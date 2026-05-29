Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач в эфире 24 Канала рассказал, что противник потерял инициативу на участке бригады. По его словам, россияне выдохлись и уже не имеют сил для активного продвижения.

Александровское направление без активных штурмов

На участке 110-й бригады ситуация существенно изменилась по сравнению с зимой. Россияне потеряли инициативу, а их попытки продвигаться вперед стали значительно слабее и менее регулярными. Если раньше боевые действия держались на постоянном давлении, то теперь противник действует осторожнее и реже появляется на переднем крае.

Противник здесь давно потерял инициативу. Боевые действия больше напоминают любительские попытки для любителей погибнуть,

– отметил Секач.

Это заметно и по потерям оккупантов на этом участке. Зимой Силы обороны Украины могли уничтожать до 50 россиян в сутки, а теперь речь идет примерно о 5 – 10 оккупантов в день.

На этом направлении уже работают украинские штурмовые подразделения и смежники, которые выполняют задачи по освобождению территорий.

Такое ощущение, что противник просто выдохся и не имеет силы делать какие-то активные боевые действия по захвату территории,

– подчеркнул он.

Поэтому ситуация на участке бригады сейчас выглядит совсем иначе, чем зимой. Россияне значительно реже пытаются давить вперед, а их присутствие на переднем крае стало менее заметным.

Российские флаги не означают контроль территории

Появление российских групп вдали от основных позиций не всегда связано с реальным продвижением. На современном фронте уже нет сплошной линии соприкосновения, поэтому небольшие диверсионные группы иногда могут проскользнуть вглубь серой зоны или между позициями. Такие случаи не означают, что оккупанты закрепились или взяли территорию под контроль.

Получилось у них проскочить, получилось там показать – и умерли,

– объяснил Секач.

Россияне часто берут с собой флаги, чтобы снять видео и показать якобы успех. Это больше нужно для отчетности перед командованием, чем для реального результата на поле боя. Офицеры российской армии пытаются выслужиться, получить награды и создать картинку для пропаганды.

Это делается для того, чтобы офицеры российской армии выслужились, получили награду, показали, какие они молодцы,

– отметил он.

Такие попытки могут повторяться, потому что россияне рассчитывают на случайность. Часть таких групп уничтожают сразу, часть может определенное время прятаться в подвалах, пока территорию не зачистят.

Современная война держится на дронах

На Александровском направлении, как и на других участках фронта, боевые действия уже не похожи на войну 2022 – 2023 годов. Сплошной линии обороны нет, а позиции могут быть смешанными и постоянно меняться. Поэтому главную роль все больше играют разведка, ударные дроны и быстрое обнаружение противника.

Пехота в таких условиях выполняет другие задачи, чем раньше. Она не всегда держит классическую оборонительную точку, а часто работает как наблюдательный пункт. Главное для бойцов – не выдать свое место, потому что после обнаружения по позиции могут быстро отработать дроны или другие средства поражения.

Главная задача пехоты – не вылезать и не показывать, где они находятся. Потому что если их вычислят, то туда придет очень много неприятных вещей,

– объяснил Секач.

Именно поэтому небольшие российские группы иногда могут определенное время оставаться в подвалах или заброшенных зданиях. Чтобы найти их, нужна полноценная военно-полицейская операция с зачисткой территории. По словам Секача, таких оккупантов могут находить даже после завершения боевых действий.

Что известно о последних изменениях на фронте?

В конце мая 2026 года украинские военные отмечали, что на части участков россияне почти перестали использовать бронетехнику, хотя она у них есть. На фронте все большую роль играют дроны и другие технологии, а Силы обороны Украины уже работают над решениями, которые должны помочь не только сдерживать врага, но и выбивать его с позиций и возвращать территорию.

В отчете ISW за 28 мая отмечалось, что российские войска продолжают атаки, но на многих направлениях не имеют ощутимого результата. В то же время украинские силы имели успехи, в частности на Великобурлукском и Александровском направлениях, а также удерживали позиции там, где Россия пыталась выдать локальные инфильтрации за продвижение.

Отдельно ISW сообщал, что Россия пытается давить вдоль всей линии фронта, в частности на Сумщине, Харьковщине, Купянском, Константиновском, Покровском и южном направлениях. Но в то же время ВСУ имеют локальные успехи, улучшают позиции на отдельных участках и бьют по российской логистике и технике в тылу, в частности на оккупированной Луганщине.

На юге Силы обороны Украины также имеют успехи в районе Степногорска и на Александровском направлении. Там продолжаются бои за вытеснение врага и подчистку позиций, а отдельные действия украинских военных направлены на то, чтобы оттеснить россиян за естественные рубежи и выровнять линию фронта.