Про це повідомляє WP Finanse. За даними видання, польські аграрії змушені пропонувати працівникам додаткові бонуси, безкоштовне проживання, компенсацію транспортних витрат і гнучкі умови роботи, аби втримати українців на сезонних роботах.

Дивіться також Не медицина і не право: які спеціальності обирають українці у Польщі

Скільки платять за збір полуниці?

На більшості польських плантацій оплата залежить від обсягу виконаної роботи. До прикладу:

у Люблінському повіті Сілезького воєводства працівникам пропонують від 4 до 5 злотих за кошик полуниці. У перерахунку це приблизно 48 – 60 гривень;

У перерахунку це приблизно 48 – 60 гривень; в інших регіонах оплата становить близько 2,5 злотого за кілограм ягід, однак роботодавці часто додають безкоштовне житло.

Загалом сезонні працівники на зборі полуниці, малини чи чорниці можуть заробляти від 4 до 8 тисяч злотих на місяць – це приблизно від 48 до 96 тисяч гривень.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Попит є не лише на збирачів ягід. Наприклад, у районі Слупська за прополювання грядок пропонують близько 5 тисяч злотих щомісяця навіть без досвіду роботи.



Скільки можна заробити у Польщі на зборі полуниці / Фото Unsplash

Чому українці дедалі рідше обирають Польщу?

Експерти зазначають, що головною проблемою для польських фермерів стала конкуренція з боку Німеччини та інших багатших країн ЄС. Там українцям часто пропонують вищі зарплати, кращі умови проживання та більш стабільну зайнятість.

Крім того, багато українців після кількох років життя за кордоном почали звертати увагу не лише на сезонні підробітки, а й на довгострокову стабільність – офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість легального проживання.

Цікаво! Згідно з офіційною статистикою GUS, українці наразі становлять близько 67% усіх іноземців, які працюють у Польщі. Це приблизно 5% від усього зайнятого населення країни.

Польський економічний інститут прогнозує, що у майбутньому Польщу можуть залишити близько 650 тисяч українських працівників.

Що важливо для українців за кордоном?

Експерти наголошують, що сьогодні для українських працівників ключовими факторами є:

легальний статус перебування;

стабільна робота;

конкурентна зарплата;

соціальні гарантії;

можливість довгострокового проживання у країні.

Саме тому сезонна робота в Польщі вже не виглядає такою привабливою, як кілька років тому, особливо на тлі відкритого європейського ринку праці та конкуренції між країнами ЄС за українських працівників.

Що відомо про хвилю звільнень у Польщі?