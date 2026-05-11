По данным польского издания Interia, с 1 мая Высший медицинский совет Польши (Naczelna Rada Lekarska) уже аннулировал разрешения 146 врачам-иностранцам.

Почему украинские врачи оказались под угрозой?

После начала полномасштабной войны Польша упростила доступ украинских медиков к работе в больницах из-за острого дефицита кадров. Тогда врачи могли получить так называемые условные лицензии без полной процедуры подтверждения дипломов. Однако теперь правила ужесточаются.

Чтобы продолжить работу, медики должны:

подтвердить знание польского языка на уровне B1,

пройти нострификацию диплома,

завершить интернатуру,

сдать государственный экзамен LEK (Lekarski Egzamin Końcowy).

Те, кто потерял лицензию, не могут просто "продлить" разрешение – процедуру придется проходить фактически заново.

Сколько украинцев оказались под угрозой увольнения?

Президент Высшего медицинского совета Лукаш Янковский заявил, что в Польше работает примерно 3000 украинских врачей, и около трети из них до сих пор не предоставили языковой сертификат. По его словам, проверки и аннулирование разрешений будут продолжаться и дальше.

Если кто-то не разговаривает на польском, он не должен работать врачом в Польше,

– заявил Янковский.

Он также раскритиковал решение польского Минздрава, который хочет разрешить медикам без языкового сертификата работать еще один год.



В Польше работает примерно 3000 украинских врачей / Фото Unsplash

Что будет дальше?

Временные условные лицензии, введены из-за войны, в Польше больше не выдаются, а ранее выданные действуют максимум до осени 2029 года. Чтобы продолжить работу в польских учреждениях после этого, украинским врачам придется пройти интернатуру, сдать экзамен LEK и нострифицировать университетский диплом – то есть фактически подтвердить квалификацию заново.

Заметим, что Польша много лет сталкивается с нехваткой медицинских работников. Именно украинские врачи после 2022 года частично закрыли кадровый дефицит в больницах, особенно в регионах. Теперь польские власти оказались между двумя проблемами:

необходимостью поддерживать стандарты медицины и языка,

риском потерять часть персонала в системе здравоохранения.

Ситуация может повлиять не только на украинских медиков, но и на работу больниц в стране в целом.