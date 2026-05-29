Об этом политик написал в собственных соцсетях.

Что сказал Лех Валенса?

Выдающийся экс-президент, известный своей поддержкой Украины, и ряд польских политиков осудили решение Зеленского о предоставлении одному из украинских подразделений наименование "Героев УПА". Речь идет об Отдельном центре специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Валенса заявил, что президент Украины "оскорбил его и всех убитых соотечественников" тем, что "Выделил бандитов УПА"

Поэтому я публично снял с груди украинский флаг. Я и в дальнейшем буду помогать нации в борьбе с советами. Я отказываюсь поддерживать президента Зеленского,

– объяснил свою позицию Лех Валенса.

Что известно об указе Зеленского?

Указ президента Украины датируется 26 мая. Он вступает в силу со дня опубликования.

В документе Владимир Зеленский присваивает Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА". Переименование обосновано целью восстановления исторических традиций национального войска.