Европейская комиссия ведет переговоры с компанией Anthropic о доступе к экспериментальной модели искусственного интеллекта Mythos Preview. По информации Bloomberg, европейские чиновники на этой неделе отправились в Сан-Франциско для встречи с представителями компании.

Почему ЕС заинтересовался AI-моделью Mythos

Цель переговоров – получить доступ к системе для европейских банков, критической инфраструктуры и технологических компаний. По данным источников, Евросоюз активно интересуется проектом еще с момента первого анонса Project Glasswing – программы Anthropic, в рамках которой создается Mythos Preview.

Европейские структуры хотят использовать модель для проверки безопасности собственных сетей и поиска потенциальных уязвимостей в цифровой инфраструктуре.

В то же время ситуация осложняется из-за позиции США. Bloomberg утверждает, что администрация Белого дома недавно заблокировала планы Anthropic по расширению доступа к Mythos для десятков новых организаций из-за опасений, связанные с безопасностью.

Почему Mythos считают настолько опасным?

Появление Mythos Preview вызвало серьезный резонанс в сфере кибербезопасности. По информации журналистов, модель способна находить даже десятилетние уязвимости в полностью обновленных системах и быстро создавать рабочие эксплойты для атак.

Именно из-за потенциальных рисков Anthropic не открыла свободный доступ к модели для широкой аудитории. Сейчас систему тестирует ограниченный круг организаций, среди которых банки, компании критической инфраструктуры и другие крупные структуры, ответственные за цифровую безопасность.

Логика Anthropic заключается в том, чтобы позволить защитникам первыми выявить и устранить проблемы до того, как подобные инструменты окажутся в руках киберпреступников. В материале отмечается, что Mythos может автоматизировать поиск уязвимостей на скорости, которая ранее была недостижимой даже для больших команд специалистов по кибербезопасности.

Почему США ограничивают доступ к технологии?

Американские власти опасаются, что слишком широкое распространение подобной системы может создать новые риски для глобальной кибербезопасности.

Фактически Mythos оказался в категории AI-инструментов двойного назначения – технологий, которые могут использоваться как для защиты, так и для атак. Это одна из причин, почему Белый дом, по данным Bloomberg, пока сдерживает Anthropic от масштабного расширения тестовой программы.

При этом сама компания, как утверждают источники, заинтересована в увеличении количества участников испытаний. Ранее Anthropic также сообщала о случаях несанкционированного доступа к Mythos через сторонние сервисы. Кроме того, компания уже заявляла о намерении передавать информацию о найденных уязвимостях международным надзорным органам.

Почему Европа настаивает на доступе?

В Евросоюзе опасаются, что без доступа к подобным системам европейские компании могут отстать в сфере киберзащиты.

Президент Еврогруппы Кириакос Пьерракакис ранее подчеркнул, что Европа не имеет "роскоши отказаться от каналов коммуникации с США" в сфере искусственного интеллекта.

"Проблема заключается в том, что такие технологии, как AI, нуждаются в международных механизмах управления именно в тот момент, когда многостороннее сотрудничество переживает кризис", – заявил он.

Французские чиновники, по данным Bloomberg, также активно лоббируют доступ к Mythos для европейских банков и компаний.

Ситуация вокруг Anthropic и Mythos показывает, насколько быстро AI начинает превращаться не только в коммерческую технологию, но и в инструмент геополитического влияния и кибербезопасности.