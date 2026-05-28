Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что президент не называет жестких дат, а говорит о наборе инструментов, которые могут изменить ход войны. По его словам, до осени все будет зависеть от того, удастся ли усилить давление сразу по нескольким критическим для Кремля направлениям.

Путин делает ставку на осень

В Кремле до сих пор исходят из того, что весенне-летнее наступление даст хоть какой-то результат и позволит к осени показать продвижение.

К слову! 25 мая 2026 года Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" сказал, что есть надежда завершить горячую фазу войны до ноября 2026 года. В Офисе Президента подтвердили, что такой разговор действительно был, но уточнили: сейчас речь идет о плане, как достичь прекращения горячей фазы войны при определенных условиях, в частности в конфигурации отношений с партнерами.

Эта уверенность держится на нескольких вещах: ожидании дополнительных нефтяных доходов, надежде на дальнейшее давление США на Украину и убеждении, что внутри самой России удастся удержать контроль, несмотря на репрессии, закрытое информационное пространство и усталость от войны.

Президент не может сказать конкретную дату, но он реалистично говорит о том, что если будут использованы определенные инструменты, мы можем получить финал войны в любой момент, включая осень,

– сказал Подоляк.

Одна из главных ставок Путина – нефть. Он рассчитывал, что боевые действия на Ближнем Востоке еще долго будут держать высокую спекулятивную цену, а это даст России дополнительные деньги на войну, рекрутинг и милитаризацию.

Но этот сценарий начал ломаться, потому что Украина системно бьет по экспортно ориентированной нефтяной отрасли России.

Он точно не ожидал, что Украина систематизирует удары, которые будут выносить всю нефтяную отрасль России, экспортно ориентированную отрасль России. Тогда нет разницы, какая цена нефти. Ее просто физически нет,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

То есть сам расчет Кремля начинает шататься на базовых вещах. Если Россия теряет доходы от нефти, ей все труднее поддерживать тот темп войны, на который там до сих пор надеются.

Украина может сорвать этот сценарий

Дальнейшее развитие событий зависит от того, удастся ли до осени усилить давление одновременно по фронту, тылу и логистике. Речь идет о дополнительных договоренностях с партнерами по дальним ударам, совместные предприятия, инвестиции в производство, больше ракет и дронов, а также расширение зоны поражения вдоль линии боевого соприкосновения на 40 – 50 километров, чтобы под постоянным контролем оказались транспортно-логистические магистрали.

При такой модели Россия начнет терять свое главное преимущество на фронте – возможность давить количеством людей. Если подвоз, тыловые предприятия и маршруты снабжения постоянно будут оказываться под ударами, поддерживать нынешний темп боевых действий станет значительно труднее.

Если будем идти по этому плану – больше ударов, больше инвестиций, больше дронов по линии фронта, больше дальнобойных дронов и ракет, вынос практически всех предприятий, которые находятся в Центральном федеральном округе Российской Федерации, – это приведет к тому, что либо в России будет внутренний переворот, либо Путина заставят прекратить эту войну,

– подытожил Подоляк.

Отдельно важной остается и позиция Соединенных Штатов. К осени для Москвы может стать значительно яснее, что Вашингтон не готов гарантировать Путину комфортный сценарий и не собирается давить на Украину так, как в Кремле себе это представляли.

Украине удалось стабилизировать фронт

Президент Украины заявил, что фронт удалось стабилизировать благодаря беспилотникам, технологическим решениям и "дальнобойным" санкциям против России. В то же время он подчеркнул, что ситуация остается сложной, а вопрос защиты неба и антибаллистики Украина продолжает обсуждать с союзниками.

Александр Сырский сообщил, что украинские военные впервые с начала полномасштабной войны превзошли российскую армию по количеству наступательных действий в течение одних суток. По его словам, интенсивность российских атак несколько снизилась, а ВСУ стали активнее проводить контратаки и наступательные действия на отдельных участках фронта.

28 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Украина уже имеет договоренности с партнерами по противодействию российской баллистике, в частности с Францией по SAMP/T, а также хорошее сотрудничество с Германией. В то же время сейчас, по его словам, для защиты неба прежде всего нужны ракеты PAC-3 к Patriot, потому что пока именно Patriot остается главным средством против баллистики.