По предварительным данным, обновлена Siri получит принципиально новый формат взаимодействия. Если раньше ассистент работал с короткими командами – например, запрос погоды или установка таймера – то теперь он сможет поддерживать непрерывные разговоры. Пользователи смогут задавать уточняющие вопросы и объединять несколько действий в одном диалоге. Об этом пишет Techradar.

Чем новая Siri будет отличаться от старой?

Это приближает Siri к возможностям современных AI-систем вроде ChatGPT. Ассистент сможет запоминать контекст разговора и менять ответы в зависимости от развития диалога, что раньше было слабым местом Apple.

Ожидается, что новая версия, связана с iOS 27, также получит обновленный интерфейс. Вместо полноэкранного режима Siri станет более интегрированной в систему – например, будет появляться в Dynamic Island на новых iPhone. Кроме того, компания может добавить отдельное приложение с историей чатов и интерфейсом в стиле современных AI-ботов.

Ключевые изменения произойдут и "под капотом". Siri сможет работать сразу с несколькими приложениями, анализировать содержимое экрана и использовать персональный контекст – сообщения, электронные письма или другие данные. Это позволит выполнять сложные задачи без ручного переключения между сервисами.

По слухам, Apple использует возможности больших языковых моделей, в частности при поддержке Gemini от Google. Это означает, что часть функций, которые ранее требовали отдельных чат-ботов или поиска в интернете, может появиться непосредственно в Siri.

Как пишет 9to5mac, обновление происходит на фоне критики, что Apple отстает в сфере искусственного интеллекта. Пока конкуренты активно развивали генеративные AI-системы, Siri оставалась ограниченной в возможностях. Теперь компания пытается сократить этот разрыв, интегрируя новые функции непосредственно в существующий ассистент.

При этом Apple стремится сохранить свой подход к приватности и контролю данных, что затрудняет внедрение подобных технологий. Сможет ли новая Siri соответствовать ожиданиям пользователей, станет понятно уже после официальной презентации.