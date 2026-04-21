Какие специальности чаще всего выбирают украинцы в Польше – пишет издание InPoland.

Какие специальности в топе среди украинских студентов?

Среди самых популярных специальностей традиционно лидируют логистика и менеджмент. По словам эксперта по европейскому образованию Аллы Бердник, эти направления остаются стабильно востребованными на рынке труда. Выпускники таких программ имеют хорошие шансы быстро найти работу – как в Польше, так и в других странах Европейского Союза.

Не менее популярными являются ИТ-специальности. Украинские студенты активно выбирают:

программирование,

компьютерные науки и другие направления, связанные с цифровыми технологиями.

Также растет интерес к узкопрофильным техническим и инновационным специальностям, которые открывают доступ к современным отраслям экономики.



Какие специальности в топе среди украинских студентов / Фото Pexels

Почему украинцы выбирают Польшу?

Как пишет RealConsult, это объясняется сочетанием нескольких факторов:

доступной стоимостью обучения,

территориальной близостью,

а также реальными возможностями для дальнейшего трудоустройства в Европе.

Важную роль в выборе страны обучения играет и международное признание дипломов. Образование, полученное в польских университетах, признается в большинстве стран ЕС, а также в Канаде. Это значительно расширяет карьерные перспективы выпускников и позволяет им строить профессиональный путь на глобальном уровне. Таким образом, Польша остается привлекательным образовательным хабом для украинцев, а выбор специальностей все больше ориентируется на практичность и перспективы трудоустройства.

Кто из украинских рабочих будет пользоваться наибольшим спросом в Польше?

В 2026 году польский рынок труда будет сохранять спрос на украинских работников в секторах логистики, строительства, перерабатывающей промышленности, HoReCa и ритейла. Самые высокие зарплаты в Польше могут ожидать украинские специалисты с высокой квалификацией в сферах IT, инженерии и машиностроения.