Про це пишуть The Wall Street Journal та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

Яке рішення ухвалили США?

Така інформація з'явилася невдовзі після повідомлень про намір вивести близько 5 тисяч американських військових з Німеччини. Імовірно, це сталося через напруження між Білим домом і канцлером Фрідріхом Мерцом.

Останній раніше, згідно з оприлюдненими даними, критично висловлювався стосовно дій США у контексті конфлікту з Іраном на Близькому Сході. Дональд Трамп заявляв, що скорочення не обмежиться Німеччиною.

За його словами, адміністрація американського президента розглядає значно масштабніше скорочення контингенту у Європі, зокрема, під такі заходи можуть також потрапити підрозділи, розміщені в Італії та Іспанії.

Американські чиновники пояснили, що відмова від розгортання 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії, до якої належать понад 4 тисячі військових, є частиною ширшого перегляду присутності США у Європі.

Хоча бригаду планували розмістити в Польщі, частина її підрозділів могла б діяти і в інших країнах Європи. Раніше WSJ писала про можливий намір США вивести війська з країн, які не підтримали війну проти Ірану.

Попри такі плани, чинна адміністрація зберігала тісну співпрацю з Польщею. На початку місяця Дональд Трамп не виключав, що частину американських військ можуть перекинути саме до цієї країни з території Німеччини.

Водночас військове командування США вже підготувало пропозиції щодо скорочення приблизно 5 тисяч військовослужбовців у Німеччині. Очікували, що зміни в розміщенні американських сил відбуватимуться поетапно.

Піт Гегсет прискорив цей процес, що здивувало оборонне керівництво США. На момент ухвалення рішення частина особового складу і техніки 2=ї бронетанкової бригади "Блек Джек" уже перебувала на шляху у Європу.

За словами представника міністерства оборони США, про скасування розгортання бронетанкового підрозділу оголосили під час наради між Європейським командуванням США та штабом Армії США в Європі та Африці.

Пентагон поки не пояснив, як це рішення узгоджується із загальною стратегією оборони Європи. Під час слухань у Сенаті США керівництво армії також не згадувало про це скорочення, речник від коментарів відмовився.

Водночас високопосадовець НАТО запевнив, що Альянс і надалі збереже військову присутність на своєму східному фланзі. Раніше Європейське командування США пропонувало не продовжувати присутність бригади.

Але на скасуванні місії ще до її початку не наполягали. На початку місяця підрозділ провів церемонію на базі у Форт-Худі, що у штаті Техас, під час якої офіційно голосили про майбутнє відправлення на територію Європи.

Видання припускає, що імовірно, таке рішення США глибоко здивує Польщу, у якій було заплановане розміщення значної частини бригади. Варшава раніше заявляла про готовність прийняти війська, виведені з Німеччини.

Про що заявили у Польщі?

Реагуючи на вищезгадану інформацію, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш своєю чергою заявив, що рішення США не стосується саме Польщі, а є частиною раніше оголошених змін у розміщенні у Європі.

Швидке нарощування потенціалу Збройних сил Республіки Польща та присутність американських військ у Польщі зміцнюють східний фланг НАТО,

– написав він.

Його заступник Цезарій Томчик також спростовує відповідні повідомлення. За його словами, ідеться про перегляд американської військової присутності у Німеччині, а не про скорочення контингенту на території Польщі.

За його словами, Варшава навпаки послідовно виступає за збільшення чисельності американських військових у країні та продовжує працювати над посиленням співпраці зі Сполученими Штатами в оборонній сфері.

Що цьому передувало?

До речі, раніше польське видання RMF24 повідомляло, що про готовність прийняти війська США з Німеччини повідомляв не лише президент Польщі Кароль Навроцький, але і його литовський колега Гітанас Науседа.

За словами останнього, його країна готова прийняти на своїй території якомога більше союзних військ та очікує щонайменше 5 тисяч військових до кінця 2027 року. Наразі в країні перебуває понад 1 тисяча солдатів США.

До слова, американський генерал Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що президент Дональд Трамп реально може вивести війська США з Німеччини протягом найближчого року, обійшовщи опір Конгресу США.