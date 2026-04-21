Как сообщает Inkorr, в январе – феврале 2026 года произошло более 9 тысяч запланированных сокращений.

Что известно о массовых увольнениях в Польше?

Эксперты отмечают, что тенденция особенно заметна в крупных компаниях, которые формируют общий экономический тренд. Согласно данным Статистической службы Польши, увольнения более 9 тысяч работников за январь – февраль 2026 года – это примерно на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дополнительным сигналом ухудшения стало увеличение количества безработных, уволенных по инициативе работодателей. В феврале этот показатель вырос почти на 12% в годовом измерении и составил около 41 тысячи человек. В то же время, по данным Статистической службы Польши, общее количество безработных в Польше составило 954,9 тысячи человек, а уровень безработицы вырос до 6,1% в феврале 2026 года.

Польшу накрыла волна увольнений / Фото Pexels

Что будет дальше?

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от общей экономической стабильности, уровня инвестиций и состояния ключевых отраслей экономики. Если негативная динамика сохранится, это может повлиять как на внутренний рынок труда Польши, так и на иностранных работников, в частности украинцев.

Какие правила начали действовать в Польше для работников?

С 17 апреля 2026 года в Польше ввели новые правила для работников и работодателей: медицинские справки о пригодности к работе постепенно переходят в цифровой формат. Отныне такие документы будут оформляться в электронной системе, что должно упростить доступ к ним, ускорить обмен информацией и уменьшить бюрократию.

Речь идет о справках, которые подтверждают, что работник может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Ранее их выдавали исключительно в бумажном виде после прохождения медосмотра. Теперь врачи будут вносить данные в электронную систему, а работодатели смогут получать их непосредственно онлайн, без необходимости передавать физические документы.