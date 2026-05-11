По данным польского издания Interia, с 1 мая Высший медицинский совет Польши (Naczelna Rada Lekarska) уже аннулировал разрешения 146 врачам-иностранцам.
Смотрите также Не медицина и не право: какие специальности выбирают украинцы в Польше
Почему украинские врачи оказались под угрозой?
После начала полномасштабной войны Польша упростила доступ украинских медиков к работе в больницах из-за острого дефицита кадров. Тогда врачи могли получить так называемые условные лицензии без полной процедуры подтверждения дипломов. Однако теперь правила ужесточаются.
Чтобы продолжить работу, медики должны:
- подтвердить знание польского языка на уровне B1,
- пройти нострификацию диплома,
- завершить интернатуру,
- сдать государственный экзамен LEK (Lekarski Egzamin Końcowy).
Те, кто потерял лицензию, не могут просто "продлить" разрешение – процедуру придется проходить фактически заново.
Сколько украинцев оказались под угрозой увольнения?
Президент Высшего медицинского совета Лукаш Янковский заявил, что в Польше работает примерно 3000 украинских врачей, и около трети из них до сих пор не предоставили языковой сертификат. По его словам, проверки и аннулирование разрешений будут продолжаться и дальше.
Если кто-то не разговаривает на польском, он не должен работать врачом в Польше,
– заявил Янковский.
Он также раскритиковал решение польского Минздрава, который хочет разрешить медикам без языкового сертификата работать еще один год.
В Польше работает примерно 3000 украинских врачей / Фото Unsplash
Что будет дальше?
Временные условные лицензии, введены из-за войны, в Польше больше не выдаются, а ранее выданные действуют максимум до осени 2029 года. Чтобы продолжить работу в польских учреждениях после этого, украинским врачам придется пройти интернатуру, сдать экзамен LEK и нострифицировать университетский диплом – то есть фактически подтвердить квалификацию заново.
Заметим, что Польша много лет сталкивается с нехваткой медицинских работников. Именно украинские врачи после 2022 года частично закрыли кадровый дефицит в больницах, особенно в регионах. Теперь польские власти оказались между двумя проблемами:
- необходимостью поддерживать стандарты медицины и языка,
- риском потерять часть персонала в системе здравоохранения.
Ситуация может повлиять не только на украинских медиков, но и на работу больниц в стране в целом. Ранее мы писали, что в Польше уровень безработицы достиг 6,1%, что является самым высоким показателем с мая 2021 года. Безработица больше всего выросла среди людей в возрасте 35 – 54 лет, преимущественно с профессиональным или средним образованием.