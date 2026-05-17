Об этом сообщает WP Finanse. По данным издания, польские аграрии вынуждены предлагать работникам дополнительные бонусы, бесплатное проживание, компенсацию транспортных расходов и гибкие условия работы, чтобы удержать украинцев на сезонных работах.

Сколько платят за сбор клубники?

На большинстве польских плантаций оплата зависит от объема выполненной работы. К примеру:

в Люблинском повете Силезского воеводства работникам предлагают от 4 до 5 злотых за корзину клубники. В пересчете это примерно 48 – 60 гривен;

in other regions, payment is about 2.5 zlotys per kilogram of berries, however employers often add free housing.

В общем сезонные работники на сборе клубники, малины или черники могут зарабатывать от 4 до 8 тысяч злотых в месяц – это примерно от 48 до 96 тысяч гривен.

Спрос есть не только на сборщиков ягод. Например, в районе Слупска за прополку грядок предлагают около 5 тысяч злотых ежемесячно даже без опыта работы.



Почему украинцы все реже выбирают Польшу?

Эксперты отмечают, что главной проблемой для польских фермеров стала конкуренция со стороны Германии и других богатых стран ЕС. Там украинцам часто предлагают более высокие зарплаты, лучшие условия проживания и более стабильную занятость.

Кроме того, много украинцев после нескольких лет жизни за границей начали обращать внимание не только на сезонные подработки, но и на долгосрочную стабильность – официальное трудоустройство, социальные гарантии и возможность легального проживания.

Интересно! Согласно официальной статистике GUS, украинцы сейчас составляют около 67% всех иностранцев, работающих в Польше. Это примерно 5% от всего занятого населения страны.

Польский экономический институт прогнозирует, что в будущем Польшу могут оставить около 650 тысяч украинских работников.

Что важно для украинцев за рубежом?

Эксперты отмечают, что сегодня для украинских работников ключевыми факторами являются:

легальный статус пребывания;

стабильная работа;

конкурентная зарплата;

социальные гарантии;

возможность долгосрочного проживания в стране.

Именно поэтому сезонная работа в Польше уже не выглядит такой привлекательной, как несколько лет назад, особенно на фоне открытого европейского рынка труда и конкуренции между странами ЕС за украинских работников.

