Лише під час використання". Переглянути ці налаштування можна через розділ "Налаштування", далі "Програми" та "Дозволи", радить Google.

Не менш важливий момент – зарядні кабелі. Багато хто після купівлі дорогого смартфона економить саме на аксесуарах і бере найдешевший кабель. Це може обернутися проблемами. Дешеві дроти часто виготовляють із неякісних матеріалів. Вони мають слабку ізоляцію та нестабільно передають струм.

Через це батарея може зношуватися швидше, а сам пристрій – перегріватися. У гірших випадках виникає навіть ризик займання. Найкраще використовувати оригінальні кабелі виробника або сертифіковані рішення від перевірених брендів.

Ще один шкідливий міф – переконання, що телефон потрібно повністю розряджати перед зарядкою. Для сучасних літій-іонних акумуляторів це навпаки шкідливо. Коли заряд падає до нуля, батарея переходить у стан глибокого розряду, що негативно впливає на її довгострокову ємність.

Такі акумулятори мають обмежену кількість циклів зарядки, і повні розряди прискорюють зношення. Оптимально підтримувати заряд приблизно в межах 20 – 80%. Більшість сучасних Android-смартфонів уже має функцію захисту батареї, яка допомагає контролювати максимальний рівень зарядки.

Остання, але дуже важлива помилка – ігнорування резервного копіювання. Багато хто відкладає це "на потім", поки не стикається з втратою смартфона, поломкою чи крадіжкою. Разом із пристроєм можуть зникнути фото, відео, контакти, документи та налаштування, і бекап може врятувати.

Сьогодні резервне копіювання займає буквально кілька хвилин. Дані можна зберігати через Google Drive, синхронізувати фото через OneDrive або використовувати Samsung Smart Switch для повного перенесення інформації на зовнішній накопичувач. Регулярний бекап позбавляє багатьох проблем у майбутньому, а як все правильно зробити, детально розписує Google.

У підсумку більшість проблем із Android-смартфонами виникає не через заводські дефекти, а через звички самих користувачів. Обережність із програмами, правильна зарядка, якісні аксесуари та регулярні резервні копії допоможуть зберегти пристрій у хорошому стані значно довше.