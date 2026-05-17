Об этом сообщает WP Finanse. По данным издания, польские аграрии вынуждены предлагать работникам дополнительные бонусы, бесплатное проживание, компенсацию транспортных расходов и гибкие условия работы, чтобы удержать украинцев на сезонных работах.
Сколько платят за сбор клубники?
На большинстве польских плантаций оплата зависит от объема выполненной работы. К примеру:
- в Люблинском повете Силезского воеводства работникам предлагают от 4 до 5 злотых за корзину клубники. В пересчете это примерно 48 – 60 гривен;
- в других регионах оплата составляет около 2,5 злотых за килограмм ягод, однако работодатели часто добавляют бесплатное жилье.
В общем сезонные работники на сборе клубники, малины или черники могут зарабатывать от 4 до 8 тысяч злотых в месяц – это примерно от 48 до 96 тысяч гривен.
Спрос есть не только на сборщиков ягод. Например, в районе Слупска за прополку грядок предлагают около 5 тысяч злотых ежемесячно даже без опыта работы.
Сколько можно заработать в Польше на сборе клубники / Фото Unsplash
Почему украинцы все реже выбирают Польшу?
Эксперты отмечают, что главной проблемой для польских фермеров стала конкуренция со стороны Германии и других богатых стран ЕС. Там украинцам часто предлагают более высокие зарплаты, лучшие условия проживания и более стабильную занятость.
Кроме того, много украинцев после нескольких лет жизни за границей начали обращать внимание не только на сезонные подработки, но и на долгосрочную стабильность – официальное трудоустройство, социальные гарантии и возможность легального проживания.
Интересно! Согласно официальной статистике GUS, украинцы сейчас составляют около 67% всех иностранцев, работающих в Польше. Это примерно 5% от всего занятого населения страны.
Польский экономический институт прогнозирует, что в будущем Польшу могут оставить около 650 тысяч украинских работников.
Что важно для украинцев за рубежом?
Эксперты отмечают, что сегодня для украинских работников ключевыми факторами являются:
- легальный статус пребывания;
- стабильная работа;
- конкурентная зарплата;
- социальные гарантии;
- возможность долгосрочного проживания в стране.
Именно поэтому сезонная работа в Польше уже не выглядит такой привлекательной, как несколько лет назад, особенно на фоне открытого европейского рынка труда и конкуренции между странами ЕС за украинских работников.
Что известно о волне увольнений в Польше?
- Ранее мы писали, что в начале 2026 года польский рынок труда столкнулся с заметным ростом количества массовых увольнений. По официальным данным, только в январе – феврале компании в Польше сократили более 9 тысяч работников. Это примерно на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Эксперты связывают такую тенденцию с замедлением экономики, ростом расходов бизнеса и проблемами в промышленном секторе. Чаще всего сокращения касаются производственных предприятий, логистики и отдельных сфер торговли. Аналитики также отмечают, что волна увольнений может повлиять и на иностранных работников, в частности украинцев, которые составляют значительную часть рабочей силы в Польше.