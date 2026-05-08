Google разрабатывает новый агентский формат Gemini под внутренним названием Remy. В отличие от обычного чатбота, который реагирует только на запросы пользователя, новая система должна действовать самостоятельно и постоянно работать в фоновом режиме. Об этом пишет Business Insider.

Зачем Google создает "вечного" AI-помощника?

Во внутренних документах компании Remy описывается как "настоящий ассистент, который может выполнять действия от вашего имени". Google хочет создать "круглосуточного цифрового партнера", способного коммуницировать с другими людьми, отправлять документы, покупать товары, планировать дела и выполнять цифровые поручения почти без участия пользователя.

Фактически компания пытается перевести Gemini из категории AI-чатов в формат полноценного автономного агента. Такой ИИ не просто отвечать на вопросы, а постоянно анализировать информацию о пользователе, его привычки и действия.

В материале отмечается, что основой для Remy станут функции Personal Intelligence, которые Google уже тестирует в Gemini. Они позволяют ИИ работать с Gmail, Google Photos и другими сервисами компании, используя так называемый "персональный контекст" пользователя.

Как пишет Tech Radar, новый AI-агент, предположительно, сможет превращать этот контекст в конкретные действия. Например, самостоятельно организовывать задачи, отслеживать регулярные дела, работать с подключенными сервисами и напоминаниями.

Вместо одного окна чата пользователи получат отдельные секции для постоянных задач, запланированных действий и процессов, ожидающих подтверждения. Завершенные задачи можно будет закреплять, переименовывать и повторно открывать.

Как с вопросом конфиденциальности?

Однако вместе с новыми возможностями возникают и вопросы конфиденциальности. В документах Google прямо отмечается, что система является экспериментальной и может "допускать ошибки и непреднамеренно раскрывать данные". Пользователям также советуют не полагаться на Remy в профессиональных или критически важных задачах.

Чтобы такой AI-ассистент работал эффективно, он должен иметь доступ к большому количеству персональной информации – местонахождению, поисковым запросам, контактам, покупкам, привычкам и расписанию человека. Для части пользователей это может стать удобным инструментом автоматизации, но другие могут воспринять такой уровень интеграции как чрезмерный контроль со стороны технологической компании.

Google не единственная, кто движется в этом направлении. Крупные AI-компании активно разрабатывают системы, способные самостоятельно работать с браузерами, приложениями и онлайн-сервисами. Однако именно Google имеет одну из крупнейших экосистем пользовательских данных, что дает Gemini потенциальное преимущество перед конкурентами.

Похоже, индустрия искусственного интеллекта постепенно переходит от моделей, которые просто отвечают на вопросы, к системам, постоянно выполняющим действия от имени человека. Remy может стать одним из первых крупных примеров такого подхода.