Які спеціальності найчастіше обирають українці у Польщі – пише видання InPoland.
Які спеціальності у топі серед українських студентів?
Серед найпопулярніших спеціальностей традиційно лідирують логістика та менеджмент. За словами експертки з європейської освіти Алли Бердник, ці напрями залишаються стабільно затребуваними на ринку праці. Випускники таких програм мають хороші шанси швидко знайти роботу – як у Польщі, так і в інших країнах Європейського Союзу.
Не менш популярними є ІТ-спеціальності. Українські студенти активно обирають:
- програмування,
- комп'ютерні науки та інші напрями, пов'язані з цифровими технологіями.
Також зростає інтерес до вузькопрофільних технічних і інноваційних спеціальностей, які відкривають доступ до сучасних галузей економіки.
Які спеціальності у топі серед українських студентів
Чому українці обирають Польщу?
Як пише RealConsult, це пояснюється поєднанням кількох факторів:
- доступною вартістю навчання,
- територіальною близькістю,
- а також реальними можливостями для подальшого працевлаштування в Європі.
Важливу роль у виборі країни навчання відіграє і міжнародне визнання дипломів. Освіта, здобута в польських університетах, визнається в більшості країн ЄС, а також у Канаді. Це значно розширює кар'єрні перспективи випускників і дозволяє їм будувати професійний шлях на глобальному рівні. Таким чином, Польща залишається привабливим освітнім хабом для українців, а вибір спеціальностей дедалі більше орієнтується на практичність і перспективи працевлаштування.
Хто з українських робітників матиме найбільший попит у Польщі?
У 2026 році польський ринок праці зберігатиме попит на українських працівників у секторах логістики, будівництва, переробної промисловості, HoReCa та ритейлу. Найвищі зарплати в Польщі можуть очікувати українські фахівці з високою кваліфікацією в сферах IT, інженерії та машинобудування.