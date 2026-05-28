Такие атаки влияют на военный потенциал страны-агрессора. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Какие основные изменения на фронте?

Сумское направление

Российские войска пытаются создать "буферную зону" вдоль границы в Сумской области. В то же время украинские силы демонстрируют локальные успехи: появились подтверждения освобождения села Запселье на северо-востоке области. Российские источники одновременно заявляют о продвижении вблизи Рясного, однако независимых подтверждений этому нет.

Харьковское направление

На севере Харьковщины Силы обороны смогли продвинуться и восстановить контроль над Шестировкой вблизи Харькова. Россияне пытались заявить о якобы захвате села Гранов, однако украинские десантники официально опровергли эти сообщения и отметили, что населенный пункт остается под контролем Украины.

Купянское и Оскольское направления

Россияне не прекращают попыток продвинуться в районе Купянска и форсировать реку Оскол. Однако их действия носят преимущественно диверсионно-разведывательный характер. Зафиксированы лишь единичные случаи проникновения российских военных в Купянск.

Зато украинские силы улучшили позиции на Боровском направлении, в частности вблизи Шийковки и Нового. Бои там продолжаются. Также ВСУ активно наносят удары по российской логистике и технике в оккупированной Луганской области, поражая транспортные маршруты, технику и колонны врага на значительном расстоянии от линии фронта.

Славянское направление

Российская армия продолжает наступательные действия в направлении Славянска, однако существенного продвижения не зафиксировано. Линия боевого столкновения остается стабильной.

Константиновско-Дружковское направление

В районе Константиновки и Дружковки продолжаются интенсивные бои. Россияне пытаются проникать в городскую застройку небольшими группами по 1 – 3 военных, но украинские силы не позволяют им закрепиться.

По данным украинских военных, оккупанты пока не смогли создать устойчивые позиции в Константиновке, несмотря на постоянные штурмы и попытки инфильтрации. В то же время враг все чаще применяет FPV-дроны на оптоволокне для атак на логистику ВСУ.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска смогли частично продвинуться в районе Родинского. В то же время украинские военные отмечают, что темпы российского наступления у Мирнограда заметно замедлились. Россияне и в дальнейшем используют тактику мелких штурмовых групп, однако значительная часть таких атак завершается для них значительными потерями.

Новопавловское и Александровское направления

В районе Новопавловки российские атаки продолжаются, однако без подтвержденного продвижения. У Александровки российские силы также не достигли результатов.

Южное направление: Запорожская область

На юге россияне пытались проникнуть в Воздвижевку вблизи Гуляйполя и даже заявили о ее "захвате". Однако украинские военные опровергли эту информацию и опубликовали подтверждение присутствия в селе.

Подобные диверсионные попытки россияне проводили и в районе Доброполья к северо-западу от Гуляйполя, но без успеха.

Херсонское направление

Вблизи Херсона, в частности в районе острова Белогрудый, россияне осуществляли ограниченные атаки, однако продвинуться не смогли.

Что известно о последних успешных ударах ВСУ по оккупантам?

На Волчанском направлении украинские пограничники ударили по российским позициям, уничтожив антенны связи, укрытия, транспорт и живую силу оккупантов, которые отдыхали в "зеленке".

Утром 27 мая Силы обороны атаковали российскую авиабазу "Балтимор" в Воронеже, где дислоцируется 47-й авиаполк ВКС России. Объект расположен примерно в 170 километрах от украинской границы.

Также Воздушные силы нанесли удар ракетами Storm Shadow по важному пункту управления и системе связи россиян на оккупированной части Луганщины, уничтожив ключевой элемент военной инфраструктуры врага.