Європейська комісія веде переговори з компанією Anthropic щодо доступу до експериментальної моделі штучного інтелекту Mythos Preview. За інформацією Bloomberg, європейські чиновники цього тижня вирушили до Сан-Франциско для зустрічі з представниками компанії.

Чому ЄС зацікавився AI-моделлю Mythos

Мета переговорів – отримати доступ до системи для європейських банків, критичної інфраструктури та технологічних компаній. За даними джерел, Євросоюз активно цікавиться проєктом ще з моменту першого анонсу Project Glasswing – програми Anthropic, у межах якої створюється Mythos Preview.

Європейські структури хочуть використовувати модель для перевірки безпеки власних мереж і пошуку потенційних вразливостей у цифровій інфраструктурі.

Водночас ситуація ускладнюється через позицію США. Bloomberg стверджує, що адміністрація Білого дому нещодавно заблокувала плани Anthropic щодо розширення доступу до Mythos для десятків нових організацій через побоювання, пов'язані з безпекою.

Чому Mythos вважають настільки небезпечним?

Поява Mythos Preview викликала серйозний резонанс у сфері кібербезпеки. За інформацією журналістів, модель здатна знаходити навіть десятирічні вразливості у повністю оновлених системах та швидко створювати робочі експлойти для атак.

Саме через потенційні ризики Anthropic не відкрила вільний доступ до моделі для широкої аудиторії. Наразі систему тестує обмежене коло організацій, серед яких банки, компанії критичної інфраструктури та інші великі структури, відповідальні за цифрову безпеку.

Логіка Anthropic полягає в тому, щоб дозволити захисникам першими виявити й усунути проблеми до того, як подібні інструменти опиняться в руках кіберзлочинців. У матеріалі зазначається, що Mythos може автоматизувати пошук вразливостей на швидкості, яка раніше була недосяжною навіть для великих команд фахівців із кібербезпеки.

Чому США обмежують доступ до технології?

Американська влада побоюється, що надто широке поширення подібної системи може створити нові ризики для глобальної кібербезпеки.

Фактично Mythos опинився в категорії AI-інструментів подвійного призначення – технологій, які можуть використовуватися як для захисту, так і для атак. Це одна з причин, чому Білий дім, за даними Bloomberg, поки стримує Anthropic від масштабного розширення тестової програми.

При цьому сама компанія, як стверджують джерела, зацікавлена у збільшенні кількості учасників випробувань. Раніше Anthropic також повідомляла про випадки несанкціонованого доступу до Mythos через сторонні сервіси. Крім того, компанія вже заявляла про намір передавати інформацію про знайдені вразливості міжнародним наглядовим органам.

Чому Європа наполягає на доступі?

У Євросоюзі побоюються, що без доступу до подібних систем європейські компанії можуть відстати у сфері кіберзахисту.

Президент Єврогрупи Кіріакос П'єрракакіс раніше наголосив, що Європа не має "розкоші відмовитися від каналів комунікації зі США" у сфері штучного інтелекту.

"Проблема полягає в тому, що такі технології, як AI, потребують міжнародних механізмів управління саме в той момент, коли багатостороння співпраця переживає кризу", – заявив він.

Французькі чиновники, за даними Bloomberg, також активно лобіюють доступ до Mythos для європейських банків та компаній.

Ситуація навколо Anthropic і Mythos показує, наскільки швидко AI починає перетворюватися не лише на комерційну технологію, а й на інструмент геополітичного впливу та кібербезпеки.