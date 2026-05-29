Политтехнолог Юрий Подорожний в эфире 24 Канала объяснил, что такие материалы могут быть частью подготовки к более сильному давлению на Киев. По его словам, цель здесь не только в дискредитации президента, но и в попытке ослабить переговорную позицию Украины перед США.

Давление на Украину через американскую прессу

Речь идет не об одиночном тексте, а о нескольких публикациях, которые складываются в одну линию. Украину в них пытаются показать стороной, что якобы мешает завершению войны, а украинскую власть – проблемой, которую надо заставить согласиться на чужие условия.

Напомним! В последние недели переговоры при посредничестве США были сосредоточены, в частности, на гарантиях безопасности для Украины после возможного перемирия. На этом фоне Дональд Трамп заявил, что именно Украина якобы больше затягивает потенциальное мирное соглашение, тогда как Владимира Путина он назвал готовым к договоренности. Это резко контрастирует с позицией европейских союзников, которые отмечают, что Москва не заинтересована в прекращении войны.

Такой информационный фон работает прежде всего на американскую аудиторию, потому что именно через нее легче объяснять жесткое давление на Киев.

Если бы это была одиночная статья, это одна история. Но мы видим целую серию материалов с разных сторон, которые касаются понижения авторитета Украины в глазах американского общества,

– сказал Подорожний.

Так формируется удобная почва для требований к Украине согласиться на любой формат договоренностей. Рядом с такими вбросами появляются и разговоры о "мирных планах" без гарантий безопасности, и публикации о якобы внутренних проблемах в Украине, и попытки снизить вес украинской позиции в переговорах с США.

Все это нужно, чтобы Киев выглядел не как сторона, которая завоевала право говорить на равных, а как страна, на которую можно надавить.

Нужна информационная повестка, где в Украине все не в порядке, чтобы наша переговорная позиция с американцами выглядела не с позиции равного, как мы себе завоевали это право на поле боя,

– подчеркнул политтехнолог.

Ближайшие месяцы, по его оценке, будут для Украины особенно тяжелыми, потому что Кремль попытается совместить военное и политическое давление. Ракетные атаки должны не только наносить вред, но и усиливать общую кампанию, в которой Киев будут подталкивать к уступкам перед новым этапом переговоров.

Этот ракетный террор, который будет продолжаться, я предполагаю по крайней мере так, к сожалению, будет продолжаться целое лето. А лето 2026 года является важным, ключевым,

– сказал Подорожний.

На этом фоне Украина будет пытаться удержать свою позицию и не соглашаться на формат, который не дает ни безопасности, ни справедливых условий. Именно поэтому, по его мнению, давление и будет нарастать одновременно с разных сторон, потому что для Кремля важно ослабить украинские аргументы еще до того, как начнется предметный разговор о дальнейшем ходе войны.

Давление будет колоссальное, как со стороны Кремля, так и со стороны Вашингтона, потому что Украина будет отстаивать свои позиции. Украина будет отстаивать территориальную целостность, попытки как можно лучшую переговорную позицию иметь, а эту позицию надо выбить,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому информационные вбросы о якобы "затягивании войны" работают как часть более широкой кампании. Ее цель – сделать украинскую позицию слабее именно в тот момент, когда будет решаться, на каких условиях Киев будет входить в осень.

Что заявляют в Киеве о поддержке США, давление на Россию и переговоры с ЕС?

В конце мая 2026 года американские демократы Ричард Блюменталь и Джим Хаймс после визита в Киев заявили, что США должны и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности в вопросе ПВО. Блюменталь отметил, что запрос Киева на дополнительную защиту неба должен получить положительный ответ, потому что речь идет о спасении жизней после новых российских ударов по гражданским. Гаймс также назвал угрозы Москвы снова бить по Киеву признаком отчаяния и заявил, что будет работать в Вашингтоне над усилением поддержки Украины.

После встречи Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" 25 мая 2026 года в Киеве объяснили, что слова о возможном завершении горячей фазы войны до ноября не является жесткой датой, а скорее ориентиром при определенных условиях. В Банковой рассчитывают, что к осени ситуацию могут изменить одновременное давление на российский фронт, тыл, логистику и нефтяную отрасль. Логика здесь проста: чем сильнее Россия будет терять ресурсы и возможность финансировать войну, тем труднее ей будет держать нынешний темп боевых действий.

Также в конце мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает уже в ближайшие недели открыть первый переговорный кластер с Евросоюзом. Речь идет о направлении Fundamentals, а Киев надеется, что в июне и в течение лета партнеры помогут снять скепсис отдельных стран и продвинуться дальше в переговорах о вступлении в ЕС.