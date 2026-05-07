Польща та Литва заявили, що готові забрати американців собі. Про це пише RMF24.

Що кажуть у Литві та Польщі про виведення військ США з Німеччини?

У середу, 6 травня, під час візиту до Литви польський президент Кароль Навроцький заявив, що Польща готова прийняти американських солдатів, якщо Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині.

У нас є готова для цього інфраструктура… Я закликатиму Трампа залишити цих солдатів у Європі,

– додав він.

Навроцький наголосив, що якомога більша присутність американських військ у Європі відповідає інтересам безпеки як країн Балтії, так і Центральної та Східної Європи, "незалежно від чиїхось поглядів".

Навроцький назвав своєю відповідальністю заради всієї Європи переконати Трампа, що війська мають залишитися в Європі – у Польщі, в одній з країн Балтії чи іншому регіоні.

Президент Литви Гітанас Науседа, спостерігаючи за спільними навчаннями литовських та польських солдатів, підтримав позицію польського колеги.

Перш за все, ми хочемо, щоб американські солдати залишалися в Європі… Важливо, щоб Вашингтон продовжував звертати увагу на регіон, тому союзники по НАТО повинні зробити все, щоб Сполучені Штати не відвернулися від Європи,

– сказав він.

Президент Литви запевнив, що його країна готова прийняти "більше союзних військ" і очікує 5000 військовослужбовців до кінця 2027 року.

Наразі на литовській території є понад 1000 американських солдатів.

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш під час відкриття 8-го заходу Defence24 Days 6 травня заявив, що без присутності американських військ немає безпечної Європи. Він наголосив, що збільшення присутності американських військ є стратегічною метою.

Що ще відомо про виведення військ з Німеччини?

Наразі у Німеччині розміщено до 37 000 американських військовослужбовців. Це найбільша кількість по всій території Європи. Вона значно зросла після того, як Росія напала на Україну у 2022.

Сам Трамп давно хотів скоротити присутність американських солдатів у Німеччині приблизно на 12 000 осіб. Але це було наприкінці свого його терміну, тож план не був виконаний.

Цього разу, як писали ЗМІ, Трамп погрожував скороченням військ після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У них виникли розбіжності щодо війни в Ірані.

Трамп заявив Мерцу, що той має зайнятися війною в Україні, а не Іраном. Варто зазначити, що у квітні канцлер припустив втрату територій України для мирної угоди з Росією. Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що могло йтися про фактичну відмову від територій, а не юридичну. Тобто все вкладається в план України припинити війну на теперішній лінії розмежування.

Сам Мерц заявив у телевізійному інтерв'ю в неділю, 3 травня, що попри розбіжності в думках щодо війни з Іраном США залишаються найважливішим партнером Німеччини в НАТО. Він наголосив, що скорочення американських військ у Німеччині вже давно обговорюється і не пов'язане з його суперечкою з президентом Трампом.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на плани Трампа зазначив, що цей крок був очікуваним.