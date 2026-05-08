Google розробляє новий агентний формат Gemini під внутрішньою назвою Remy. На відміну від звичайного чатбота, який реагує лише на запити користувача, нова система має діяти самостійно та постійно працювати у фоновому режимі. Про це пише Business Insider.

Дивіться також Як використовувати Gemini в Android Auto: 5 корисних сценаріїв

Навіщо Google створює "вічного" AI-помічника?

У внутрішніх документах компанії Remy описується як "справжній асистент, який може виконувати дії від вашого імені". Google хоче створити "цілодобового цифрового партнера", здатного комунікувати з іншими людьми, надсилати документи, купувати товари, планувати справи та виконувати цифрові доручення майже без участі користувача.

Фактично компанія намагається перевести Gemini з категорії AI-чатів у формат повноцінного автономного агента. Такий ШІ не просто відповідатиме на питання, а постійно аналізуватиме інформацію про користувача, його звички та дії.

У матеріалі зазначається, що основою для Remy стануть функції Personal Intelligence, які Google уже тестує в Gemini. Вони дозволяють ШІ працювати з Gmail, Google Photos та іншими сервісами компанії, використовуючи так званий "персональний контекст" користувача.

Як пише Tech Radar, новий AI-агент, імовірно, зможе перетворювати цей контекст на конкретні дії. Наприклад, самостійно організовувати завдання, відстежувати регулярні справи, працювати з підключеними сервісами та нагадуваннями.

Замість одного вікна чату користувачі отримають окремі секції для постійних задач, запланованих дій і процесів, які очікують підтвердження. Завершені завдання можна буде закріплювати, перейменовувати та повторно відкривати.

Як із питанням конфіденційності?

Однак разом із новими можливостями виникають і питання конфіденційності. У документах Google прямо зазначається, що система є експериментальною та може "припускатися помилок і ненавмисно розкривати дані". Користувачам також радять не покладатися на Remy у професійних або критично важливих завданнях.

Щоб такий AI-асистент працював ефективно, він повинен мати доступ до великої кількості персональної інформації – місцеперебування, пошукових запитів, контактів, покупок, звичок та розкладу людини. Для частини користувачів це може стати зручним інструментом автоматизації, але інші можуть сприйняти такий рівень інтеграції як надмірний контроль із боку технологічної компанії.

Google не єдина, хто рухається у цьому напрямку. Великі AI-компанії активно розробляють системи, здатні самостійно працювати з браузерами, застосунками та онлайн-сервісами. Проте саме Google має одну з найбільших екосистем користувацьких даних, що дає Gemini потенційну перевагу перед конкурентами.

Схоже, індустрія штучного інтелекту поступово переходить від моделей, які просто відповідають на питання, до систем, що постійно виконують дії від імені людини. Remy може стати одним із перших великих прикладів такого підходу.