Лейтенант Андрей Копач с позывным "Математик", командир роты наземных роботизированных систем полка "Лава" 2 корпуса НГУ "Хартия", в эфире 24 Канала объяснил, когда роботы смогут выполнять более сложные задачи. По его словам, полноценное управление операциями может стать реальностью через несколько лет, но только для отдельных задач.

Могут ли роботы заменить пехоту?

Наземные роботизированные комплексы уже берут на себя часть задач, которые ранее выполняли военные. Речь идет о логистике, минировании, разминировании, разведке и отдельных ударных миссиях. Однако говорить о полноценной замене пехоты пока рано, ведь технологии все еще сталкиваются с рядом технических и тактических ограничений.

Мы не можем сейчас говорить, что это реальность, которая уже наступила. Мы можем взять ударные дроны и заменять пехотинцев – это, по моему личному мнению, не совсем правда,

– отметил Копач.

В то же время работы уже позволяют существенно уменьшать риски для личного состава во время опасных задач. Вместо того чтобы отправлять группу бойцов на разведку боем или рейдовый выход, часть работы могут выполнить беспилотные системы. Это позволяет сохранять людей и одновременно давить на противника.

Я бы даже сказал не заменять, а поддерживать, потому что на этом этапе уместнее говорить именно о поддержке пехоты,

– подчеркнул он.

По словам военного, сейчас эффективной является модель, когда роботы работают вместе с пехотой. Они могут создавать своеобразный ударный кулак, отвлекать противника и снижать угрозу для украинских военных во время выполнения боевых задач.

Роботы на фронте постоянно сталкиваются с новыми вызовами

Применение наземных роботизированных комплексов не выглядит стабильным процессом, хотя извне может казаться иначе. Подразделения выполняют миссии, но почти каждый месяц или ежеквартально появляются новые проблемы, которые меняют правила работы.

Речь идет не только об ударных операциях, но и о логистике, инженерные задачи и разминирование.

Каждый месяц, каждого квартала возникает ряд проблем, которые почти полностью меняют правила игры: как мы ездим, сколько мы ездим, где мы ездим, чем мы ездим,

– объяснил Копач.

Россияне также постоянно адаптируются и ищут способы противодействия украинским технологиям. Поэтому война роботизированных систем остается быстрой и сложной, а подразделениям приходится постоянно менять подходы к работе.

Когда искусственный интеллект будет управлять роботами?

По мнению военного, полноценная интеграция искусственного интеллекта в наземные роботизированные комплексы является вполне реальной перспективой. Прежде всего речь идет не о полной автономности на поле боя, а о помощи в управлении и выполнении отдельных задач. В ближайшие годы роботы смогут брать на себя все больше функций, которые сейчас выполняют операторы.

По моему личному мнению, это возможно в рамках 3 – 5 лет. Интеграция искусственного интеллекта в роботы и миссии, которые мы выполняем, вполне возможна,

– отметил Копач.

Ближайшей к практическому внедрению является автоматизация движения роботов. Уже сейчас рассматриваются решения, которые позволят машине самостоятельно добираться определенной точки или проходить часть маршрута без постоянного вмешательства оператора. Такие возможности могут появиться значительно быстрее, чем полностью автономное выполнение боевых задач.

Поддержка управления роботом или автоматическое движение самого робота в какой-то части маршрута – это возможно даже в рамках полгода, года или полтора года,

– пояснил он.

Еще одним перспективным направлением является использование искусственного интеллекта для выявления вражеских FPV-дронов. Это позволит быстрее замечать угрозу, защищать роботизированные комплексы и повышать их эффективность на поле боя. В то же время полностью автономное выполнение сложных миссий будет зависеть от того, как в дальнейшем будет меняться сама война и условия применения таких систем.

Как дроны и искусственный интеллект меняют войну?

В Брюсселе объясняют, что системы искусственного интеллекта, которые создают и применяют исключительно для военных, оборонных или безопасностных целей, не подпадают под действие европейского AI Act. В то же время технологии двойного назначения регулируются полностью, а вопрос отдельных исключений Украина сможет поднимать уже во время переговоров о вступлении в ЕС. На этом фоне Украину в Европе видят не только как того, кто должен адаптироваться к правилам, а и как страну, которая уже стала площадкой для быстрого внедрения и тестирования решений на основе ИИ в реальных условиях войны.

На фронте технологическое преимущество все заметнее работает в пользу Сил обороны Украины. Россияне на отдельных участках почти перестают использовать бронетехнику, хотя она у них есть, а продвигаться вперед им становится все труднее. В то же время украинские подразделения уже работают над решениями, которые должны помогать с помощью дронов, ретрансляторов и роботизированных платформ не только сдерживать врага, но и выбивать его с позиций.

23 апреля 2026 года Кирилл Буданов заявил, что обе стороны фактически вышли на предел возможностей в использовании имеющихся систем управления, поэтому следующим этапом становится полная интеграция искусственного интеллекта. Речь идет об автономных системах, которые сами смогут распознавать цели, маневрировать и работать без постоянного вмешательства оператора. По его словам, такие наработки в Украине уже есть и вскоре они могут стать неприятным сюрпризом для россиян.